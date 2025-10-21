wechselnd bewölkt11°
Spass
Fail-Dienstag

Endlich Dienstag! Hier kommen die lustigsten Bilder der Woche

Die lustigsten Fails der Woche in Bildern und Gifs
Friede, Freude, Fails.Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Guten Morgen, gute Fails

21.10.2025, 04:1621.10.2025, 04:16
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Welch wundervoller Regentag*, um gemeinsam Fails zu schauen! Die folgenden Lustigkeiten werden trotz Sauwetter gleich etwas Sonne in dein Herz lassen.

*So hat es der Wetterdienst zumindest vorhergesagt. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Wer heute Sonne sieht, darf sie behalten. 🌞

Lasst uns keine Zeit verlieren!

Hereinspaziert, hereinspaziert, es geht schon los!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: imgur

Beginnen wir mit: 1 Partytrick.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Weil mehrmals Laufen einfach nie infrage kommt:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Der Preis für den Vater des Monats geht an ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht dem Kindlein gut, es geht ihm gut. Und wir sagen es auch nicht dem Mami.

Ein tolles Haar-Tutorial für zwischendurch. Heute: Lockenwickler.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir tippen auf (zu viel) Haarspray.

Autsch, DAS tut weh.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Hunde haben eine sehr gute Menschenkenntnis. Nur so nebenbei ...)

Sachte, Saaachte ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dramatische Katze der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir heute schon Sport? Hier kommt «Sport». Sogar live!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dinge, die vermutlich nur dienstags passieren:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Breaking News: Katze fällt auf den ältesten Trick der Welt herein.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hühü.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wer findet den Fehler in dieser schönen Werbung?

Die lustigsten Fails der Woche: Selfiestick
Bild: imgur

Vermutlich sind es sogar mehrere.

25 Dinge, die passieren, wenn ältere Generationen an moderner Technik scheitern

Schlagzeile der Woche:

Die lustigsten fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Junge Frau hat grossartige Idee, das Tattoo mit dem Namen ihres Ex-Freundes in ein lustiges Tattoo einer Billigfluggesellschaft zu verwandeln

Wie wäre es mit einer herzigen Minions-Pizza? Vorstellung:

Die lustigsten Fails der Woche: Pizza Minion
Bild: instagram

Die gebackene Realität:

Surprise
Bild: instagram

Andere Vorschläge, was man mit dem Häkelkorb machen könnte?

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Keine Ball-Spiele!

Andere interessante Schilder gibt's in der Slidehshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 45
Von Fail bis genial: Die lustigsten Schilder aus aller Welt, Teil I
Keine Ausrede.Bild: flickr
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Ganz kurz hat sich ein Bürger aus Essex über Schmuddel-Werbung gefreut.

Die lustigsten Fails der Woche: Essex und Kebab
Bild: imgur

Fail-Meme der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Das ist Nico, unsere Katze. Das ist NICHT unser Haus.

Hatten wir eigentlich schon ein Tattoo der Woche?

Die lustigsten Fails: Tattoo der Woche
Bild: reddit

Das zweite L muss besonders schmerzhaft gewesen sein.

Hab alles barrierefrei gemacht, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Treppe für Rollstuhl
Bild: reddit

Alt, aber gut:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Älter aber güter: Nur noch schnell ein sexy Shooting an der Hauswand machen ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuund ... (in Zeitlupe)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihm ... ach, du weisst schon.

Bonus-Win

Sie ist die Auserwählte!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Und jetzt beglücken wir uns gegenseitig mit NOCH mehr lustigen Fails oder guten Wins in den Kommentaren? Das wird ein Fest!

Aber natürlich schauen wir auch heute zusammen im Archiv vorbei:

