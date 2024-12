Angriff auf Polizisten: Zürcher Gericht verurteilt 37-Jährige Künstlerin

Die Staatsanwaltschaft hatte für die Schweizerin eigentlich eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten gefordert, also fast doppelt so lang. Dies bei einer Probezeit von vier Jahren. Das Bezirksgericht sprach sie jedoch von einzelnen Anklagepunkten frei, etwa vom Vorwurf der Sachbeschädigung.

Die Performance-Künstlerin nahm am Wochenende des 1. April 2023 an einer linksextremen Demonstration unter dem Motto «Let the Night shine bright like a Diamond» teil. Dabei zogen etwa 300 Vermummte durch die Langstrasse und attackierten die Polizei mit Eisenstangen, Steinen, Pyros und Molotowcocktails.

100-jähriges Wahrzeichen von Rorschach SG brennt komplett ab – was wir wissen

Die Badhütte in Rorschach SG stand am frühen Montagmorgen in Vollbrand. Das bekannte Gebäude am Bodenseeufer gilt als Wahrzeichen der Stadt und ist 100 Jahre alt. Eine Übersicht.

Die Kantonspolizei St.Gallen rückte am frühen Montagmorgen zu einem Grosseinsatz am Rorschacher Seeufer aus: Die bekannte Rorschacher Badhütte stand in Vollbrand. Der Alarm sei um ca. 3.30 Uhr eingegangen, wie Mediensprecher Florian Schneider in einer Mitteilung schreibt.