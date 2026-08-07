Cute News

Nur heute, nur hier: 27 bezaubernde Tierbilder

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

In Nordamerika gibt es eine Motte, die knallgelb und pink ist. Ausserdem ist sie superflauschig. Cool, oder? Dann bleib dran!

Hallo!

*Wieherndes Gelächter*

Für alle, die gerade eine Umarmung brauchen:

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Wer nascht denn da an der zweiten Erdbeere?

Katzen kann man wirklich einfach mit einer Kartonkiste am glücklichsten machen.

Vertrau mir, ich kenn da einen Spot …

Ob der Kleine genauso majestätisch wird?

Zunge der Woche:

🥹

Grumpy Cuteness:

Wer will auch eine Babyziege? 🙋‍♀️

Beste Freunde.

Doggo geniesst jede Sekunde.

Hier gibt es mehr süsse tierische Freundschaften:

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

1 / 28 Tierische Freundschaften Hier kommen ein paar Bilder fürs Herz. 🥰 quelle: reddit

Runder als ein Ball:

Hereinspaziert. Oder eher: Hereingeflogen.

2 Uhr morgens: «Jemand ist an deiner Tür»-Benachrichtigung.

Zack und weg!

Weil das so süss war, gibt es hier noch die Frontansicht:

Wir wollen ja auch noch etwas lernen heute.

Dieser flauschige Schmetterling heisst Dryocampa rubicunda.

Bild: imago images

Und ja, du siehst richtig: Selbst seine Fühler sind flauschig.

Bild: imago images

Sie sind im Osten Nordamerikas (von Québec bis Florida) heimisch und zählen zu den kleinsten Pfauenspinnern, die es gibt.

Als Raupen ernähren sie sich hauptsächlich von Ahorn. Deshalb lautet ihr englischer Name auch Rosy Maple Moth.

Nun zur Frage, die du dir von Anfang an stellst: Weshalb sind sie so auffällig pink und gelb gefärbt? Ahornbäume bilden diese Samenflügel, die die Falter nachahmen:

Bild: reddit / Jim McCormac

So sind sie perfekt getarnt. Super, oder?

Ein weiterer Fun Fact: Sobald die Falter erwachsen sind, hören sie auf zu fressen.

Bild: creative commons

Ihre Lebenserwartung liegt zwischen zwei und neun Monaten.

Die Falter sind nachtaktiv: Sie schlüpfen am späten Nachmittag, zwischen 16 und 20 Uhr. Die Paarung findet noch am gleichen Abend statt.

Kurze Tanzeinlage zum Abschluss:

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!