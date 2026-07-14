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Fail-Dienstag

Vergiss Kaffee! Diese 23 Lustigkeiten machen dich wacher UND glücklicher

Fail-Dienstag

Vergiss Kafi! Diese 23 Lustigkeiten machen dich wacher UND glücklicher

Heute mit extra vielen Bildern (für alle GIF-Hasser).
14.07.2026, 04:50
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Frohlockt, es ist Dienstag!

Schön, bist du da. Schön, haben wir uns wieder.

Und jetzt stürzen wir uns gemeinsam – ohne grössere Umschweife – auf die lustigsten Bilder und GIFs, die das Internetz seit letzter Woche ausgespuckt hat.

Beginnen wir mit: einem sehr schnellen Kaffee.

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gif via tiktok

Wir wissen natürlich alle, was nach dem Kaffee folgt.

Lusige Fails: Nächste Station: WC, Userinput Max
Bild: Userinput von Max

Und hier: Das verbotene Schild.

Die lustigsten Fails überhaupt: Nur hier, beim Faildi
Bild: reddit

Keine Schilder

Das Gute ist ja: Katzen landen immer auf ihren Füssen.

Die lustigsten Fails überhaupt: Nur hier, beim Faildi
Bild: reddit

Stilles Örtchen gar nicht mal soooo still.

Die lustigsten Fails überhaupt: Nur hier, beim Faildi
Bild: reddit

Üff.

Thurbo, was söll das?
by u/OkChildhood1706 in BUENZLI

Ein «echter Schwiizer» sieht das Problem dieser Zugstreckenkarte vom Thurbo auf Anhieb.

Körper-«Kunst» der Woche:

Die lustigsten Fails überhaupt: Nur hier, beim Faildi
Bild: reddit

Oh, noch ein Tattoo. Hier sind wir uns aber nicht sicher, ob Win oder Fail:

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gif: instagram

Und wenn wir schon dabei sind – Mami, Papi, ich würde euch gerne meinen neuen Freund vorstellen:

Die lustigsten Tattoos der Woche
Bild: reddit
Fail-Dienstag
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern

Hey, merci für die Spende.

Lustige Fails: Käsige Spende
Bild: instagram

Bisschen cheesy, aber ok.

Woah, ich wäre so hässig.

Lustige Fail Bilder: Keks: Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Die Schlagzeile der Woche ist irgendwie Fail und Win in einem:

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile: Fussballfan im Pub gilt als verschwunden, taucht aber wieder auf
Bild: instagram

Fussballfan, der auf dem Weg zur Weltmeisterschaft verschwunden war, wurde zehn Tage später in einer Kneipe gefunden – «ohne auch nur die geringste Ahnung von der Suche zu haben»

Ps. Ja, «Soccer» ist auch Fail

Regel Nummer 1 beim Fail-Dienstag: Wir lachen nicht, wir lachen nicht.

Die lustigsten Fails überhaupt: Nur hier, beim Faildi
Bild: instagram

Es geht dem Kinde gut, es geht ihm gut.

Passend dazu eine unserer Lieblings-Bildstrecken von Kindern, die versuchen, sich zu verstecken:

Unten geht's weiter ...

1 / 13
Worin Kinder wirklich ganz miserabel sind: im Verstecken

Blöder Anfängerfehler.
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Pro-Tipp für Coiffeure: Benutze keine KI für deine Inspo-Fotos

Lustige Fails: AI beim Coiffeur
Bild: reddit

Und hier ein Tipp für die Kundschaft: Such dir einen anständigen (und ausgelernten) Stylisten.

Die lustigsten Fails der Woche: Haarschnitt an Puppe ging in die Hose
Bild: instagram

Neulich in … Frankreich?

Lustige Fails der Woche: Schild gegen Hunde
Bild: reddit

Frage in die Runde: Wie würdet ihr diese Pizza schneiden?

Lustigen Fails der Woche: Pizza falsch geschnitten
Bild: reddit

Doch nicht etwa so, oder? ODER?

Hab den Fussgänger auf die Strasse gemalt, Boss!

Die lustigsten Fails der Woch: auf der strasse gemalter Mann (you had one jon)
Bild: reddit

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

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gif: instagram

Eigentlich genauso dramatisch wie richtige Fussballspieler, oder? *Duck und weg*

Also. Beides? Was kommt zuerst?

Lustiges Schild
Bild: reddit

Das Berühren der Stromleitungen führt zum sofortigen Tod. 200$ Busse.

Alt, aber Lieblings-Fail:

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gif: reddit

Uuuuuuuund … (Kopfball für zwischendurch) …

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gif: instagram

… tschüss!

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gif: instagram

Es geht ihm gut, er trägt eine Schwimmweste.

Bonus-Win

Solange sie das nur mit einer Piñata macht und nicht mit einem anderen Kind, ist das klar ein Win, oder?

There’s more than one way to open a piñata.
by u/Mrs3anw in Unexpected
Und jetzt freuen wir uns weischwiefest auf deinen lustigen Input in den Kommentaren. Lasst es krachen!

Vorher schauen wir aber wie immer im Archiv vorbei:

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1
Hallo! HIER sind wir!
Schön, dass du uns gesucht und gefunden hast.
Manchmal darf man auch etwas unbescheiden sein. Deswegen würden wir heute laut verkünden, dass diese Fails, die wir dir heute präsentieren, jegliche bisher dagewesene Lustigkeit übertreffen.
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