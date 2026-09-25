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Cute News: Einzigartige Pfoten aus dem Tierreich

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Und hier: 27 einzigartige «Füsse» im Tierreich

25.09.2026, 06:0125.09.2026, 06:01
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Heute geht es um Füsse. Blaue Füsse, flauschige Füsse, lange Füsse – also alles Coole, was die Tierwelt zu bieten hat.

Der Blaufusstölpel hat definitiv den ersten Platz im Fuss-Ranking verdient.

cute news pinguin https://old.reddit.com/r/photoshopbattles/comments/b4e928/psbattle_a_blue_footed_booby/
Bild: reddit

Und wie faszinierend ist die Haut eines Geckos?

cute news tier gecko https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/d4jc1c/a_close_up_of_a_geckos_foot/
Bild: reddit

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Wie ging das Sprichwort nochmals? Wie der Hund, so seine Pfote?

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/acwhwc/our_dogs_paw_looks_like_a_miniversion_of_him/
Bild: reddit

Erst kürzlich hat eine Katze einen Rekord mit der Anzahl Zehen aufgestellt. Diese hier ist es nicht. Aber trotzdem beeindruckend.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/q75hky/holy_toebeans_big_foot/
Bild: reddit

Hier kannst du die besagte Story nachlesen:

Achtung, Fussbilder: Katze mit 28 Zehen hält Rekord
Achtung, Fussbilder: Katze mit 28 Zehen hält Rekord

Diese Krallen gehören dem Amerikanischen Blässhuhn.

cute news tier ente https://www.instagram.com/p/Cq8g9m0J4WM/
Bild: instagram

Das Blaustirn-Blatthühnchen kann dank seiner langen Zehen problemlos über Wasserpflanzen laufen.

cute news tier huhn https://www.instagram.com/p/CngMTpMqJVi/
Bild: instagram

Halt, kein Angriff! Es will doch nur ein paar Nüsse.

cute news tier eichhörnchen https://www.reddit.com/r/squirrels/comments/bykbm8/the_paw_of_a_squirrel_up_close/
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Dank ihren langen Fingern können Philippinen-Koboldmakis einfach von Baum zu Baum springen und sich gut festhalten.

cute news Philippinen-Koboldmaki https://www.instagram.com/beyond_the_bucketlist/p/CnVTH1rSGxD/?img_index=2
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Fun Fact: Fingerabdrücke von Koalas sind fast identisch mit denen von Menschen.

cute news tier koala https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/f4j0y8/a_hand_of_a_koala/
Bild: reddit

Als hätte das Chamäleon Ofenhandschuhe an.

cute news tier chamäleon https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/gj4a1t/this_is_how_a_chameleons_feet_look_like/
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Cooler Sumpfbiber:

cute news nutria sumpfbiber https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/ij7rr8/nutria_standing_on_its_back_feet/
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Auf Deutsch heisst dieser Affe Rothandtamarin. Sein englischer Name ist aber viel zutreffender: Golden-handed tamarin.

Rothandtamarin https://www.flickr.com/photos/mathiasappel/24844635309/
Bild: flickr

Hast du schon einmal Schildkröten genauer angeschaut?

cute news tier schildkröte https://www.instagram.com/p/Bn-bZITgkPe/
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Der Wallace-Flugfrosch benutzt die Schwimmhäute, um von Baum zu Baum zu gleiten.

cute news tier frosch https://www.instagram.com/p/CTUlNjBhTwq/
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So flauschig!

cute news tier luchs https://www.instagram.com/p/CLPEBd7ggDk/
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Bitte zuhause nicht nachmachen.

cute news tier krokodil https://www.instagram.com/madbioreptiles/p/C3-4Q6XO9GO/?img_index=3
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Errätst du, welches Tier hier zu sehen ist?

cute news tier känguru https://imgur.com/kangaroo-feet-are-creepy-as-R4Q0Rch
Bild: imgur

Wenn du Känguru geraten hast, liegst du richtig.

Das Fingertier benutzt seine langen Griffel, um Futter zu finden. Es klopft gegen die Bäume, bis es ein Geräusch hört, das auf Larven hindeutet, und nagt dann ein Loch in das Holz. Mit seinem besonders dünnen Mittelfinger kann es dann die Larven herausziehen.

cute news tier fingertier https://www.instagram.com/p/B_UJRrAqQF4/
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Dinosaurier oder Strauss?

cute news tier strauss https://www.instagram.com/p/CFyfQKEKQbj/
Bild: instagram

Dem Griff dieser Eule entkommt niemand.

cute news tier eule https://www.instagram.com/p/B_tFnVPjMEq/?img_index=2
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Pfote auf Pfote 🐾

cute news tier pfote https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/98wzts/this_paw_has_a_small_paw_mark/
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Was für Krallen!

cute news tier echse https://www.instagram.com/nileshpshah/p/C4K9O-MqyDJ/
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Die Füsse des Blässhuhns sind so geformt, dass sie von unten den Blättern von Wasserpflanzen ähneln und sie somit von Unterwasserräubern nicht als Beute erkannt werden.

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/elwsk0/this_birds_feet_look_skeletal/
Bild: reddit

Die Nägel von Gürteltieren sind perfekt.

cute news tier armadillo https://www.instagram.com/p/B9VQot2gfjN/
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Neben scharfen Krallen haben Beutelmarder geriffelte Ballen an ihren Pfoten, die für zusätzlichen Halt sorgen.

cute news tier https://www.instagram.com/devilsatcradle/p/C1tg_AZKi5Q/
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Die süssen Pfoten einer Ratte:

cute news tier ratte https://www.reddit.com/r/RATS/comments/13pl44x/ray_hands/
Bild: reddit

Schon einmal die schmalen Füsse einer Fledermaus genauer angeschaut?

cute news tier fledermaus https://www.instagram.com/p/CVOLl2IjsXd/
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