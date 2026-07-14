Fail-Dienstag

Vergiss Kafi! Diese 23 Lustigkeiten machen dich wacher UND glücklicher

Heute mit extra vielen Bildern (für alle GIF-Hasser).

Madeleine Sigrist Folge mir

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Frohlockt, es ist Dienstag!

Schön, bist du da. Schön, haben wir uns wieder.

Und jetzt stürzen wir uns gemeinsam – ohne grössere Umschweife – auf die lustigsten Bilder und GIFs, die das Internetz seit letzter Woche ausgespuckt hat.

Beginnen wir mit: einem sehr schnellen Kaffee.

gif via tiktok

Wir wissen natürlich alle, was nach dem Kaffee folgt.

Bild: Userinput von Max

Und hier: Das verbotene Schild.

Keine Schilder

Das Gute ist ja: Katzen landen immer auf ihren Füssen.

Stilles Örtchen gar nicht mal soooo still.

Üff.

Ein «echter Schwiizer» sieht das Problem dieser Zugstreckenkarte vom Thurbo auf Anhieb.

Körper-«Kunst» der Woche:

Oh, noch ein Tattoo. Hier sind wir uns aber nicht sicher, ob Win oder Fail:

Und wenn wir schon dabei sind – Mami, Papi, ich würde euch gerne meinen neuen Freund vorstellen:

Hey, merci für die Spende.

Bisschen cheesy, aber ok.

Woah, ich wäre so hässig.

Die Schlagzeile der Woche ist irgendwie Fail und Win in einem:

Fussballfan, der auf dem Weg zur Weltmeisterschaft verschwunden war, wurde zehn Tage später in einer Kneipe gefunden – «ohne auch nur die geringste Ahnung von der Suche zu haben»

Ps. Ja, «Soccer» ist auch Fail

Regel Nummer 1 beim Fail-Dienstag: Wir lachen nicht, wir lachen nicht.

Es geht dem Kinde gut, es geht ihm gut.

Passend dazu eine unserer Lieblings-Bildstrecken von Kindern, die versuchen, sich zu verstecken:

Unten geht's weiter ...

1 / 13 Worin Kinder wirklich ganz miserabel sind: im Verstecken Blöder Anfängerfehler.

Pro-Tipp für Coiffeure: Benutze keine KI für deine Inspo-Fotos

Und hier ein Tipp für die Kundschaft: Such dir einen anständigen (und ausgelernten) Stylisten.

Neulich in … Frankreich?

Frage in die Runde: Wie würdet ihr diese Pizza schneiden?

Doch nicht etwa so, oder? ODER?

Hab den Fussgänger auf die Strasse gemalt, Boss!

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

Eigentlich genauso dramatisch wie richtige Fussballspieler, oder? *Duck und weg*

Also. Beides? Was kommt zuerst?

Das Berühren der Stromleitungen führt zum sofortigen Tod. 200$ Busse.

Alt, aber Lieblings-Fail:

Uuuuuuuund … (Kopfball für zwischendurch) …

… tschüss!

Es geht ihm gut, er trägt eine Schwimmweste.

Bonus-Win

Solange sie das nur mit einer Piñata macht und nicht mit einem anderen Kind, ist das klar ein Win, oder?

Und jetzt freuen wir uns weischwiefest auf deinen lustigen Input in den Kommentaren. Lasst es krachen!

Vorher schauen wir aber wie immer im Archiv vorbei: