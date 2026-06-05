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Cute News: 27 knuffige Tierbilder, um deine Regentage zu versüssen

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Diese 27 lustigen und knuffigen Tierbilder versüssen dir den Start ins Wochenende

05.06.2026, 06:0005.06.2026, 06:00
Nina Bürge
Nina Bürge

Cute News, everybody!

Eine regnerische Woche kommt zu einem Ende – aber keine Angst, wir haben trotz durchzogenem Wetter coole Tiere für euch gesammelt.

Die Cute News kommen heute mir, Nina, der Ferienvertretung. Ich hoffe, ich kann euren süssen Ansprüchen gerecht werden! Und in den Kommentaren geht die Party munter weiter ...

Entschuldigt, wir haben unerwarteten Verkehr hier. Wir lassen die Familie erst passieren ...

Derp at the end there, pretty darn cute
by u/tuftopubichair in aww

Also, haltet euch fest, es geht los!

Opossum Familie Tier
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

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Ein Rückblick auf das schöne Wetter von letztem Wochenende:

Hund auf Boot
Bild: reddit

So haben wir doch alle die Sonne genossen.

Jetzt ist wieder Regenwetter-Faulenzen angesagt!

Süsse Hunde kuscheln
Bild: reddit

Jap, das könntet ihr sein am Wochenende!

Oder das:

Süsse Katze schläft
Bild: reddit

Apropos Regenbogen: Es ist Pride-Monat, das dürfen natürlich auch Tiere mitfeiern!

Katze Regenbogen
Bild: reddit

Hier dürft ihr euch fühlen, wie ihr wünscht!

Alpaka und Ziege
Bild: reddit

Ein glücklicher Anwärter für «Die Zunge der Woche»:

Hund Rottweiler
Bild: reddit

Auch mit Gesabber, nur so wenig wie möglich, bitte!

Okay, okay, ihr dürft auch mit Sabber.

Hund / Hundeblick
Bild: reddit

Dem Hundeblick kann man schliesslich nicht widerstehen.

Wenn wir’s schon von süssen Gesichtern haben:

Katz schlafen
Bild: reddit

Den Kopf abzulegen ist zwischendurch auch wichtig!

Kuh
Bild: reddit

Wirklich! Probiert’s mal aus.

Capybara
Bild: borepanda

Hier gibts mehr Capybaras, ich weiss, dass ihr sie sehen wollt!

Unter der Slideshow geht es weiter ...

1 / 10
Einfach tolle Bilder von Capybaren
Bild: Shutterstock
quelle: shutterstock
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Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo es zum Wald geht?

Rehkitz / Baby Reh
Bild: reddit

Wollt ihr einen Snack für zwischendurch?

Eichhörnchen essen
Bild: reddit

Nicht warten, nur zu!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Hier noch eine süsse Familie.

Schwan Familie / kleine Schwäne
Bild: reddit

Ihr dürft auch eure Emotional-Support-Stofftiere mitbringen, wie er:

Service Hund / Stofftier
Bild: Instagram/shelbymaya

Aawwww :)

Oder wie er.

Esel mit Bär Kuscheltier
Bild: instagram/funkenhof

Von dem Vogelfutter darf er bestimmt etwas naschen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Aber nicht alles alleine wegfuttern, teilt doch miteinander. Sonst müsst ihr auf die Waage,

Wie er oder sie hier:

Katze auf Waage
Bild: reddit

Wer hat eigentlich die ganzen Donuts gegessen?

Baby Katzen
Bild: instagram/adsgabino

Sicher, dass ihr’s nicht wart?

Baby Katzen
Bild: instagram/adsgabino

Muss das Schnäuzlein so?

Hamster
Bild: Instagram/d2__c1

Hater sagen, dieses Bild ist fake ;-)

Ich hab' euch noch ein Wimmelbild mitgebracht: Wie viele Murmeli findet ihr?

Murmeltiere in Holzhaufen
Bild: reddit

Na, alle gefunden?

Surprise
Bild: reddit

Hallo Känge!

Känguru
Bild: reddit

Wenn der Schuh passt, dann passt er!

Baby Katze sitzt in Finken
Bild: reddit

Ach, der kann da ja noch hineinwachsen!

Oh, Guten Tag!

Reh
Bild: Instagram/yamatoya.miyajima

Und jetzt dürft ihr euch ins Wochenende hängen.

Koala
Bild: reddit
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