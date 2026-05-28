Der Zoo Basel hat wieder Elefanten – so sehen sie aus

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Im Basler Zolli leben wieder Elefanten. Drei Elefantenkühe aus Wuppertal D sind in Basel eingetroffen. Das Trio um Leitkuh Tika erkundet nun sein neues Zuhause.

Die Elefantenkuh Tika und ihre beiden Töchter Kimana (6) und Mali (3) kamen am Mittwochabend in Basel an, wie der Zolli am Donnerstag mitteilte. Zwei Tierpfleger aus dem Grünen Zoo Wuppertal begleiteten die Tiere, um ihnen die Eingewöhnung zu erleichtern.

So sehen die neuen Elefanten im Zoo Basel aus. Bild: zoo basel

Tika gelte als charakterstark und temperamentvoll. Im Training sei sie kooperativ, setze jedoch klare Grenzen, heisst es weiter. Kimana zeige sich zuverlässig im Training, sie werde jedoch auch mal ungeduldig, wenn es langsamer vorwärts geht. Und Mali macht gemäss Mitteilung ebenfalls gut im Training mit – ihre Aufmerksamkeitsspanne sei jedoch noch begrenzt. Beim Fressen grunze sie.

Der Umzug wurde wegen Konflikten in der Wuppertaler Herde nötig. Die 18-jährige Tika beanspruchte gemäss Mitteilung zunehmend die Rolle der Leitkuh, was zu Spannungen mit ihrer Mutter führte. Die Abgabe von Tika und ihren Töchtern erfolgte in Absprache mit dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm.

Elefantenhaus bis Sonntag geschlossen

Für das Publikum sind die neuen Tiere vorerst nur eingeschränkt zu sehen. Das Elefantenhaus Tembea bleibt bis Sonntag, 31. Mai, geschlossen. Mit etwas Glück seien die Elefanten auf der Aussenanlage sichtbar. Ab Montag sei das Haus wieder geöffnet.

Eine Zucht mit der neuen Gruppe ist laut Zolli längerfristig geplant, steht allerdings nicht im Fokus. Frühestens im Frühjahr 2027 könnte ein Bulle zu den Kühen stossen. Tikas Vater, der Elefantenbulle Tusker, lebte früher ebenfalls im Zolli. Er verstarb im August 2023 nach mehrmonatiger Krankheit.

Im Zoo Basel waren seit Ende März keine Elefanten mehr zu sehen. Die beiden Elefantenkühe Maya und Rosy zogen in zwei unterschiedliche französische Zoos. Nach dem Tod der Leitkuh Heri im Juni 2025 vertrugen sich Maya und Rosy nicht mehr gut. (dab/sda)