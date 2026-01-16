Weil du dich schon die ganze Woche darauf freust: Jetzt Cute News lesen!

Cute News

Cute News, everybody!

Na, auch bereit fürs Wochenende? Nicht so schnell! Zuerst gibt es noch die 27 besten Tierbilder der Woche. Und in den Kommentaren hoffentlich noch ganz viele mehr ...

Es hat kräftig geschneit letzte Woche.

Auch noch etwas müde?

Ohren der Woche:

Wer braucht schon Picasso?

Deshalb sind also die SBB heute Morgen wieder einmal zu spät gekommen.

Komm jetzt endlich her!

Zunge der Woche:

Ist noch etwas kalt draussen ...

Wie Haifische übrigens auch aussehen:

Wenn du morgens zum ersten Mal in den Spiegel schaust:

Familienausflug.

Kurz checken, ob noch alle da sind:

Wenn die Tüte länger als zwei Sekunden auf dem Boden steht ...

Huch, ein Trick:

Als Mini-Special gibt es heute: Schneeflocken auf Fell.

😻❄️

Damit wir aber noch etwas lernen, erzähle ich euch, wieso Schneeflocken so gut auf Fell «kleben» bleiben.

Das hat mit der statischen Elektrizität zu tun.

Wenn die Luft kalt und trocken ist, baut Tierfell Elektrostatik auf.

Diese Statik sorgt dann dafür, dass Schneeflocken am Fell haften bleiben und nicht sofort abfallen.

Wenn doch Physik in der Schule nur auch so spannend gewesen wäre...

So cool!

Das Fell schliesst ausserdem Luft ein und isoliert die Körperwärme, sodass die Aussenfläche kalt bleibt. Da weniger Wärme an die Schneeflocke gelangt, schmilzt diese nicht sofort und bleibt auf dem Fell sichtbar.

So süss, wenn dein Hund nach dem Spaziergang so aussieht:

Wenn ich doch nur auch so in meine Suppe hocken könnte.

Komm endlich!

Ein bisschen Liebe für die Ausgestossenen unserer Gesellschaft. 🫶

Mit dieser wunderschönen Seelilie sind die Cute News für heute leider auch schon wieder vorbei.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!