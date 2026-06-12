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Cute News: 29 süsse Tierbilder und ein neues Tier

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Hier kommt gaaaaaanz viel Cuteness – und ein Tier der Woche, hurra!

12.06.2026, 06:1212.06.2026, 06:12
Nina Bürge
Nina Bürge

Cute News, everybody!

Auch heute kommen wieder: die süssesten und lustigsten Tierchen der Woche. Noch einmal von mir, Nina, der Ferienvertretung. Lehnt euch zurück und schaut euch die tollen Bilder an!

Seid ihr alle bereit?

Bär
Bild: Instagram/pissednbrokevintage

Oder habt ihr noch eine Bettfrisur?

Alpaka
Bild: Reddit

Wäre auch in Ordnung ;-)

Das sieht ja mal sehr gemütlich aus!

schlafende Katze
Bild: Reddit

Und das kleine Zünglein, wie cute!

Apropos Zünglein: Haben wir hier eine potenzielle «Zunge der Woche»?

Golden Retriever Hund, Zunge raus
Bild: Reddit

Oder findet ihr diesen Kandidaten besser?

HUnd, Zunge
Bild: Reddit

Ihr dürft wählen, welche «die Zunge der Woche» wird:

Welche soll die «Die Zunge der Woche» werden?
An dieser Umfrage haben insgesamt 19 Personen teilgenommen

Na, habt ihr euch entschieden?

Ili-Pfeifhase
Bild: Instagram/wild_animalsgram

Das ist übrigens ein Ili-Pfeifhase. Sie leben hauptsächlich im chinesischen Raum und werden auch als Zauberhasen bezeichnet. Leider sind die kleinen Racker vom Aussterben bedroht und es gibt nur sehr wenige Sichtungen von dem weit entfernten Cousin des Hasen.

Ili-Pfeifhase
Bild: Reddit

Die kleinen Säugetiere sind auch unter dem Namen Pika bekannt.

Ili-Pfeifhase
Bild: Reddit

Somit hatten wir mal wieder ein Tier der Woche und ich hätte auch noch meinen Bildungsauftrag erfüllt – oder wusstet ihr das alles schon? 😲

Lehnt euch zurück, wir machen weiter.

rote Katze
Bild: Reddit

Bei diesem kleinen Reh sieht es auch gemütlich aus.

Reh Kitz
Bild: Reddit

Da sieht wohl jemand etwas Interessantes.

Katzen Baby
Bild: Instagram/mrcatnipkid

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Was wohl aus diesen Babys geworden ist?

Katze, Babykatzen
Bild: Reddit

Seht selbst:

Surprise

Wart ihr eigentlich schon schwimmen diesen Sommer? So wie er/sie hier:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: Reddit

Oder vielleicht fischen?

Oder Kanu fahren? Wie er/sie gerne würde:

schwarze Katze
Bild: Reddit

Seid ihr noch da?

Katze an Fenster
Bild: Reddit

Wir haben noch einen kleinen, müden Gast heute:

Igel
Bild: Reddit

Ihr wollt mehr süsse Igel? Here you go!

Unter der Slideshow geht es weiter ...

1 / 17
Hier sind 15 herzige Igel
Weil Igel so süss sind, haben wir hier gleich 15 Bilder für euch. Viel Spass!
quelle: shutterstock
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Und hier, der obligatorische, unwiderstehliche Hundeblick:

Hund, Hundeblick
Bild: Reddit

Der wurde perfekt ausgeführt, da möchte man ihm gleich ein Leckerli geben :)

Wir haben noch eine Reisegruppe zu Besuch heute:

Enten
Bild: Reddit

Oh, gleich noch eine zweite:

Waschbären
Bild: Reddit

Die Blaumeise hat sich hübsch gemacht für euch.

Blaumeise / Vogel
Bild: Reddit

Da hat sich wohl jemand am Napf vertan …

Hasen / Dackel
Bild: Reddit

Ein neugieriger und mutiger Zuschauer.

Eichhörnchen
Bild: Reddit

Ihr wollt noch mehr süsse Hundebilder? Okay, okay, ich hab' euch gehört:

Hund / Dackel
Bild: Reddit

Doppelt hält besser!

kleiner Hund
Bild: Reddit

Naww! Ist er nicht zuckersüss?

Zwei ganz mutige Kerlchen.

Mäuse klettern an Weizen
Bild: Reddit

Der Wombat versteckt sich lieber.

Wombat
Bild: Instagram/zookeeper_dan

Hasi erschnüffelt schon mal das Wochenende.

Hase
Bild: Reddit

Hat jemand Wochenende gesagt?

Katzen am Fenster
Bild: Reddit

Noch bischen Känge-Liebe:

Kangurus
Bild: Reddit

Und damit entlassen wir euch ins wohlverdiente Wochenende :)

Katzen
Bild: Reddit
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