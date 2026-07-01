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Picdump 194 – Die Hitze ist weg, die Memes bleiben

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Picdump 194 – Die Mega-Hitze ist weg, die Memes bleiben

01.07.2026, 04:5501.07.2026, 04:55
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Liäbschti Lit, wiär hei d Hitzewälla tatsächlich zumindest ver z ersta afa mal uberstannu. Ich weiss nit wiäs ew gangu isch, aber wens iner Hitta am Abu am Elfi nu ninuzwenzig Grad het, macht der Summer eifach kei Spass. Aber äbu, jez ist verbi. Was zum Glück niä verbi geit sind Memes. Also ...
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
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Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
24.06.2026 07:06
Vergesst nicht genügend zu trinken
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
24.06.2026 08:04
😁💪
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
24.06.2026 06:56
🥰
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
Picdump 193 вЂ“ Fussball? Nein, Memes!\nрџҐ°
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
24.06.2026 06:59
Es gibt keine dummen Fragen. Bekiffte vielleicht.
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
24.06.2026 10:50
Komme gerade aus dem Souvenir Laden... Habe nun Hausverbot.
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!\nKomme gerade aus dem Souvenir Laden... Habe nun Hausverbot.
Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
24.06.2026 05:46
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
24.06.2026 07:33
Ich, wenn ich mal wieder an ein Rock-Konzert gehe.
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
24.06.2026 06:18
😸
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Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
24.06.2026 07:05
Eher diese Woche...
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
24.06.2026 06:17
🥀🤣
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
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Plagueis
Leser-Kommentar von Plagueis
24.06.2026 06:34
Eigentlich die meisten Medien
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!\nEigentlich die meisten Medien
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
24.06.2026 09:04
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!\n
Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
24.06.2026 09:54
Das muss mal gesagt werden
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
24.06.2026 06:52
Na ja, wenigstens das.
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
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Biko
Leser-Kommentar von Biko
24.06.2026 13:13
Dieser Radiergummi.😱 Blau hat gleich alles gelöscht: Tinte, Papier, Heft, Pult, Vertrauen in die Menschheit ... alles.
Zu: Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

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Bild: INTERNET

Die jüngere Generation wird es wohl nicht mehr verstehen.

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Bild: imgur

Mal wieder etwas Schmuddeldump.

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Der Rest meines Körpers am Morgen.
Mein Penis am Morgen.

¯\_(ツ)_/¯

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Ich habe Rechnungen zu bezahlen.
Die Rechnungen:

Das bist du!

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Bild: imgur

Wenn du versehentlich die Frontkamera einschaltest, aber es dir nichts ausmacht, weil du süss bist.

Man weiss es ja. 😬

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Bild: imgur

Vater tippt …
Vater tippt …
Vater tippt ...

Vater:

Ich kann verstehen, wenn das jemand nicht witzig findet, aber meinen Humor trifft es genau.

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Bild: imgur

Oh je, das war peinlich! Aber niemand wird sich daran erinnern.

Und was ist mit Krokodilen?

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Funktioniert nur auf Englisch.

Das ist brutal.

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Wenn du gerade 25 geworden bist, aber die Kinder dich schon Onkel nennen.

Adios!

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Mein Chef: Hey, du kannst früher gehen, wenn du willst …
Ich im gleichen Moment:

Es ist nichts Persönliches.

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Dein Vater unterhält sich mit deinem Freund, den du seit über zehn Jahren kennst, und versucht sich an dessen Namen zu erinnern.

Wie könnt ihr nur?!

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Bild: imgur

Ist dein Milchshake das wirklich wert?

😅😅😅

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Bild: imgur

Wie ich mir das Böse als Kind vorgestellt habe.
Wie das Böse tatsächlich aussieht.

Willkommen in der Wirklichkeit.

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WIE ICH MIR VORGESTELLT HABE, WIE ES SEIN WÜRDE, MEHRERE KINDER ZU HABEN.
WIE ES TATSÄCHLICH IST.

Es ist grossartig.

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bild: imgur

Was für ein dummes Tattoo.

Das ist die beste Taktik.

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Bild: imgur

Wenn du versuchst, dich mit einem Erwachsenen zu unterhalten, während dein Kind völlig ausrastet.

Eigentlich sollte es doch so sein.

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Bild: imgur

Sonntage sind zum Entspannen da.
Ich am Sonntag.

Wie kann sie nur?

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Mutter: Ich habe all deine Spielsachen deinem Cousin geschenkt.
Ich, 30 Jahre alt:

Der arme Kleine.

Natürlich gehört ein Hund nicht ins Stadion, aber es ist ziemlich sicher KI.
Natürlich gehört ein Hund nicht ins Stadion, aber es ist ziemlich sicher KI.Bild: imgur

Oh nein, eine graue Karte.

Da gibt's sogar von Britney einen Daumen hoch

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Therapie ist super, aber hast du schon mal deine alte Playlist aus den 2000ern auf voller Lautstärke gehört?

Ist das nicht süss?!

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Vermisst.
Ich bin doch hier.

Verständlich. 🥰

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Bild: imgur

Ich jeden Morgen, wenn ich das Haus verlasse.

Trotzdem danke.

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Ich wüsste nicht, was ich ohne diese Bedienungsanleitung getan hätte, es hat sich absolut gelohnt, sie zu lesen.

Wie die Zeit doch fliegt.

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Heute bist du jung und morgen zuckt dein Augenlid vor lauter Stress.

Ist doch ein super Foto für das Fotoalbum.

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Das passiert, wenn dein Opa Mordermittler ist und auf ein Kind aufpassen soll.

Klischee oder Wahrheit?

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Bild: imgur

Ich.
Der BMW hinter mir an der Ampel.

Absolut!

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Bild: imgur

Wie mein Chef mich vorfindet, wenn ich 43 Minuten meiner 15-minütigen Pause hinter mir habe.

Wirklich sehr plausibel visualisiert.

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Bild: imgur

Therapeut: Sie müssen sich mehr öffnen.
Ich: Ich kann nicht.
Therapeut: Warum nicht?
Ich: Lassen Sie es mich Ihnen visualisieren.

Der kommt flach.

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Bild: imgur

Funktioniert nur auf Englisch.

Haben wir nicht alle diese eine Kartoffel im Schrank?

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Bild: imgur

Wenn du eine ein Jahr alte Kartoffel in der hintersten Ecke deiner Speisekammer findest.
Wo ist der Boden?
Heilige Scheisse!

Ich werde schon beim Lesen des Memes nervös.

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Bild: imgur

Wenn du einen Test schreibst und alle anfangen, ein Lineal zu benutzen, du aber dachtest, die Antwort wäre Abraham Lincoln.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
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Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
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