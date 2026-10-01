ETH Zürich plant ein rund 80 Meter hohes Gebäude

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Die ETH Zürich plant auf dem Campus Hönggerberg ein neues Lehr- und Forschungsgebäude. Der Neubau für rund 310 Millionen Franken soll rund 80 Meter hoch werden, wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte.

Die ETH plant ein neues Gebäude. Bild: ETH Zürich / Losinger Marazzi AG

Wegen der stark gestiegenen Zahl der Studierenden und Mitarbeitenden sei zusätzlicher Raum dringend nötig, schrieb die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich in einer Medienmitteilung.

Das Gebäude mit dem Projektnamen HWS fusse auf einem viergeschossigen Sockel, was der Höhe der umliegenden Gebäude entspreche. Darauf sollen zwei unterschiedlich hohe Gebäudeteile gebaut werden: Ein kleinerer Trakt für die Bibliothek und ein 20-stöckiger Turm für das Departement Informatik. Die ETH-Bibliothek ziehe vom Zentrum auf den Hönggerberg.

Den Zuschlag für die Planung und Realisierung erhielt ein Team um die Gesamtleisterin Losinger Marazzi. Das Siegerprojekt setze auf eine Holz-Beton-Konstruktion. Die ETH Zürich will das Baugesuch in der ersten Hälfte 2027 einreichen. Der Baustart sei für 2028 vorgesehen, die Übergabe des Gebäudes solle 2032 erfolgen.

Arbeitsplätze für knapp 1500 Studierende

Auf einer Geschossfläche von rund 64'000 Quadratmetern sind Arbeitsplätze für etwa 1600 Mitarbeitende und knapp 1500 Studierende geplant, wie die ETH Zürich schrieb. Zusätzlich zu den Kosten für die Planung und Realisierung des Projekts von 310 Millionen Franken sind laut der Hochschule 140 Millionen Franken budgetiert. Sie seien für Ausbauten vorgesehen, wie beispielsweise für Büros, Labore, Hörsäle und das damit verbundene Mobiliar.

Geplant seien auch öffentlich zugängliche Bereiche. Dazu gehören ein verglastes Forum in den unteren Geschossen mit Gastronomie und Veranstaltungsflächen sowie ein Panoramarestaurant im 19. Obergeschoss. (dab/sda)