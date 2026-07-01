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Picdump 194 – Die Mega-Hitze ist weg, die Memes bleiben

Sergio Minnig Folge mir

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Liäbschti Lit, wiär hei d Hitzewälla tatsächlich zumindest ver z ersta afa mal uberstannu. Ich weiss nit wiäs ew gangu isch, aber wens iner Hitta am Abu am Elfi nu ninuzwenzig Grad het, macht der Summer eifach kei Spass. Aber äbu, jez ist verbi. Was zum Glück niä verbi geit sind Memes. Also ...

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

Bild: INTERNET

Die jüngere Generation wird es wohl nicht mehr verstehen.

Mal wieder etwas Schmuddeldump.

Der Rest meines Körpers am Morgen.

Mein Penis am Morgen.

¯\_(ツ)_/¯

Ich habe Rechnungen zu bezahlen.

Die Rechnungen:

Das bist du!

Wenn du versehentlich die Frontkamera einschaltest, aber es dir nichts ausmacht, weil du süss bist.

Man weiss es ja. 😬

Vater tippt …

Vater tippt …

Vater tippt ...



Vater:

Ich kann verstehen, wenn das jemand nicht witzig findet, aber meinen Humor trifft es genau.

Oh je, das war peinlich! Aber niemand wird sich daran erinnern.

Und was ist mit Krokodilen?

Funktioniert nur auf Englisch.

Das ist brutal.

Wenn du gerade 25 geworden bist, aber die Kinder dich schon Onkel nennen.

Adios!

Mein Chef: Hey, du kannst früher gehen, wenn du willst …

Ich im gleichen Moment:

Es ist nichts Persönliches.

Dein Vater unterhält sich mit deinem Freund, den du seit über zehn Jahren kennst, und versucht sich an dessen Namen zu erinnern.

Wie könnt ihr nur?!

Ist dein Milchshake das wirklich wert?



😅😅😅

Wie ich mir das Böse als Kind vorgestellt habe.

Wie das Böse tatsächlich aussieht.

Willkommen in der Wirklichkeit.

WIE ICH MIR VORGESTELLT HABE, WIE ES SEIN WÜRDE, MEHRERE KINDER ZU HABEN.

WIE ES TATSÄCHLICH IST.

Es ist grossartig.

Was für ein dummes Tattoo.

Das ist die beste Taktik.

Wenn du versuchst, dich mit einem Erwachsenen zu unterhalten, während dein Kind völlig ausrastet.

Eigentlich sollte es doch so sein.

Sonntage sind zum Entspannen da.

Ich am Sonntag.

Wie kann sie nur?

Mutter: Ich habe all deine Spielsachen deinem Cousin geschenkt.

Ich, 30 Jahre alt:

Der arme Kleine.

Natürlich gehört ein Hund nicht ins Stadion, aber es ist ziemlich sicher KI. Bild: imgur

Oh nein, eine graue Karte.

Da gibt's sogar von Britney einen Daumen hoch

Therapie ist super, aber hast du schon mal deine alte Playlist aus den 2000ern auf voller Lautstärke gehört?

Ist das nicht süss?!

Bild: imgur

Vermisst.

Ich bin doch hier.

Verständlich. 🥰

Ich jeden Morgen, wenn ich das Haus verlasse.

Trotzdem danke.

Ich wüsste nicht, was ich ohne diese Bedienungsanleitung getan hätte, es hat sich absolut gelohnt, sie zu lesen.

Wie die Zeit doch fliegt.

Heute bist du jung und morgen zuckt dein Augenlid vor lauter Stress.

Ist doch ein super Foto für das Fotoalbum.

Das passiert, wenn dein Opa Mordermittler ist und auf ein Kind aufpassen soll.

Klischee oder Wahrheit?

Ich.

Der BMW hinter mir an der Ampel.

Absolut!

Wie mein Chef mich vorfindet, wenn ich 43 Minuten meiner 15-minütigen Pause hinter mir habe.

Wirklich sehr plausibel visualisiert.

Therapeut: Sie müssen sich mehr öffnen.

Ich: Ich kann nicht.

Therapeut: Warum nicht?

Ich: Lassen Sie es mich Ihnen visualisieren.

Der kommt flach.

Funktioniert nur auf Englisch.

Haben wir nicht alle diese eine Kartoffel im Schrank?

Wenn du eine ein Jahr alte Kartoffel in der hintersten Ecke deiner Speisekammer findest.

Wo ist der Boden?

Heilige Scheisse!

Ich werde schon beim Lesen des Memes nervös.

Wenn du einen Test schreibst und alle anfangen, ein Lineal zu benutzen, du aber dachtest, die Antwort wäre Abraham Lincoln.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 97 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!