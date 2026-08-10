Video: watson/nina bürge

«Es stinkt schon ziemlich» – Passanten zum Geruch in Zürich nach der Street Parade

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Die 33. Street Parade ist Geschichte. Am vergangenen Samstag fand die grösste Techno-Party der Welt in der Stadt Zürich statt. Nach der ausgelassenen Stimmung, den 30 Love Mobiles und 900'000 tanzenden Menschen bleiben in der Stadt Zürich jährlich der Geruch von Urin und Berge von Abfall.

Auch dieses Jahr riecht es am Zürcher Seebecken am Montag nach der Street Parade noch streng. Wie das die Menschen vor Ort wahrnehmen, erfährst du im Video.

Video: watson/nina bürge

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Hier wird Zürich nach der Street Parade aufgeräumt:

Video: watson/lucas zollinger

Das war die Street Parade 2026: