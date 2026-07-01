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Nach dem Gewitter: Diese Dinge musst du tun, bevor es wieder heiss wird

SCHNELL! Dinge, die wir heute erledigen müssen, bevor es wieder heiss wird

01.07.2026, 10:5501.07.2026, 11:53

Nach dem grossen Gewitter haben wir wieder Zeit, etwas tiefer durchzuatmen und uns Dingen zu widmen, die in den vergangenen Hitzetagen auf der Strecke blieben.

Falls du nicht mehr weisst, was es heute (und mit viel Glück auch morgen) bei menschenfreundlicher Temperatur zu tun gäbe, kommt hier etwas Hilfe aus der watson-Redaktion:

Hier nun also: Dinge, die wir heute tun müssen, bevor es zu spät ist

  • Den Ventilator putzen
  • Die Oster-Schokolade aufessen
  • Liebe machen
Kamasutra
Irgendwo liegt doch bestimmt noch ein Kamasutra-Buch herum.Bild: wikipedia
  • Testen, ob der Backofen noch funktioniert
  • Die Badi-Sachen waschen (und danach den Tumbler benutzen)
  • Lüften
  • Die Playstation anmachen, ohne dass jemand schimpft
  • Die Vogelkacke und toten Mücken vom Auto kratzen
  • Den Hund mal wieder Gassi führen
Hund schwitzt in der Hitze und mag nicht Gassi gehen
Endlich wieder Gassi, hurra!Bild: reddit
  • Schauen, ob Klimaanlagen schon irgendwo runtergesetzt sind
  • Das Puff (der anderen) zuhause aufräumen
  • Staubsaugen und WC-Putzen (vielleicht auch nicht)
  • Den Glacevorrat zuhause wieder auffüllen
  • Eine Nacht lang durchschlafen – mit Decke
  • Armtraining, um morgen weiter «fächern» zu können
  • Zum Coiffeur und die Haare wieder raspelkurz schneiden
Mann rasiert Bart ab (wegen der Hitze)
Oder den Bart.Bild: imgur
  • Endlich das hässliche Tattoo von 1999 weglasern
  • Den Anblick der Arbeitskollegen in geschlossenen Schuhen geniessen
  • Heissgetränke konsumieren, ohne wie ein Psychopath zu wirken
  • Sich über den Regen beschweren
Und nun: Mach die Liste weiter! Es ist noch nicht zu heiss dafür …

(sim)

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46 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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slnstrm
01.07.2026 11:03registriert August 2023
Liebe machen geht auch bei Hitze. 🧐
3811
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bjoke
01.07.2026 11:09registriert September 2020
Freibad geniessen ohne andere Leute.
201
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46
Sommer, Sonne, super Spass
Mehr brauchen wir heute nicht, um glücklich zu sein. 🌞
Da ist er ja, der Sommer. Und dann kommt heute auch noch eine Schwette Pannen-Content obendrauf! Sehr schön, damit können wir arbeiten – oder nicht mehr arbeiten, je nachdem, wie lange du noch in der Kommentarspalte herumtrödelst, was wir allerdings sehr toll fänden. Sorry, Chefin oder Chef.
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