Angriff auf «Skorp808»: Brian Keller muss sich im Juni vor Gericht verantworten

Vorausgegangen sind Aussagen in sozialen Medien und der mutmassliche Angriff auf den im Internet unter dem Pseudonym «Skorp808» bekannten Mann. Keller war nach den Vorfällen im vergangenen Jahr in Deutschland festgenommen und an die Schweiz ausgeliefert worden.

Der ehemals «berühmteste Häftling der Schweiz» Brian Keller muss sich am 6. Juni wegen versuchter schwerer Körperverletzung und öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten, wie das Gericht am Montag schrieb.

Speedflyer verunglückt beim Landen in Stechelberg BE tödlich

Ein Speedflyer ist am Sonntagmorgen in Stechelberg BE zu Tode gekommen. Der 21 Jahre alte Mann aus dem Kanton Bern war bei der Landung in Schwierigkeiten geraten.