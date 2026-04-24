Cute News

Halt, stopp! Zur Feier des Freitags gibt es hier eine klitzekleine Überraschung

In Form von winzigen Tieren, die dir das Wochenende versüssen werden. 🤏

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Cute News, everyone!

Heute feiern wir die kleinsten Herzigkeiten der Tierwelt. Lasst uns keine Zeit verlieren!

Ps. Corina hat heute frei, aber wir machen es uns zusammen flauschig, ja? JA!

Halli. Geht es hier zu den Cute News?

Aber ja, immer hereinspaziert! Heute widmen wir uns den Kleinsten.

Wenn auch sehr, sehr gemütlich.

Eine Kappe voll Glück.

So. Unglaublich. Winzig.

Hier ist besetzt – sieht man doch!

Entschuldigen Sie, der Herr, aber dieser Platz ist besetzt

Ein Suchbild!

Gefunden!

Bild: instagram

Kleiner Snack für zwischendurch:

Aus dem Weg!

Willkommen auf der Welt, Schilde!

Der Beweis, dass es immer einen NOCH kleineren Dackel gibt:

Ein kleines Hermelin im Schnee – einfach nur entzückend!

Das perfekte Bett – mit Standheizung.

Hamsti mit Mini-Gips 😭

So klein – und schon so viel Freude am Wasser:

giff via reddit

Hallo Welt!

Passend dazu: So schön ist Unterwasserfotografie

Unten geht's weiter mit den Süssigkeiten.

1 / 29 So schön ist Unterwasserfotografie Bild: Instagram/elenakalis

Diese kleine Flauschigkeit kommt gleich zu dritt.

Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo es zum Bahnhof geht?

Ein Beweis mehr, dass kleiner = süsser ist.

Hallo, Eul!

Vorsicht: Die süsseste Schlange der Welt ist nur einen Klick/Tipp entfernt.

Trau dich, sie ist wirklich ultra-sssssssüsss!

«He, hier unten bin ich!»

– ein winziges Opossum.

Kleiner wirds nimmer.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!

Was sind die Cute News? Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

Mehr Süssigkeiten aus dem Archiv: