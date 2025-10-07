recht sonnig10°
Fail-Dienstag

Endlich wieder Fails! Hier kommen die lustigsten Bilder und Gifs

Die lustigsten Fails der Woche sind da!
Yay, Fails!Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!

07.10.2025, 04:5007.10.2025, 10:01
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Welch wundervoller Tag, um Fails zu schauen! Nach einem Special in der vergangenen Wochen geht es heute munter mit deinem gewohnten Lieblings-Programm weiter (danke übrigens für deine Treue, wir schätzen sie sehr!).

Genug geschleimt! Ab dafür!

Aufwachen, es ist Zeit für Fails!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Karma, bist du besoffen?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Nur noch schnell ein lässiges Video fürs Internetz machen ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Das hat jetzt aber wirklich KEINER kommen sehen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

*Tipp!*

Surprise

(Es geht ihr gut, es geht ihr gut.)

Es ist noch kein Meister Rocker vom Himmel gefallen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Weil wir alle diese «Gender Reveal Partys» so sehr lieben.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Nicht.

Oh, ein Lifehack!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Traurigster Fail der Woche.)

Du, wenn dein Boss fragt, ob du Zeit für Überstunden hast:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Nominiert für den Preis der «Mutter des Monats»:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir heute schon einen Trick?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann hängt sie da noch heute.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Schnäppchen der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram
Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Wie man Kinder schon beim Frühstück nachhaltig verstört:

Die lustigsten fails der Woche: Frühstücks Ei für Kinder
Bild: instagram

Treppe aus der Hölle: Fussgelenke hassen diesen Trick.

Lustige Fails: Treppe aus der Hölle
Bild: instagram

Und passend dazu in der Slideshow: 25 völlig lächerliche Treppendesigns

Unten geht's weiter ...

1 / 27
25 völlig lächerliche Treppendesigns
Wenn das Prädikat «War stets bemüht» eine Treppe wäre. (Bildquelle)
quelle: imgur
Tattoo der Woche – Teil eins:

Fails: Tattoo der Woche
Bild: instagram

Tattoo der Woche – Teil zwei:

Fails: Tattoo der Woche
Bild: instagram

Oder ist es doch die «Frisur der Woche»?

Nicht sicher, ob Fail oder Trend:

Die lustigsten fails der Woche: Shirt Design
Bild: instagram

Hab die Uhr flicken lassen, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Uhr
Bild: instagram

Schlagzeile der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

790'000-Franken-Gemälde ruiniert, nachdem gelangweilter Wachmann an seinem ersten Arbeitstag Augen auf gesichtslose Figuren malt

Nachzulesen hier (Daily Mail).

Oh, die ist aber auch nicht schlecht.

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Ein Hellseher aus Arizona, der von einem Auto angefahren wurde, sagt, er habe es nicht kommen sehen

Ja, was denn nun?

Die lustigsten fails der Woche: Bitte nicht berühren
Bild: instagram

Die Trikots der Brisbane Lions, die von weitem irgendwie ... anders aussehen.

Die lustigsten Fails der Woche: Trikots
Bild: instagram

Hab den Speisekarten-Halter designt und montiert, Boss!

Die lustigsten fails der Woche: Kinder
Bild: reddit

Iss Kinder

Alt, aber Verpackungs-Chips:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuuuuund ... (Ding-Dong!)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Wir lachen nicht über Kinder – wir freuen uns mit ihnen! <3

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Genau was wir jetzt brauchen: 14 Szenen von Menschen, die Gutes tun (nein, DU weinst!!!)
Und nun machen wir uns gegenseitig noch etwas glücklicher und posten all unsere Fails und Wins in die Kommentare, ok?
Hurra!

Vorher schauen wir natürlich zusammen im Archiv vorbei:

Das sind die Finalisten der «Fat Bear Week» 2025 – welcher der fetten Bären ist dein Favorit? 🐻
1 / 4
Das sind die Finalisten der «Fat Bear Week» 2025 – welcher der fetten Bären ist dein Favorit? 🐻
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die besten schlechtesten Statuen
Video: watson
