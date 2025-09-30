Fail! 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern

Bild: reddit/watson

Fail-Dienstag

Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern

Aus aktuellem Anlass (es sind die Ferien der Fail-Dienstag-Autorin) gibt es heute ein kleines Special, das – Achtung, vorhersehbares Wortspiel! – unter die Haut geht.

Als treue/r Fail-Dienstag-User/in kennst du sicherlich unsere Sparte «Tattoo der Woche». Und wenn du dich über die starken Kunstwerke jeweils so erfreuen kannst, wie wir es tun, ist heute dein Glückstag.

Wir präsentieren nun: ein ganzes Sammelsurium an interessanten Tattoos.

Auf dem Rest vom Körper war wohl kein Platz mehr.

Diesem überaus herzigen Hund wurde sehr viel Unrecht getan.

Er bekommt diese Frau einfach nicht aus dem Kopf. Nie wieder.

Entweder ist es lustig (mit Absicht fail), oder bedauerlich (nur fail).

Wobei so viele Finger durchaus praktisch wären.

Selbiges gilt hier.

Wiesen ist Macht? Oder so.

«Vor ein paar Jahren, zu meinem 18. Geburtstag, dachte ich, das sei eine gute Idee», schreibt ein Reddit-User.

Auch hier wird sich jemand gedacht haben, dass das eine grossartige Idee sei.

Nun. Fast?

Eine Ähnlichkeit ist durchaus vorhanden.

Wer findet den Fehler? Hm?

Und wir meinen nicht einmal die lustige Schattierung.

Das wagen wir frecherweise zu bezweifeln.

Heute nachgestochen. Ein Skelett, das den Daumen von jemandem hält. Es wird besser aussehen, wenn es verheilt ist.

Das sogenannte Kronleuchter-Tattoo hatten wir uns irgendwie anders vorgestellt.

Die Frage ist, ob es je ein stilvolles MAGA-Tattoo geben könnte?

Wer erinnert sich an dieses Internet-Phänomen von 2024? Nun bleibt es für immer.

Wie sehr liebst du Delfine?

Ja.​

Anna nicht. Zur Erinnerung:

Ein Tattoo, das für die Besitzerin oder den Besitzer eine tiefe Bedeutung zu haben scheint.

Ich habe gehört, dass du Magie magst

HUCH, WAS IST DENN HIER LOS?

Ach, so ist das.

Diese Person hier hatte vermutlich zu sehr Angst vor dem Laser.

Vor diesem Wolverine-Tattoo fürchtet sich vermutlich sogar Wolverine selbst.

Die Engelsflügel über dem Steissbein – ein Klassiker.

Und wem die Engelsflügel zu wenig verrucht sind, ...

Wie bitte?

Lösungsvorschläge für dieses Rätsel bitte in die Kommentare!

Wir sind uns nicht sicher, ob sie nun ein «Simpsons»-Fan ist oder das genaue Gegenteil

Ein Tiger mit ... viel Mimik?

Ein Katzenapfel – ist ja logisch.

¯\_(ツ)_/¯

Wer den Film errät, kriegt eine Blaubeere!

Einer von vielen Gründen, warum man oben-ohne nicht zum Vorstellungsgespräch gehen sollte.

Ein ... Pikachu-Fan, nehmen wir an?

Dafür ist der Osterhase aber nicht am Kreuz gestorben!

So. Genug der gemeinen Körperkunst für heute.

Bonus-Win

Da haben wir absolut nichts einzuwenden.

