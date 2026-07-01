SCHNELL! Dinge, die wir heute erledigen müssen, bevor es wieder heiss wird
Nach dem grossen Gewitter haben wir wieder Zeit, etwas tiefer durchzuatmen und uns Dingen zu widmen, die in den vergangenen Hitzetagen auf der Strecke blieben.
Falls du nicht mehr weisst, was es heute (und mit viel Glück auch morgen) bei menschenfreundlicher Temperatur zu tun gäbe, kommt hier etwas Hilfe aus der watson-Redaktion:
Hier nun also: Dinge, die wir heute tun müssen, bevor es zu spät ist
- Den Ventilator putzen
- Die Oster-Schokolade aufessen
- Liebe machen
- Testen, ob der Backofen noch funktioniert
- Die Badi-Sachen waschen (und danach den Tumbler benutzen)
- Lüften
- Die Playstation anmachen, ohne dass jemand schimpft
- Die Vogelkacke und toten Mücken vom Auto kratzen
- Den Hund mal wieder Gassi führen
- Schauen, ob Klimaanlagen schon irgendwo runtergesetzt sind
- Das Puff (der anderen) zuhause aufräumen
- Staubsaugen und WC-Putzen (vielleicht auch nicht)
- Den Glacevorrat zuhause wieder auffüllen
- Eine Nacht lang durchschlafen – mit Decke
- Armtraining, um morgen weiter «fächern» zu können
- Zum Coiffeur und die Haare wieder raspelkurz schneiden
- Endlich das hässliche Tattoo von 1999 weglasern
- Den Anblick der Arbeitskollegen in geschlossenen Schuhen geniessen
- Heissgetränke konsumieren, ohne wie ein Psychopath zu wirken
- Sich über den Regen beschweren
Und nun: Mach die Liste weiter! Es ist noch nicht zu heiss dafür …
(sim)