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Das sind 2028 die Gastkantone am Zürcher Sechseläuten

The &quot;Boeoegg&quot; is seen on the Sechselaeuten square in Zurich, Switzerland, on Monday April 17, 2023. The Sechselaeuten (ringing of the six o&#039;clock bells) is a traditional end of winter f ...
Zuletzt war 2005 ein Westschweizer Kanton Gastkanton am Zürcher Frühlingsfest.Bild: KEYSTONE

Das sind 2028 die Gastkantone am Zürcher Sechseläuten

Premiere beim Sechseläuten 2028: Erstmals treten mit Neuenburg und dem Jura zwei Kantone gemeinsam als Gastkantone auf.
24.09.2026, 13:3824.09.2026, 13:38

Zudem ist es seit über 20 Jahren das erste Mal, dass wieder ein Westschweizer Kanton Gast am Zürcher Frühlingsfest ist.

Als roten Faden für das Sechseläuten vom 21. bis 24. April 2028 wählten die Kantone Neuenburg und Jura das Thema «Die Zeit», wie diese am Donnerstag mitteilten. Ein Thema, das zum Zürcher Fest passe, das das symbolische Ende des Winters feiere. Gleichzeitig erinnere es an die Uhrmacher-Tradition im Jurabogen.

Das gemeinsame Organisationskomitee wird von der Staatsschreiberin des Kantons Neuenburg und dem Staatsschreiber des Kantons Jura geführt. Dies zeige den Willen beider Regierungen, dieses Fest zusammen zu gestalten und die Stärken beider Regionen zu präsentieren, heisst es.

Die Zusammenarbeit beginnt bereits jetzt: Am Winzerfest 2026 in Neuenburg, das am Freitag startet und bei dem der Kanton Jura Ehrengast ist, nehmen Mitglieder des Zürcher Sechseläuten-Organisationskomitees in traditionellen Trachten gemeinsam mit der jurassischen Delegation am Blumenumzug teil.

Zuletzt war 2005 ein Westschweizer Kanton Gastkanton am Zürcher Frühlingsfest. Damals war der Kanton Freiburg an der Reihe. Im kommenden Jahr wird es Luzern sein. (sda)

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