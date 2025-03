Den grössten Fail machst du, wenn du nicht auf diese Story klickst

Sein Gesicht wurde in der Spiegelung nicht verpixelt.

Es geht ihr übrigens gut, sie lacht am Schluss.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sergio zeigt welche Fahrkarte(n) in den Wohlstand er in seinem Puff versteckt hält

Diese 19 Kunstwerke sind im wahrsten Sinne des Wortes zum Anbeissen

Mit Essen spielt man nicht, das wissen wir alle. Aber die Brote in dieser Story haben nichts mit Spielen zu tun, es sind wahre Kunstwerke. Also wirklich. Kunstwerke, die so gut sind, dass sie fast zu schade zum Essen sind.