Fail-Dienstag

Fail! 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern

Die lustigsten Tattoo Fails
Bild: reddit/watson
Fail-Dienstag

Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern

Aus aktuellem Anlass (es sind die Ferien der Fail-Dienstag-Autorin) gibt es heute ein kleines Special, das – Achtung, vorhersehbares Wortspiel! – unter die Haut geht.
30.09.2025, 05:1430.09.2025, 05:14
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Als treue/r Fail-Dienstag-User/in kennst du sicherlich unsere Sparte «Tattoo der Woche». Und wenn du dich über die starken Kunstwerke jeweils so erfreuen kannst, wie wir es tun, ist heute dein Glückstag.

Wir präsentieren nun: ein ganzes Sammelsurium an interessanten Tattoos.

Auf dem Rest vom Körper war wohl kein Platz mehr.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Diesem überaus herzigen Hund wurde sehr viel Unrecht getan.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Er bekommt diese Frau einfach nicht aus dem Kopf. Nie wieder.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Entweder ist es lustig (mit Absicht fail), oder bedauerlich (nur fail).

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Wobei so viele Finger durchaus praktisch wären.

Selbiges gilt hier.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Wiesen ist Macht? Oder so.

«Vor ein paar Jahren, zu meinem 18. Geburtstag, dachte ich, das sei eine gute Idee», schreibt ein Reddit-User.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Auch hier wird sich jemand gedacht haben, dass das eine grossartige Idee sei.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Nun. Fast?

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Eine Ähnlichkeit ist durchaus vorhanden.

Wer findet den Fehler? Hm?

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Und wir meinen nicht einmal die lustige Schattierung.

Das wagen wir frecherweise zu bezweifeln.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Heute nachgestochen. Ein Skelett, das den Daumen von jemandem hält. Es wird besser aussehen, wenn es verheilt ist.

Was ist denn DAS?! Oh, nur deine schmutzige Fantasie ...

Das sogenannte Kronleuchter-Tattoo hatten wir uns irgendwie anders vorgestellt.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Die Frage ist, ob es je ein stilvolles MAGA-Tattoo geben könnte?

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Wer erinnert sich an dieses Internet-Phänomen von 2024? Nun bleibt es für immer.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Wie sehr liebst du Delfine?
Ja.​

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Anna nicht. Zur Erinnerung:

Kommentar
Sie begatten tote Fische und die Atemlöcher ihrer Brüder: Warum ich Delfine hasse

Ein Tattoo, das für die Besitzerin oder den Besitzer eine tiefe Bedeutung zu haben scheint.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Ich habe gehört, dass du Magie magst

HUCH, WAS IST DENN HIER LOS?

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Ach, so ist das.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Diese Person hier hatte vermutlich zu sehr Angst vor dem Laser.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Vor diesem Wolverine-Tattoo fürchtet sich vermutlich sogar Wolverine selbst.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Die Engelsflügel über dem Steissbein – ein Klassiker.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Und wem die Engelsflügel zu wenig verrucht sind, ...

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Wie bitte?

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Lösungsvorschläge für dieses Rätsel bitte in die Kommentare!

Wir sind uns nicht sicher, ob sie nun ein «Simpsons»-Fan ist oder das genaue Gegenteil

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Ein Tiger mit ... viel Mimik?

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Ein Katzenapfel – ist ja logisch.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Wer den Film errät, kriegt eine Blaubeere!

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Einer von vielen Gründen, warum man oben-ohne nicht zum Vorstellungsgespräch gehen sollte.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Ein ... Pikachu-Fan, nehmen wir an?

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Dafür ist der Osterhase aber nicht am Kreuz gestorben!

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

So. Genug der gemeinen Körperkunst für heute.

Prüfe, wer sich ewig sticht: Tattoo-Fails der Woche
Bild: reddit

Bonus-Win

Da haben wir absolut nichts einzuwenden.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Noch nicht satt? Hier gibt es mehr Tattoos, auf die der Laser schon wartet:

1 / 33
31 grottenschlechte Tattoos, auf die der Laser schon wartet

Oh, die liebe Familie ist leider bald tot. Gemäss diesem Tattoo. bild: reddit
Meine Ferien müssen ja nicht die deinen sein: Poste deine Fails in die Kommentare, was das Zeug hält! Ps. Wir nehmen auch Wins. <3

Mehr geschmackvolle Kunst:

Auf Facebook teilenAuf X teilen
