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Unfall in Zürich: Zweiter Bauarbeiter im Spital verstorben

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Nach Unfall in Zürich: Zweiter Bauarbeiter im Spital verstorben

17.09.2026, 09:5617.09.2026, 10:17

Nach dem schweren Unfall an einer Baustelle am Mittwoch iim Zürcher Kreis 5 ist eine zweite Person gestorben. Wie die Stadtpolizei Zürich meldet, verstarb ein schwerverletzter Bauarbeiter am Abend im Spital.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Nähe des Hauptbahnhofs. Gemäss Medienmitteilung der Polizei befanden sich zwei Bauarbeiter in einem Baustellenlift eines eingerüsteten Gebäudes. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte der Lift mit beiden Männern mehrere Meter in die Tiefe.

Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb einer der Arbeiter bereits vor Ort, wie die Polizei schreibt. Der zweite verstarb einige Stunden später. Laut der Polizei waren die Opfer 57 und 54 Jahre alt.

Die Hintergründe sowie der genaue Unfallhergang sind unklar und werden von der Stadtpolizei Zürich gemeinsam mit der zuständigen Staatsanwaltschaft untersucht. (dab)

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