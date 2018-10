Spass

Digital

Bildschirmzeit: So viel Zeit verbringen wir am Handy



«Okay, ich bin glaub süchtig» – wir legen unsere Bildschirmzeit offen

Seit iOS 12 die Funktion «Screentime» anbietet, wissen wir, wie Handy-süchtig wir sind.

Und? Habt ihr alle brav iOS 12 installiert? Falls ja, kommt ihr in den Genuss des neuen Features «Bildschirmzeit», das – wenn ich das nun richtig verstehe – vor allem dazu da ist, einen richtig mies fühlen zu lassen, indem es mit Handyglotzen vergeudete Lebenszeit, schön grafisch aufbereitet, vor Augen führt.

Bei mir sieht das etwa wie folgt aus:

Geschlagene 17 Stunden lang habe ich vergangene Woche also in den Handybildschirm gestarrt. Und davon die meiste Zeit auf Instabook, ich alte Social-Media-Hure. How sad is that? Des weiteren: «Music» ist offenbar nur die Zeit, in der die App sichtbar offen ist, ansonsten wären das Stuuuuunden. Und «7 MWC» ist etwas, das sich «7 Minute Workout Challenge» nennt und das gesamte Ausmass meiner sportlichen Tätigkeit darstellt. (26 Minuten lassen sich aber nicht durch 7 teilen, was mich hier ein wenig beunruhigt ... hmm.) Scrollt man weiter, kommen noch Netflix, SMS, Google Maps, Voice Memos, BBC News, Safari, YouTube und Camera.

2 Stunden 25 Minuten pro Tag also. Finde ich jetzt ordentlich viel. Oder nicht? Ich frage mal bei meinen Redaktionskollegen nach:

Boah. 20 Stunden! Jodoks Kommentar dazu:

«Ist natürlich gemein, wenn man am Sonntag vier Stunden lang Football auf DAZN bingewatchen tut (während auf dem TV Netflix läuft) und dabei noch den Überblick über sein Fantasy-Football-Team behalten muss ... Aber das gilt nicht als Ausrede. Scheint, als würde ich mein Handy mögen.»

Da hat wohl jemand Google Maps als Navi benutzt. Aber 7 Stunden während einer ganzen Woche ist nun wirklich wenig.

«Okay, ich muss zugeben, dass ich das iOS-Update erst am Dienstag gemacht habe und am Wochenende im Ausland war, wo ich mein deutsches Prepaid-Handy benutze und nicht das hier. Diese Umstände verfälschen wohl ein bisschen mein Ergebnis und lassen es so aussehen, als hätte ich TATSÄCHLICH ein Leben ausserhalb meines Handy-Screens.»

Adrian Müller Adrian Müller Folge mirEntfolgen

Reporterchef Müller kommt ebenfalls auf erstaunlich wenig Screentime. Das hat seinen Grund:

«Übers Weekend war ich in den Bergen und machte Digital Detox. Auf der Heimfahrt nach Bern zog ich mir dann gleich zwei Shooter-Folgen rein 😂😂»

Netflix steht hoch im Kurs ... Anders als bei dieser Dame hier:

Sigrist the Safari-Queen! Und ein bisschen Shoppen war auch dabei.

«Man muss dazu sagen, dass ich letzte Woche noch einen halben Tag krank zuhause auf dem Sofa herumgelümmelt bin. Da glotzt man halt einfach ins Handy rein ... Ok ja, ich bin süchtig.»

Marco Demont Marco Demont Folge mirEntfolgen

Marketing-Marco kommt auf 24 Stunden. Also einen ganzen, geschlagenen Tag von sieben ist mit Bildschirmzeit schon mal weg. Erstaunt?

«Erstaunt eigentlich nur, dass Instagram so viel Zeit benötigt, da ich das Gefühl habe, diese App nicht so viel zu nutzen. Die restlichen Sachen machen durchaus Sinn. Aber Instagram liegt wohl halt auch an der Arbeit – ich guck da ja noch viel nach.»

Blunschi, einer der Stars des Ressorts Debatte, debattiert offenbar des öfteren per WhatsApp. Oder so.

«Ich wusste gar nicht, dass ich ein solcher Chat-Fan bin.»

Rebekka Stoffel Rebekka Stoffel Folge mirEntfolgen

«Es gibt bei mir leider nichts Spannendes zu sehen. Und dass ich zu viel Zeit mit Instagram und Co. verbringe, wusste ich schon vor dem neuen Feature. Es gibt aber zum Glück eine Screen Time Limitation!»

In der Tat: Man kann die Optionen «Auszeit» und/oder «App Limits» aktivieren, um sich eine generelle Handy-Auszeit einzurichten, beziehungsweise, die Benutzung von spezifischen Apps zu limitieren.

Video-Angelina hat iOS 12 noch nicht installiert, benutzt aber bereits seit Längerem die «Moments»-App, die etwa dasselbe macht. 11 Stunden pro Woche ist ziemlich wenig; welche Apps dabei benutzt werden, bringt man aber nicht in Erfahrung.

«Ich habe mir bewusst eine App heruntergeladen, um meine Zeit am Handy zu zählen. Dass ich schlussendlich im Vergleich zu anderen so wenig am Handy bin, hat mich dann doch überrascht.»

Carmen Viudez Carmen Viudez Folge mirEntfolgen

Product Manager Carmen hält wohl den Redaktions-Rekord: 27 Stunden während einer Woche.

«Schon erschreckend festzustellen, wie viel Zeit man tatsächlich pro Tag verschwendet (teils 😉). Immerhin: Seit Freitag ist meine Screentime -15%. Und ich überlege, nun die App Limits zu verwenden.»

So. Und wie sieht's bei euch so aus? Die Kommentarfunktion steht euch offen!

Die besten Features von iOS 12 fürs iPhone

Stärker mit dem Daumen als mit den Beinen: Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare