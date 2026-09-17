Legionellose-Häufung in Wetzikon: Kanton Zürich meldet Todesfall

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Eine an Legionellose erkrankte Person ist vergangene Woche in Wetzikon ZH gestorben. Seit Anfang 2025 registrierte die Stadt insgesamt 33 Fälle. Eine gemeinsame Infektionsquelle konnte bislang nicht festgestellt werden.

Bei der verstorbenen Person bestanden mehrere Vorerkrankungen, wie das Amt für Gesundheit des Kantons Zürich am Donnerstag mitteilte. Wo sie sich mit Legionellose angesteckt hatte, sei derzeit noch offen und werde untersucht.

Alle Fälle traten zeitlich und räumlich verteilt auf, heisst es weiter. Die bisherigen Untersuchungen würden mehreren Fällen auf einen Zusammenhang zwischen den Erkrankungen und dem Vorkommen von Legionellen in Duschwasserproben hinweisen. (dab/sda)

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