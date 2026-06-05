Cute News

Diese 27 lustigen und knuffigen Tierbilder versüssen dir den Start ins Wochenende

Nina Bürge Folge mir

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Cute News, everybody!

Eine regnerische Woche kommt zu einem Ende – aber keine Angst, wir haben trotz durchzogenem Wetter coole Tiere für euch gesammelt.

Die Cute News kommen heute mir, Nina, der Ferienvertretung. Ich hoffe, ich kann euren süssen Ansprüchen gerecht werden! Und in den Kommentaren geht die Party munter weiter ...

Entschuldigt, wir haben unerwarteten Verkehr hier. Wir lassen die Familie erst passieren ...

Also, haltet euch fest, es geht los!

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Ein Rückblick auf das schöne Wetter von letztem Wochenende:

So haben wir doch alle die Sonne genossen.

Jetzt ist wieder Regenwetter-Faulenzen angesagt!

Jap, das könntet ihr sein am Wochenende!

Oder das:

Apropos Regenbogen: Es ist Pride-Monat, das dürfen natürlich auch Tiere mitfeiern!

Hier dürft ihr euch fühlen, wie ihr wünscht!

Ein glücklicher Anwärter für «Die Zunge der Woche»:

Auch mit Gesabber, nur so wenig wie möglich, bitte!

Okay, okay, ihr dürft auch mit Sabber.

Dem Hundeblick kann man schliesslich nicht widerstehen.

Wenn wir’s schon von süssen Gesichtern haben:

Den Kopf abzulegen ist zwischendurch auch wichtig!

Wirklich! Probiert’s mal aus.

Hier gibts mehr Capybaras, ich weiss, dass ihr sie sehen wollt!

Unter der Slideshow geht es weiter ...

1 / 10 Einfach tolle Bilder von Capybaren Bild: Shutterstock quelle: shutterstock

Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo es zum Wald geht?

Wollt ihr einen Snack für zwischendurch?

Nicht warten, nur zu!

Hier noch eine süsse Familie.

Ihr dürft auch eure Emotional-Support-Stofftiere mitbringen, wie er:

Bild: Instagram/shelbymaya

Aawwww :)

Oder wie er.

Bild: instagram/funkenhof

Von dem Vogelfutter darf er bestimmt etwas naschen.

Aber nicht alles alleine wegfuttern, teilt doch miteinander. Sonst müsst ihr auf die Waage,

Wie er oder sie hier:

Wer hat eigentlich die ganzen Donuts gegessen?

Bild: instagram/adsgabino

Sicher, dass ihr’s nicht wart?

Bild: instagram/adsgabino

Muss das Schnäuzlein so?

Bild: Instagram/d2__c1

Hater sagen, dieses Bild ist fake ;-)

Ich hab' euch noch ein Wimmelbild mitgebracht: Wie viele Murmeli findet ihr?

Na, alle gefunden?

Hallo Känge!

Wenn der Schuh passt, dann passt er!

Ach, der kann da ja noch hineinwachsen!

Oh, Guten Tag!

Bild: Instagram/yamatoya.miyajima

Und jetzt dürft ihr euch ins Wochenende hängen.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!