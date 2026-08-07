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Cute News: Lustige Tierbilder von Eseln, Katzen, Ziegen und Eulen

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Nur heute, nur hier: 27 bezaubernde Tierbilder

07.08.2026, 06:1307.08.2026, 06:13
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

In Nordamerika gibt es eine Motte, die knallgelb und pink ist. Ausserdem ist sie superflauschig. Cool, oder? Dann bleib dran!

Hallo!

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*Wieherndes Gelächter*

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1vccfho/whats_that_smell/
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Für alle, die gerade eine Umarmung brauchen:

cute news tier katzen https://www.reddit.com/r/MadeMeSmile/comments/1vdlvw4/japanese_street_photographer_masayuki_oki/
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Keine Cute News mehr verpassen:

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Wer nascht denn da an der zweiten Erdbeere?

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Katzen kann man wirklich einfach mit einer Kartonkiste am glücklichsten machen.

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Vertrau mir, ich kenn da einen Spot …

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218068505/
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Ob der Kleine genauso majestätisch wird?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/VoidCats/comments/1vespw2/i_am_not_small_you_are_big/
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Zunge der Woche:

cute news tier otter https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210442281/
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🥹

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/soupbelly/comments/1vdof8h/even_criminals_have_to_eat/
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Grumpy Cuteness:

cute news tier eule https://ch.pinterest.com/pin/1121888957179831263/
Bild: pinterest

Wer will auch eine Babyziege? 🙋‍♀️

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/959055683227786876/
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Beste Freunde.

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Doggo geniesst jede Sekunde.

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Hier gibt es mehr süsse tierische Freundschaften:

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

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Tierische Freundschaften

Hier kommen ein paar Bilder fürs Herz. 🥰
quelle: reddit
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Runder als ein Ball:

cute news tier vögel https://www.reddit.com/r/borbs/comments/1veyf7x/the_orbs_i_consult/
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Hereinspaziert. Oder eher: Hereingeflogen.

cute news tier fledermaus https://www.instagram.com/p/DbSP2sXGZ03/
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2 Uhr morgens: «Jemand ist an deiner Tür»-Benachrichtigung.

Zack und weg!

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Weil das so süss war, gibt es hier noch die Frontansicht:

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Wir wollen ja auch noch etwas lernen heute.

Rosy maple moth, Dryocampa rubicunda https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/1f1qbri/a_rosy_maple_moth/
Bild: reddit

Dieser flauschige Schmetterling heisst Dryocampa rubicunda.

A Rosy maple moth (Dryocampa rubicunda) on silver maple trunk, North Carolina xkwx brown carolina closeup dryocampa insect macro maple moth nature north outdoors perched rosy rubicunda silver tree tru ...
Bild: imago images

Und ja, du siehst richtig: Selbst seine Fühler sind flauschig.

A Rosy maple moth (Dryocampa rubicunda) on silver maple trunk, North Carolina xkwx brown carolina closeup dryocampa insect macro maple moth nature north outdoors perched rosy rubicunda silver tree tru ...
Bild: imago images

Sie sind im Osten Nordamerikas (von Québec bis Florida) heimisch und zählen zu den kleinsten Pfauenspinnern, die es gibt.

Rosy maple moths are the smallest of the silk moths
Bild: creative commons

Als Raupen ernähren sie sich hauptsächlich von Ahorn. Deshalb lautet ihr englischer Name auch Rosy Maple Moth.

Dryocampa rubicunda raupe
Bild: creative commons

Nun zur Frage, die du dir von Anfang an stellst: Weshalb sind sie so auffällig pink und gelb gefärbt? Ahornbäume bilden diese Samenflügel, die die Falter nachahmen:

Bild
Bild: reddit/ Jim McCormac

So sind sie perfekt getarnt. Super, oder?

Ein weiterer Fun Fact: Sobald die Falter erwachsen sind, hören sie auf zu fressen.

Dryocampa rubicunda
Bild: creative commons

Ihre Lebenserwartung liegt zwischen zwei und neun Monaten.

Dryocampa rubicunda
Bild: creative commons

Die Falter sind nachtaktiv: Sie schlüpfen am späten Nachmittag, zwischen 16 und 20 Uhr. Die Paarung findet noch am gleichen Abend statt.

Dryocampa rubicunda
Bild: creative commons

Kurze Tanzeinlage zum Abschluss:

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Biko
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Jackie Brown
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