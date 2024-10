Wenn du diese Bilder angeschaut hast, geht's dir (noch viel) besser – versprochen!

Laut Beschrieb handelt es sich hierbei um einen Blauen Morphofalter (oder auch: Himmelsfalter). Man findet den schönen Kerl vor allem in tropischen Regenwäldern in Süd- und Mittelamerika.

Wenn Elon Musk für Donald Trump hüpft und hopst, lacht das Internet Tränen

Elon Musk springt Donald Trump im Wahlkampf zur Seite – und dies wortwörtlich. Die Reaktionen sind pures Meme-Gold.

Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist am Samstag an den Ort des Attentats gegen ihn zurückgekehrt. Stargast in Butler, Pennsylvania, war Multimilliardär Elon Musk. Er lobte Trump über den grünen Klee und warnte: Trump müsse den Wahlkampf gewinnen, sonst drohe das Ende der amerikanischen Demokratie.



Der Tesla-Chef sprach nur fünf Minuten. Seine simple Botschaft: Die Wahl in einem Monat werde «die letzte» sein, falls die Demokraten gewännen. Denn diese wollten den Amerikanerinnen und Amerikanern das Wahlrecht und «das Recht zur freien Rede» wegnehmen. Natürlich ist das Unfug.



In Erinnerung bleiben wird aber vor allem Musks albernes Rumgehopse neben Trump. Aber schau selbst.