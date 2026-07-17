Cute News
Mit diesen 27 lustigen Tierbildern ist schneller Wochenende, als du denkst
Cute News, everybody.
Das heutige Motto heisst: Sommer, Spass und supersüsse Tierbilder. Legen wir los!
Ein bisschen Abkühlung gefällig?
🐬
Hilfe, die Katze ist geschmolzen …
Keine Cute News mehr verpassen:
Meins!
Zunge der Woche:
Doggo oder Robbe?
Für gute Laune sorgen heute diese Hopser:
Mehr? Mehr!
Ich weiss, dass du noch nicht genug hast.
Nur noch eines:
Okay, das war gelogen …
Es war von Anfang an eine Falle.
Der Eyeliner sitzt perfekt.
Baby-Esel sind alles, was du gerade brauchst:
Unten geht es mit den Cute News weiter ...
Wen haben wir denn da?
Hoffentlich hinterlässt sie süsse Abdrücke.
Jetzt wird abgehoben!
Die Igel, die bei uns in den Gärten nach Würmern suchen, haben relativ kleine Ohren.
Nicht so ihre Verwandten, die im Norden Afrikas und weiten Teilen Asiens leben. Ich stelle vor: der Eigentliche Langohrigel.
Langohrigel sind eher eine kleine Igelart. Sie werden bis zu 23 Zentimeter lang.
Der Grund, weshalb sie so viel grössere Ohren haben als ihre europäischen Verwandten, liegt bei der Temperaturregulierung.
Denn dank den grossen Lauschern können sie ihre Körpertemperatur in heissen Regionen besser regulieren.
Die grossen Ohren sorgen ausserdem für ein ausgezeichnetes Gehör bei der Beutesuche.
Ihre Löffel werden bis zu 4 cm Lang.
Zu den Ohrenigeln gehören zwei Arten: Der eigentliche Langohrigel und der indische Langohrigel.
Jungtiere kommen weitgehend nackt auf die Welt, ihre Stacheln entwickeln sich aber sehr schnell – nach 5 Wochen haben sie bereits ein vollständiges Stachelkleid.
Igel mit seinen grossen Lauschern sagt tschüss!
Und wie sehen deine Wochenendpläne aus?
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.