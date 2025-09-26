wechselnd bewölkt
Spass
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Hunden, Fröschen und Bären

Endlich Freitag, endlich Cute News!

26.09.2025, 06:10
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Draussen herbstelt es (und ist nass, kalt und grusig), und deshalb vertreiben wir uns drinnen die Zeit mit tollen Tierbildern. Legen wir los:

Das? Ach, nur ein kleiner Stock, den ich gefunden habe ...

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/rarepuppers/comments/1no075e/leeloo_would_like_to_present_her_little_stick/
Bild: reddit

<3

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1nnlu7i/hes_got_a_lil_loveheart_nose/
Bild: reddit

Guten Morgen!

cute news tier waschbär https://www.reddit.com/r/raccoonfanclub/comments/1nl9m8q/i_dont_want_to_go_outside_nooooo/
Bild: reddit

Selber schuld, wenn du Lego baust.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/71002131617652663/
Bild: pinterest

Hat hier jemand Nickerchen gesagt?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wenn dein Lieblingssnack aufgetischt wird:

cute news tier waschbär https://www.reddit.com/r/Raccoons/comments/1nnrvam/grapes/
Bild: reddit

Wenn du was Dummes machst, und dich dein Hund danach so anschaut:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/dogpictures/comments/1nmxegp/show_me_your_judgy_dogs/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier bär https://ch.pinterest.com/pin/1121888957175525819/
Bild: pinterest

Grumpy Cuteness:

cute news tier kröte https://ch.pinterest.com/pin/35817759530775136/
Bild: pinterest

Die Eltern haben definitiv keine Lust mehr ...

cute news tier vogel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957185075000/
Bild: pinterest

Aus aktuellem Anlass:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957200421331/
Bild: pinterest

Rehe soweit das Auge reicht.

cute news tier rehe https://ch.pinterest.com/pin/1618549864274398/
Bild: pinterest

Ehhhhm ... Okay.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1no3sbu/why_in_all_places/
Bild: reddit

Hier gibt es noch mehr schlafende Katzen:

1 / 25
Schlafende Katzen
Katzen können in allen möglichen Positionen und an allen möglichen Orten schlafen, ...bild: imgur
quelle: imgur / imgur
(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Es. Ist. Wieder. Herbst.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Wenn du eine Katze zu Hause hast, bist du nie unbeobachtet.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/1nntrjk/keeping_an_eye_on_you/
Bild: reddit

Damit wir heute noch etwas lernen, schauen wir uns Glasfrösche an.

glasfrosch ** glasfrosch 539-nqm
Bild: imago images

Es gibt rund 164 Arten von Glasfröschen, es kann aber gut sein, dass bislang nicht alle gefunden wurden. Erst 2009 wurden sieben Gattungen entdeckt.

glasfrosch https://ch.pinterest.com/pin/1121888957196677753/
Bild: pinterest

Warum diese Frösche durchsichtig sind? Zur Tarnung. Denn so ist es für ihre Feinde schwieriger, sie zu erkennen und von ihrem Umfeld abzuheben.

Glass frogs Hyalinobatrachium aureoguttatum two on leaf, captive, occurs in Ecuador, Colombia, and Panama. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1535564 PetexOxford
Bild: imago images

Und von unten sieht das dann so aus:

(Achtung, man sieht Gedärme)

Surprise
Bild: www.imago-images.de

Herz, Verdauungstrakt sowie reifende Eier sind so von aussen erkennbar.

Eine Stunde bevor sie schlafen gehen, wandern rund 90 Prozent der Blutzellen in die Leber – und bleiben dort, bis die Tiere wieder aufwachen.

Reticulated glass frog Hyalinobatrachium valerioi La Selva Field Station, Costa Rica. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1589712 PhilxSavoie
Bild: imago images

Denn rote Blutkörperchen absorbieren Licht – sprich, sie machen die Tiere sichtbar, wenn sie durch die Adern fliessen, und unsichtbar, wenn sie in der Leber verweilen.

Glasfrosch, Glas-Frosch, Vitreorana oyampiensis (Vitreorana oyampiensis), sitzt auf einem Blatt, Ecuador, Yasuni Nationalpark Wayampi Glassfrog (Vitreorana oyampiensis), sits on a leaf, Ecuador, Yasun ...
Bild: imago stock&people

Heimisch sind die Amphibien in den Regenwäldern in Zentralamerika.

Glasfrosch (Cochranella pulverata ), sitzt auf Blatt, Honduras, La Mosquitia, Biosphaerenreservat Las Marias glassfrog (Cochranella pulverata ), sitting on a leaf, Honduras, La Mosquitia, Las Marias B ...
Bild: imago stock&people

Das war es auch bereits mit den Glasfröschen.

glasfrosch
Bild: creative commons

Achtung, Corgi incoming!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Besser bekommt das auch ein Zirkel nicht hin.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Jetzt haben wir uns alle einen Snack verdient.

cute news tier elefant https://www.reddit.com/r/Elephants/comments/19df3s1/elephant_grabbing_leaves_with_the_trunk/
Bild: reddit

Yay, Wochenende!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198851720/
Bild: pinterest
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
