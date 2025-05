Cute News

Hat da jemand «27 superlustige Tierbilder» gesagt??!!

Cute News, everybody!

Es ist wieder einmal an der Zeit, ein Lob an euch alle und eure tollen Beiträge in der Kommentarspalte auszusprechen. Danke, ihr seid die Besten! <3

Und jetzt geht es los!

Guten Morgen.

Besuch ist auch schon da.

Beste Freunde.

Können wir alle mal «Happy Birthday» singen?

Hiergeblieben!

Fertig jetzt!

Hier besser nicht schwimmen gehen.

Ab in den Ozean mit euch!

Besonders du musst geputzt werden.

Zunge der Woche:

Wind? Welcher Wind?

Schneller als die Kamera erlaubt.

Die Konferenz hat begonnen.

So cute sind Erdmännchen:

Der einzig herzige Käfer.

Viel zu aufgeregt für Leckerlis.

Wo ist es hin? 😦

Heute im Fokus ist ein ganz spezieller Fisch: der Knurrhahn.

Bild: imago images

Besonders auffallend: seine bunten Brustflossen. Diese dienen wahrscheinlich zur Verwirrung möglicher Fressfeinde.

Bild: creative commons

Das ist aber nicht alles: Mit ihren «Beinen» können sie sich auch laufend fortbewegen.

Sie benutzen diese «Beine» (die mit Sensoren ausgestattet sind), um vergrabene Beute zu lokalisieren.

Bild: imago images

Es gibt rund 140 Arten von Knurrhähnen.

Bild: creative commons

Je nach Art haben sie einen anderen Lebensraum. Die einen leben im wärmeren Pazifischen Ozean, andere hingegen im Atlantik.

Bild: creative commons

Knurrhähne sind Räuber und ernähren sich von kleineren Fischen, Krebstieren und Weichtieren.

Bild: imago images

Wie es ihr Name bereits sagt: Knurrhähne können knurrende oder grunzende Geräusche von sich geben.

Bild: imago stock&people

In diesem Video hörst du die Geräusche, die sie von sich geben.

Noch ein letztes, phänomenales Bild:

Bild: imago stock&people

Wir tauchen wieder auf.

Zum Abschluss ein kleines Rätsel: Wie viele Welpen zählst du?

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!