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Cute News: Lustige Tierbilder von Delfinen, Ziegen und Katzen

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Mit diesen 27 lustigen Tierbildern ist schneller Wochenende, als du denkst

17.07.2026, 04:3917.07.2026, 04:39
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody.

Das heutige Motto heisst: Sommer, Spass und supersüsse Tierbilder. Legen wir los!

Ein bisschen Abkühlung gefällig?

cute news tier bär https://ch.pinterest.com/pin/463800461595779870/
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🐬

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Hilfe, die Katze ist geschmolzen …

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Keine Cute News mehr verpassen:

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Meins!

cute news tier hund katze https://www.reddit.com/r/CatsWithDogs/comments/1ureo1q/bestie_girls/
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Zunge der Woche:

cute news tier otter https://ch.pinterest.com/pin/1121888957216989712/
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Doggo oder Robbe?

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/aww/comments/1uvnxba/update_on_my_seal_pup_nearly_18_years_spry_and/
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Für gute Laune sorgen heute diese Hopser:

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Mehr? Mehr!

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Ich weiss, dass du noch nicht genug hast.

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Nur noch eines:

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Okay, das war gelogen …

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Es war von Anfang an eine Falle.

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Der Eyeliner sitzt perfekt.

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1ut5xyv/cant_say_no/
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Baby-Esel sind alles, was du gerade brauchst:

Unten geht es mit den Cute News weiter ...

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Baby-Esel sind jetzt alles, was du gerade brauchst
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Wen haben wir denn da?

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Hoffentlich hinterlässt sie süsse Abdrücke.

cute news tier vogel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957211269651/
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Jetzt wird abgehoben!

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Die Igel, die bei uns in den Gärten nach Würmern suchen, haben relativ kleine Ohren.

igel
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Nicht so ihre Verwandten, die im Norden Afrikas und weiten Teilen Asiens leben. Ich stelle vor: der Eigentliche Langohrigel.

Langohrigel https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1uvmn9m/longeared_hedgehog_hemiechinus_auritus/
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Langohrigel sind eher eine kleine Igelart. Sie werden bis zu 23 Zentimeter lang.

Langohrigel https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1uvmn9m/longeared_hedgehog_hemiechinus_auritus/
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Der Grund, weshalb sie so viel grössere Ohren haben als ihre europäischen Verwandten, liegt bei der Temperaturregulierung.

Langohrigel
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Denn dank den grossen Lauschern können sie ihre Körpertemperatur in heissen Regionen besser regulieren.

Eigentlicher Langohrigel Hemiechinus auritus, Eigentliche Langohrigel, Insektenfresser, Säugetiere, Tiere, Long-eared Hedgehog adult, leaving cellar in remote building, Lake Balkhash, Kazakhstan, june ...
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Die grossen Ohren sorgen ausserdem für ein ausgezeichnetes Gehör bei der Beutesuche.

Eigentlicher Langohrigel Hemiechinus auritus, Eigentliche Langohrigel, Insektenfresser, Säugetiere, Tiere, Long-eared Hedgehog immature, leaving daytime nest in cellar of remote building, Lake Balkhas ...
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Ihre Löffel werden bis zu 4 cm Lang.

The close up of Long-eared hedgehog in desert, The long-eared hedgehog is a species of hedgehog native to Central Asian countries and some countries of the Middle East. The long-eared hedgehog lives i ...
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Zu den Ohrenigeln gehören zwei Arten: Der eigentliche Langohrigel und der indische Langohrigel.

Eigentlicher Langohrigel
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Jungtiere kommen weitgehend nackt auf die Welt, ihre Stacheln entwickeln sich aber sehr schnell – nach 5 Wochen haben sie bereits ein vollständiges Stachelkleid.

Juvenile of Long-eared hedgehogs Hemiechinus auritus, Juvenile of Long-eared hedgehogs Hemiechinus auritus during summer in desert of southern Kazakhstan, daytime shooting
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Igel mit seinen grossen Lauschern sagt tschüss!

The Long-eared hedgehog in desert , very cute, The long-eared hedgehog is a species of hedgehog native to Central Asian countries and some countries of the Middle East. The long-eared hedgehog lives i ...
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Und wie sehen deine Wochenendpläne aus?

cute news tier capybara https://ch.pinterest.com/pin/1121888957184766756/
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