Langstrasse-Blitzer sorgt für Bussenrekord in der Stadt Zürich

64'685 Zufahrts- und Fahrverbotsmissachtungen wurden im vergangenen Jahr in der Stadt Zürich festgestellt, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Das entspricht einer Zunahme von mehr als 190 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023.

Die Stadt Zürich hat im vergangenen Jahr mit Ordnungsbussen 61,3 Millionen Franken eingenommen. Das sind rund 1,4 Millionen mehr als 2023. Regelrecht durch die Decke gegangen ist die Zahl der festgestellten Verstösse gegen Zufahrts- und Fahrverbote. Grund dafür ist die automatische Zufahrtskontrolle in der Langstrasse.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Shoutout an die Ente für die Rettung.

Shoutout an die Ente für die Rettung.

Nach watson-Reportage bedroht der Sexparty-Mieter seine Nachbarin und ihren Hund

Nach der Veröffentlichung einer watson-Videoreportage über ein mutmasslich illegales Bordell in einem Wohnblock im Kanton Solothurn hat sich die Situation vor Ort dramatisch zugespitzt.

«Plötzlich stand er auf meiner Terrasse und fing an, uns zu beschimpfen», sagt A.J.* am Telefon. Sie ist eine von zwei Nachbarinnen, die in einer watson-Videoreportage über die gewerblichen Gangbang-Partys aussagten, die im Wohnblock nebenan regelmässig stattfinden.