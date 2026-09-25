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Und hier: 27 einzigartige «Füsse» im Tierreich

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Heute geht es um Füsse. Blaue Füsse, flauschige Füsse, lange Füsse – also alles Coole, was die Tierwelt zu bieten hat.

Der Blaufusstölpel hat definitiv den ersten Platz im Fuss-Ranking verdient.

Und wie faszinierend ist die Haut eines Geckos?

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Wie ging das Sprichwort nochmals? Wie der Hund, so seine Pfote?

Erst kürzlich hat eine Katze einen Rekord mit der Anzahl Zehen aufgestellt. Diese hier ist es nicht. Aber trotzdem beeindruckend.

Hier kannst du die besagte Story nachlesen:

Diese Krallen gehören dem Amerikanischen Blässhuhn.

Das Blaustirn-Blatthühnchen kann dank seiner langen Zehen problemlos über Wasserpflanzen laufen.

Halt, kein Angriff! Es will doch nur ein paar Nüsse.

Dank ihren langen Fingern können Philippinen-Koboldmakis einfach von Baum zu Baum springen und sich gut festhalten.

Fun Fact: Fingerabdrücke von Koalas sind fast identisch mit denen von Menschen.

Als hätte das Chamäleon Ofenhandschuhe an.

Cooler Sumpfbiber:

Auf Deutsch heisst dieser Affe Rothandtamarin. Sein englischer Name ist aber viel zutreffender: Golden-handed tamarin.

Hast du schon einmal Schildkröten genauer angeschaut?

Der Wallace-Flugfrosch benutzt die Schwimmhäute, um von Baum zu Baum zu gleiten.

So flauschig!

Bitte zuhause nicht nachmachen.

Errätst du, welches Tier hier zu sehen ist?

Wenn du Känguru geraten hast, liegst du richtig.

Das Fingertier benutzt seine langen Griffel, um Futter zu finden. Es klopft gegen die Bäume, bis es ein Geräusch hört, das auf Larven hindeutet, und nagt dann ein Loch in das Holz. Mit seinem besonders dünnen Mittelfinger kann es dann die Larven herausziehen.

Dinosaurier oder Strauss?

Dem Griff dieser Eule entkommt niemand.

Pfote auf Pfote 🐾

Was für Krallen!

Die Füsse des Blässhuhns sind so geformt, dass sie von unten den Blättern von Wasserpflanzen ähneln und sie somit von Unterwasserräubern nicht als Beute erkannt werden.

Die Nägel von Gürteltieren sind perfekt.

Neben scharfen Krallen haben Beutelmarder geriffelte Ballen an ihren Pfoten, die für zusätzlichen Halt sorgen.

Die süssen Pfoten einer Ratte:

Schon einmal die schmalen Füsse einer Fledermaus genauer angeschaut?

Welches sind die besten Füsse im Tierreich? Teile die Bilder in der Kommentarspalte!