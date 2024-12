Möglicherweise streift erneut ein Wolf durch den Kanton Zürich

Schutzmassnahmen sollten geprüft oder eingeleitet werden, schrieb der Kanton Zürich am Montag in einer Mitteilung im «SMS-Warndienst Wolf». (sda)

Zwischen Hütten ZH und Schönenberg ZH, im Grenzgebiet zum Kanton Zug, ist am Sonntagabend möglicherweise ein Wolf gesichtet worden. Es sei nicht auszuschliessen, dass es sich um dasselbe Tier handle wie im Kanton Zug.

Wölfe: In Zürich wurde möglicherweise ein Wolf gesichtet.

Wölfe: In Zürich wurde möglicherweise ein Wolf gesichtet. Bild: KEYSTONE

Eine Motion will den Schutzstatus S von Ukrainerinnen und Ukrainern beschränken. Im Fokus der Debatte steht Mitte-Präsident Gerhard Pfister.

Als der Ständerat im vergangenen Juni über eine Motion von Esther Friedli aus St. Gallen diskutierte, war er sich wohl kaum deren Brisanz bewusst. Nur drei Wortmeldungen verzeichnet das Protokoll: die Motionärin selbst, SP-Ständerat Pierre-Yves Maillard und der zuständige Bundesrat, Beat Jans. Ein halbes Jahr später ist die Ausgangslage anders: Gegner der Motion befürchten, die Schweiz könne mit Norwegen das erste Land Europas werden, das die Ukraine rechtlich in zwei unterschiedliche Gebiete teilt. Die Skandinavier planen eine Einteilung der Ukraine in Zonen, in die Flüchtlinge zurückgeschafft werden können. Sicher ist: Die Solidarität der Schweiz mit dem kriegsgebeutelten Land steht auf dem Prüfstand.