Cute News

Hier kommt gaaaaaanz viel Cuteness – und ein Tier der Woche, hurra!

Nina Bürge Folge mir

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Cute News, everybody!

Auch heute kommen wieder: die süssesten und lustigsten Tierchen der Woche. Noch einmal von mir, Nina, der Ferienvertretung. Lehnt euch zurück und schaut euch die tollen Bilder an!

Seid ihr alle bereit?

Oder habt ihr noch eine Bettfrisur?

Wäre auch in Ordnung ;-)

Das sieht ja mal sehr gemütlich aus!

Und das kleine Zünglein, wie cute!

Apropos Zünglein: Haben wir hier eine potenzielle «Zunge der Woche»?

Oder findet ihr diesen Kandidaten besser?

Ihr dürft wählen, welche «die Zunge der Woche» wird:

Welche soll die «Die Zunge der Woche» werden? Golden-Retriever-Zunge Labrador-Zunge Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 19 Personen teilgenommen

Na, habt ihr euch entschieden?

Das ist übrigens ein Ili-Pfeifhase. Sie leben hauptsächlich im chinesischen Raum und werden auch als Zauberhasen bezeichnet. Leider sind die kleinen Racker vom Aussterben bedroht und es gibt nur sehr wenige Sichtungen von dem weit entfernten Cousin des Hasen.

Die kleinen Säugetiere sind auch unter dem Namen Pika bekannt.

Somit hatten wir mal wieder ein Tier der Woche und ich hätte auch noch meinen Bildungsauftrag erfüllt – oder wusstet ihr das alles schon? 😲

Lehnt euch zurück, wir machen weiter.

Bei diesem kleinen Reh sieht es auch gemütlich aus.

Da sieht wohl jemand etwas Interessantes.

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Was wohl aus diesen Babys geworden ist?

Seht selbst:

Wart ihr eigentlich schon schwimmen diesen Sommer? So wie er/sie hier:

Oder vielleicht fischen?

Oder Kanu fahren? Wie er/sie gerne würde:

Seid ihr noch da?

Wir haben noch einen kleinen, müden Gast heute:

Ihr wollt mehr süsse Igel? Here you go!

Unter der Slideshow geht es weiter ...

1 / 17 Hier sind 15 herzige Igel Weil Igel so süss sind, haben wir hier gleich 15 Bilder für euch. Viel Spass! quelle: shutterstock

Und hier, der obligatorische, unwiderstehliche Hundeblick:

Der wurde perfekt ausgeführt, da möchte man ihm gleich ein Leckerli geben :)

Wir haben noch eine Reisegruppe zu Besuch heute:

Oh, gleich noch eine zweite:

Die Blaumeise hat sich hübsch gemacht für euch.

Da hat sich wohl jemand am Napf vertan …

Ein neugieriger und mutiger Zuschauer.

Ihr wollt noch mehr süsse Hundebilder? Okay, okay, ich hab' euch gehört:

Doppelt hält besser!

Naww! Ist er nicht zuckersüss?

Zwei ganz mutige Kerlchen.

Der Wombat versteckt sich lieber.

Hasi erschnüffelt schon mal das Wochenende.

Hat jemand Wochenende gesagt?

Noch bischen Känge-Liebe:

Und damit entlassen wir euch ins wohlverdiente Wochenende :)

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!