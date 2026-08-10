Alkohol und Drogen: 34 Fahrzeuglenkende im Aargau nach Street Parade gestoppt

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Im Nachgang zur Zürcher Street Parade hat die Kantonspolizei Aargau insgesamt 34 Lenkende unter Alkohol- oder Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Bei den gezielten Verkehrskontrollen nahm die Kantonspolizei Aargau nach eigenen Angaben mehr als 500 Fahrzeuge unter die Lupe.

Die Aargauer Polizei hat nach der Street Parade zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Bild: KEYSTONE

Insgesamt waren 14 Fahrzeuglenkende alkoholisiert am Steuer und wurden aus dem Verkehr gezogen, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Bei weiteren 20 Personen habe sich der Verdacht auf Drogenkonsum erhärtet. Daher sei jeweils eine Blut- und Urinprobe angeordnet worden.

Im Zuge der Kontrollen missachtete ein Lenker das Haltezeichen der Polizei und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung wurde er angehalten. Bei der anschliessenden Kontrolle zeigte sich, dass auch er unter Alkoholeinfluss stand, wie die Polizei weiter berichtete.

Neben den Widerhandlungen im Zusammenhang mit der Fahrfähigkeit stellte die Kantonspolizei weitere Verstösse fest. Es gab demnach zwölf Anzeigen wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz. So seien etwa mehrere Lenkende mit nicht betriebssicheren oder nicht vorschriftsgemässen Fahrzeugen unterwegs gewesen.

Zudem seien vier Personen festgestellt worden, die im Fahndungsregister ausgeschrieben gewesen seien. Es sei unter anderem um Aufenthaltsnachforschungen gegangen, hiess es.

Die Polizei verhängte nach eigenen Angaben rund 60 Ordnungsbussen. Diese seien mehrheitlich wegen nicht getragener Sicherheitsgurte sowie fehlender Autobahnvignetten ausgesprochen worden. (dab/sda)