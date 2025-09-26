Endlich Freitag, endlich Cute News!

Cute News, everybody!

Draussen herbstelt es (und ist nass, kalt und grusig), und deshalb vertreiben wir uns drinnen die Zeit mit tollen Tierbildern. Legen wir los:

Das? Ach, nur ein kleiner Stock, den ich gefunden habe ...

<3

Guten Morgen!

Selber schuld, wenn du Lego baust.

Hat hier jemand Nickerchen gesagt?

Wenn dein Lieblingssnack aufgetischt wird:

Wenn du was Dummes machst, und dich dein Hund danach so anschaut:

Zunge der Woche:

Grumpy Cuteness:

Die Eltern haben definitiv keine Lust mehr ...

Aus aktuellem Anlass:

Rehe soweit das Auge reicht.

Ehhhhm ... Okay.

Es. Ist. Wieder. Herbst.

Wenn du eine Katze zu Hause hast, bist du nie unbeobachtet.

Damit wir heute noch etwas lernen, schauen wir uns Glasfrösche an.

Bild: imago images

Es gibt rund 164 Arten von Glasfröschen, es kann aber gut sein, dass bislang nicht alle gefunden wurden. Erst 2009 wurden sieben Gattungen entdeckt.

Warum diese Frösche durchsichtig sind? Zur Tarnung. Denn so ist es für ihre Feinde schwieriger, sie zu erkennen und von ihrem Umfeld abzuheben.

Bild: imago images

Und von unten sieht das dann so aus:

(Achtung, man sieht Gedärme)

Bild: www.imago-images.de

Herz, Verdauungstrakt sowie reifende Eier sind so von aussen erkennbar.

Eine Stunde bevor sie schlafen gehen, wandern rund 90 Prozent der Blutzellen in die Leber – und bleiben dort, bis die Tiere wieder aufwachen.

Bild: imago images

Denn rote Blutkörperchen absorbieren Licht – sprich, sie machen die Tiere sichtbar, wenn sie durch die Adern fliessen, und unsichtbar, wenn sie in der Leber verweilen.

Bild: imago stock&people

Heimisch sind die Amphibien in den Regenwäldern in Zentralamerika.

Bild: imago stock&people

Das war es auch bereits mit den Glasfröschen.

Achtung, Corgi incoming!

Besser bekommt das auch ein Zirkel nicht hin.

Jetzt haben wir uns alle einen Snack verdient.

Yay, Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!