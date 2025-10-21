Friede, Freude, Fails. Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Guten Morgen, gute Fails

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Welch wundervoller Regentag*, um gemeinsam Fails zu schauen! Die folgenden Lustigkeiten werden trotz Sauwetter gleich etwas Sonne in dein Herz lassen.

*So hat es der Wetterdienst zumindest vorhergesagt. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Wer heute Sonne sieht, darf sie behalten. 🌞

Lasst uns keine Zeit verlieren!

Hereinspaziert, hereinspaziert, es geht schon los!

Beginnen wir mit: 1 Partytrick.

Weil mehrmals Laufen einfach nie infrage kommt:

Der Preis für den Vater des Monats geht an ...

Es geht dem Kindlein gut, es geht ihm gut. Und wir sagen es auch nicht dem Mami.

Ein tolles Haar-Tutorial für zwischendurch. Heute: Lockenwickler.

Wir tippen auf (zu viel) Haarspray.

Autsch, DAS tut weh.

(Hunde haben eine sehr gute Menschenkenntnis. Nur so nebenbei ...)

Sachte, Saaachte ...

Dramatische Katze der Woche:

Hatten wir heute schon Sport? Hier kommt «Sport». Sogar live!

Dinge, die vermutlich nur dienstags passieren:

Breaking News: Katze fällt auf den ältesten Trick der Welt herein.

Hühü.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wer findet den Fehler in dieser schönen Werbung?

Vermutlich sind es sogar mehrere.

Schlagzeile der Woche:

Junge Frau hat grossartige Idee, das Tattoo mit dem Namen ihres Ex-Freundes in ein lustiges Tattoo einer Billigfluggesellschaft zu verwandeln

Wie wäre es mit einer herzigen Minions-Pizza? Vorstellung:

Die gebackene Realität:

Andere Vorschläge, was man mit dem Häkelkorb machen könnte?

Keine Ball-Spiele!

Andere interessante Schilder gibt's in der Slidehshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 45 Von Fail bis genial: Die lustigsten Schilder aus aller Welt, Teil I Keine Ausrede.Bild: flickr

Ganz kurz hat sich ein Bürger aus Essex über Schmuddel-Werbung gefreut.

Fail-Meme der Woche:

Das ist Nico, unsere Katze. Das ist NICHT unser Haus.

Hatten wir eigentlich schon ein Tattoo der Woche?

Das zweite L muss besonders schmerzhaft gewesen sein.

Hab alles barrierefrei gemacht, Boss!

Alt, aber gut:

Älter aber güter: Nur noch schnell ein sexy Shooting an der Hauswand machen ...

Uuuuund ... (in Zeitlupe)

... tschüss!

Es geht ihm ... ach, du weisst schon.

Bonus-Win

Sie ist die Auserwählte!

Und jetzt beglücken wir uns gegenseitig mit NOCH mehr lustigen Fails oder guten Wins in den Kommentaren? Das wird ein Fest!

Aber natürlich schauen wir auch heute zusammen im Archiv vorbei: