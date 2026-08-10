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Zürich

Das sagen Passanten zum Urin Geruch in Zürich nach der Street Parade

Video: watson/nina bürge

«Es stinkt schon ziemlich» – Passanten zum Geruch in Zürich nach der Street Parade

10.08.2026, 15:1010.08.2026, 15:10
Nina Bürge
Nina Bürge
Gabriele Natali

Die 33. Street Parade ist Geschichte. Am vergangenen Samstag fand die grösste Techno-Party der Welt in der Stadt Zürich statt. Nach der ausgelassenen Stimmung, den 30 Love Mobiles und 900'000 tanzenden Menschen bleiben in der Stadt Zürich jährlich der Geruch von Urin und Berge von Abfall.

Auch dieses Jahr riecht es am Zürcher Seebecken am Montag nach der Street Parade noch streng. Wie das die Menschen vor Ort wahrnehmen, erfährst du im Video.

Video: watson/nina bürge

Mehr Videos:

Hier wird Zürich nach der Street Parade aufgeräumt:

Video: watson/lucas zollinger

Das war die Street Parade 2026:

Video: watson/Michael Shepherd
Mehr zur Street Parade 2026:
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Die besten Bilder der Street Parade 2026
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Die besten Bilder der Street Parade 2026

Wo viele Menschen sind, ist auch viel Müll. An einem warmen Tag wie heute sind das vor allem Getränkeflaschen und Aludosen.
quelle: watson / watson
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Wir haben Kantonsbingo an der Streetparade gespielt
Video: watson
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