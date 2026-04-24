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Cute News: Winzige Tiere, die dir gleich das Wochenende versüssen

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Halt, stopp! Zur Feier des Freitags gibt es hier eine klitzekleine Überraschung

In Form von winzigen Tieren, die dir das Wochenende versüssen werden. 🤏
24.04.2026, 05:4424.04.2026, 05:44
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cute News, everyone!

Heute feiern wir die kleinsten Herzigkeiten der Tierwelt. Lasst uns keine Zeit verlieren!

Ps. Corina hat heute frei, aber wir machen es uns zusammen flauschig, ja? JA!

Halli. Geht es hier zu den Cute News?

Cute News: Kleine Tiere
Bild: instagram

Aber ja, immer hereinspaziert! Heute widmen wir uns den Kleinsten.

Cute News: Kleine Tiere
Bild: instagram

Wenn auch sehr, sehr gemütlich.

Eine Kappe voll Glück.

Cute News: Kleine Tiere
Bild: instagram

So. Unglaublich. Winzig.

Cute News: Kleine Tiere
Bild: instagram

Hier ist besetzt – sieht man doch!

Die kleinsten, herzigsten Tiere. Nur hier, bei den Cute News
Bild: reddit

Entschuldigen Sie, der Herr, aber dieser Platz ist besetzt

Ein Suchbild!

Cute News: Kleine Tiere
Bild: instagram

Gefunden!

Cute News: Kleine Tiere
Bild: instagram

Kleiner Snack für zwischendurch:

Cute News: Kleine Tiere
Bild: instagram

Aus dem Weg!

Cute News: Kleine Tiere
Bild: instagram

Willkommen auf der Welt, Schilde!

Kleine Tiere: Schildkröte aus Ei
Bild: reddit

Der Beweis, dass es immer einen NOCH kleineren Dackel gibt:

Kleine Hunde
Bild: imgur

Ein kleines Hermelin im Schnee – einfach nur entzückend!

The white mountain ermine is a tiny animal that looks like a weasel. In cold seasons, its fur turns completely white. People also call it a stoat or short-tailed weasel.
by u/TimeCity1687 in Awww

Das perfekte Bett – mit Standheizung.

Cute News: Kleine Tiere
Bild: instagram

Hamsti mit Mini-Gips 😭

Cute News: Winzige Tiere
Bild: via boredpanda

So klein – und schon so viel Freude am Wasser:

Animiertes GIFGIF abspielen
giff via reddit

Hallo Welt!

Kleine Tiere: Cute ENws
Bild: reddit

Passend dazu: So schön ist Unterwasserfotografie

Unten geht's weiter mit den Süssigkeiten.

1 / 29
So schön ist Unterwasserfotografie
Bild: Instagram/elenakalis
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Diese kleine Flauschigkeit kommt gleich zu dritt.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo es zum Bahnhof geht?

Die herzigsten kleinen Tiere der Welt (Cute News)
Bild: reddit

Ein Beweis mehr, dass kleiner = süsser ist.

Cute News: Kleine Tiere
Bild: instagram

Hallo, Eul!

Kleine herzige Tiere für Cute News
Bild: reddit

Vorsicht: Die süsseste Schlange der Welt ist nur einen Klick/Tipp entfernt.

Surprise
Bild: reddit

Trau dich, sie ist wirklich ultra-sssssssüsss!

Surprise
Bild: reddit

«He, hier unten bin ich!»

Coole Tiere, die sehr klein sind: Opossum
Bild: tumblr

– ein winziges Opossum.

Kleiner wirds nimmer.

Kleine Tiere (Cute News)
Bild: reddit
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