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Luftfahrt

Diese drei Balkanstrecken bietet Easyjet neu aus der Schweiz an

Easyjet nimmt drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz auf

Easyjet baut sein Streckennetz ab der Schweiz mit drei neuen Verbindungen auf den Balkan aus.
24.09.2026, 13:1724.09.2026, 13:17

Die zweitgrösste Fluggesellschaft in Schweiz nimmt im kommenden Sommerflugplan zwei Verbindungen nach Sarajevo sowie eine nach Tivat in Montenegro auf, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Von Genf nach Sarajevo geht es ab dem 22. April 2027 jeweils donnerstags und sonntags. Ab dem 10. Mai wird die bosnische Hauptstadt zudem zweimal wöchentlich ab Basel-Mulhouse angeflogen.

Eine weitere neue Strecke führt ab dem 30. Juni von Basel nach Tivat an der montenegrinischen Adriaküste. Auch diese Verbindung wird zweimal pro Woche angeboten. Gleichzeitig nimmt der Reiseveranstalter Easyjet Holidays Montenegro neu ins Angebot auf. Tickets für die neuen Verbindungen sind laut Easyjet ab sofort buchbar. (sda/awp)

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