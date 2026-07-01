SCHNELL! Dinge, die wir heute erledigen müssen, bevor es wieder heiss wird

Mehr «Spass»

Nach dem grossen Gewitter haben wir wieder Zeit, etwas tiefer durchzuatmen und uns Dingen zu widmen, die in den vergangenen Hitzetagen auf der Strecke blieben.

Falls du nicht mehr weisst, was es heute (und mit viel Glück auch morgen) bei menschenfreundlicher Temperatur zu tun gäbe, kommt hier etwas Hilfe aus der watson-Redaktion:

Hier nun also: Dinge, die wir heute tun müssen, bevor es zu spät ist

Den Ventilator putzen

Die Oster-Schokolade aufessen

Liebe machen

Irgendwo liegt doch bestimmt noch ein Kamasutra-Buch herum. Bild: wikipedia

Testen, ob der Backofen noch funktioniert

Die Badi-Sachen waschen (und danach den Tumbler benutzen)

Lüften

Die Playstation anmachen, ohne dass jemand schimpft

Die Vogelkacke und toten Mücken vom Auto kratzen

Den Hund mal wieder Gassi führen

Endlich wieder Gassi, hurra! Bild: reddit

Schauen, ob Klimaanlagen schon irgendwo runtergesetzt sind

Das Puff (der anderen) zuhause aufräumen

Staubsaugen und WC-Putzen (vielleicht auch nicht)

Den Glacevorrat zuhause wieder auffüllen

Eine Nacht lang durchschlafen – mit Decke

Armtraining, um morgen weiter «fächern» zu können

Zum Coiffeur und die Haare wieder raspelkurz schneiden

Oder den Bart. Bild: imgur

Endlich das hässliche Tattoo von 1999 weglasern

Den Anblick der Arbeitskollegen in geschlossenen Schuhen geniessen

Heissgetränke konsumieren, ohne wie ein Psychopath zu wirken

Sich über den Regen beschweren

Und nun: Mach die Liste weiter! Es ist noch nicht zu heiss dafür …

(sim)

Mehr Abkühlung: