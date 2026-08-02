Und nun: 5 optische Täuschungen, die dir den Tag vermiesen 🤯

… weil sie dir so schnell nicht aus dem Kopf gehen werden.

Mehr «Spass»

Hier kommen ein paar aktuelle Beispiele von optischen Täuschungen, die dafür sorgen werden, dass du mindestens für ein paar Sekunden wahnsinnig wirst.



Bitte, gern geschehen. Hehe. He.

Diese optische Täuschung macht gerade die grosse Runde im Internet: Was sehen wir hier? Lustige Pfeile und einen Hintergrund, der sich passend zu den Party-Pfeilen bewegt?

Was, wenn wir dir sagen, dass die weissen und blauen Streifen sich nicht verändern, sondern nur die Pfeile?

Schau noch einmal ganz genau hin!

🤯🤯🤯

Zur Entspannung eine optische Täuschung aus dem echten Leben:

Okay, so entspannend war das nun auch wieder nicht. Unser armes Gehirn.

Diese wilde Party hier ist ganz schön verwirrend. Zwar wechseln die Farben, doch die Figuren tanzen auf der Stelle.

Hier ein ähnliches Beispiel:

Für zwischendurch etwas, das sich nicht bewegt. Theoretisch. Findest du den schwarzen Punkt?

Hehe.

Zum Schluss nochmals ein richtiges Hirn-Chaos: In welche Richtung dreht sich diese Katze?

Es gibt Leute, die behaupten, sie sähen beide Richtungen.

Bonus:

Boah!!!

Und weil wir wissen, wie sehr du auf solchen creepy Kram stehst, kommen hier …

Ganz viele optische Täuschungen der vergangenen Jahre:

(sim)