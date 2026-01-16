Nebel-1°
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Hunden, Hasen, Tauben und Enten

Cute News

Weil du dich schon die ganze Woche darauf freust: Jetzt Cute News lesen!

16.01.2026, 06:1116.01.2026, 06:13
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Na, auch bereit fürs Wochenende? Nicht so schnell! Zuerst gibt es noch die 27 besten Tierbilder der Woche. Und in den Kommentaren hoffentlich noch ganz viele mehr ...

Es hat kräftig geschneit letzte Woche.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Auch noch etwas müde?

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/20-nice-wholesome-things-to-brighten-day-vol-167-JETIVJs#/t/aww
Bild: imgur

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Ohren der Woche:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/funnycats/comments/1qawrpp/ears/
Bild: reddit

Wer braucht schon Picasso?

cute news tier enten https://www.instagram.com/p/DSr93ZwDOy3/?img_index=1
Bild: instagram

Deshalb sind also die SBB heute Morgen wieder einmal zu spät gekommen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Komm jetzt endlich her!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Zunge der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Ist noch etwas kalt draussen ...

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/someone-isnt-fan-of-mid-january-weather-0WAm0i2#/t/aww
Bild: imgur

Wie Haifische übrigens auch aussehen:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wenn du morgens zum ersten Mal in den Spiegel schaust:

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DTcf1G_jFxZ/
Bild: instagram

Familienausflug.

cute news tier enten https://ch.pinterest.com/pin/4081455906214627/
Bild: pinterest

Kurz checken, ob noch alle da sind:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Wenn die Tüte länger als zwei Sekunden auf dem Boden steht ...

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qbfi5u/cat_in_a_bag/
Bild: reddit

Hier gibt es mehr Bilder von Katzen in Kartons:

1 / 15
Katzen in Kartons
quelle: shutterstock
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Huch, ein Trick:

cute news tier gecko https://ch.pinterest.com/pin/1121888957205804920/
Bild: pinterest

Als Mini-Special gibt es heute: Schneeflocken auf Fell.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Bild: instagram

😻❄️

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Bild: instagram

Damit wir aber noch etwas lernen, erzähle ich euch, wieso Schneeflocken so gut auf Fell «kleben» bleiben.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Bild: instagram

Das hat mit der statischen Elektrizität zu tun.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Bild: instagram

Wenn die Luft kalt und trocken ist, baut Tierfell Elektrostatik auf.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Bild: instagram

Diese Statik sorgt dann dafür, dass Schneeflocken am Fell haften bleiben und nicht sofort abfallen.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Bild: instagram

Wenn doch Physik in der Schule nur auch so spannend gewesen wäre...

So cool!

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Bild: instagram

Das Fell schliesst ausserdem Luft ein und isoliert die Körperwärme, sodass die Aussenfläche kalt bleibt. Da weniger Wärme an die Schneeflocke gelangt, schmilzt diese nicht sofort und bleibt auf dem Fell sichtbar.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Bild: instagram

So süss, wenn dein Hund nach dem Spaziergang so aussieht:

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Bild: instagram

Wenn ich doch nur auch so in meine Suppe hocken könnte.

cute news tier hase https://ch.pinterest.com/pin/1121888957201565228/
Bild: pinterest

Komm endlich!

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199769881/
Bild: pinterest

Ein bisschen Liebe für die Ausgestossenen unserer Gesellschaft. 🫶

cute news tier taube https://www.reddit.com/r/Borb/comments/1q94fs8/the_borb_of_pigeons/
Bild: reddit

Mit dieser wunderschönen Seelilie sind die Cute News für heute leider auch schon wieder vorbei.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
