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Die lustigsten Memes zur britischen Hitzewelle im ai 2026

Der Brüller: Wenn Briten brutzeln

Nicht nur bei uns – auch auf den britischen Inseln herrscht eine Hitzewelle. Bloss viel schlimmer. Und lustiger.
28.05.2026, 17:2728.05.2026, 17:27
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Mitbekommen? Wie in weiten Teilen Westeuropas wird auch Grossbritannien aktuell von einer Hitzewelle heimgesucht.

Heatwave Britain May 2026.
bild: screenshot

Und zwar so richtig, richtig heftig.

Und wie immer, wenn das Vereinigte Königreich von einem unerwarteten Temperaturanstieg heimgesucht wird, stellt sich die Frage: Vertragen die Briten die Hitzewelle schlechter als andere? Nun, Fakt ist, England verglüht regelrecht in der aktuellen Hitzewelle. Am Dienstag stiegen die Temperaturen auf über 35° – mehr als 2° über dem bisherigen Rekordwert für den Monat Mai. Für weite Teile des Landes wurde eine Hitzewarnung der Stufe «amber» ausgegeben.

UK Weather Health Alert - Risk Matrix https://ukhsa-dashboard.data.gov.uk/weather-health-alerts/heat
Bild: UK Health Security Agency

Die klimabedingten Ursachen dafür sind sattsam bekannt und mehr als besorgniserregend. Ebenso sind die armen Briten wohl tatsächlich weniger gut für Hitzewellen gerüstet als Länder, die höhere Temperaturen gewohnt sind (tendenziell sind etwa britische Häuser so gebaut, dass sie Wärme speichern, statt Schutz vor ihr zu bieten). Dennoch bleibt ein Fakt bestehen: Die Inselbewohner reagieren darauf mit der typischsten aller britischen Eigenschaften: ihrem Sinn für Humor.

Beispiele gefällig? Bitte sehr:

British heatwave may 2026 https://www.instagram.com/greatbritish.memes/
Bild: instagram great british memes

«So gehen wir alle mit dieser Hitzewelle um.»

British heatwave May 2026 https://bsky.app/profile/did:plc:b3sww2lvoprgdz56qtd4nbdz/post/3mmqtrx6ipk2v?ref_src=embed
Bild: bluesky

«Wahrscheinlich habe ich mir den falschen Tag ausgesucht, um in einem Bärenkostüm den Dachboden aufzuräumen.»

British heatwave May 2026 https://bsky.app/profile/did:plc:b3sww2lvoprgdz56qtd4nbdz/post/3mmqtrx6ipk2v?ref_src=embed
Bild: bluesky

«Ich wollte eigentlich einen dieser Ratgeber schreiben, wie man sich bei heissem Wetter besser abkühlt, bin aber nicht weitergekommen als ‹1) Zieh nach Finnland›.»

Ach, Jason, wir mögen dich.

me, a ginger, in this heatwave

[image or embed]

— sexy garden lady (@itssamanthaaaa.bsky.social) May 26, 2026 at 8:10 PM

«Ich, eine Rothaarige, in dieser Hitzewelle.»

«Mein Schlafzimmer» versus ...

Great British heatwave of May 2026 https://www.reddit.com/r/GreatBritishMemes/
Bild: r/GreatBritishMemes

... «Ventilator für 16 Franken von Otto's».

Reif für die Insel?

British heatwave May 2026 https://www.instagram.com/p/DY0HpsgunNY/
Bild: instagram/great british memes

«Endlich wird Grossbritannien zu einer richtigen Insel.»

British heatwave May 2026 No Context Brits https://www.instagram.com/p/DY2AQLnsKia/
Bild: No Context Brits

«30° im Ausland: ‹Sehen wir uns mal diese Stadt an!›
30° im UK: ‹Vielleicht überlebe ich den Gang zum Supermarkt um die Ecke nicht.›»

Great British heatwave of May 2026 https://www.reddit.com/r/GreatBritishMemes/
Bild: r/GreatBritishMemes

Ja, es ist nun mal ein Fakt, dass extreme Hitze in Grossbritannien heftiger einschlägt als in Ländern, in denen hohe Temperaturen normal sind. (Den Amerikanern etwa, die sich von ihren klimatisierten Häusern direkt in ihre klimatisierten Autos setzen, um damit ins klimatisierte Büro zu fahren, muss man das Jahr für Jahr aufs Neue erklären.)

Great British Heatwave May 2026 https://www.indy100.com/news/uk-heatwave-may-reactions#
Bild: indy100.com

«Endlich ist es wieder die Saison des Jahres, in der Briten wegen der Hitze motzen, dann Leute aus heisseren Ländern sagen, wir würden masslos übertreiben, und dann die Besucher in Grossbritannien zugeben, dass die Hitze in der Tat unerträglich ist.»

Ein typisches Beispiel:

@yinrun_hello I’ve lost the battle 🔥🥵 #summer #uksummer #yinrun #british #heatwave ♬ original sound - Yinrun Huang

Wettervorhersage in Südengland für die kommende Woche:

Great British heatwave of May 2026 https://www.reddit.com/r/GreatBritishMemes/
Bild: r/GreatBritishmemes

British heatwave May 2026 https://bsky.app/profile/did:plc:b3sww2lvoprgdz56qtd4nbdz/post/3mmqtrx6ipk2v?ref_src=embed
Bild: Bluesky

«Ich habe eine Wollmütze nur mit dem Finger berührt und musste mich fast ergeben.»

Britische Kultur kurz und knapp erklärt:

British Heatwave May 2026 https://www.instagram.com/p/DYzKeo9HCg3/?img_index=7
Bild: instagram/ladbible

«Ich werde euch nun die britische Kultur erklären anhand des Supermarkts Sainsbury's während einer Hitzewelle. Im Laden gibt es drei leergekaufte Regale:
-Ventilatoren
-Bier
-Glace
Und man sieht Leute, die den Laden mit zwei Ventilatoren und einer Kiste Bier verlassen.»

Ein weiterer Aspekt britischer Kultur, der Ausländern während einer Hitzewelle sofort ins Auge fällt: Junge Damen laufen mitten in der Stadt im Bikini herum. Männer in Boxershorts und mit nacktem Oberkörper.

@altoumvu Chat to me niceee #ukheatwave ♬ original sound - altoumvu

Wenn Briten bräunen:

British heatwave May 2026 https://bsky.app/profile/did:plc:b3sww2lvoprgdz56qtd4nbdz/post/3mmqtrx6ipk2v?ref_src=embed
Bild: bluesky

«Arme – Beine – Gesicht»

British heatwave May 2026 https://bsky.app/profile/did:plc:b3sww2lvoprgdz56qtd4nbdz/post/3mmqtrx6ipk2v?ref_src=embed
Bild: bluesky

«Herzlichen Glückwunsch an alle (also mich), die ihre Sonnencreme letzten Sommer in den Kühlschrank gestellt, sie dann vergessen und das ganze Jahr über dort gelassen haben!»

Und denkt an die armen Gruftis!

British heatwave may 2026 https://newsthump.com/2026/05/27/sweat-gushes-from-train-doors-like-elevator-scene-in-the-shining/
Bild: newsthump

«Autobesitzer werden ermahnt, ihre Gruftis bei heissem Wetter nicht im verschlossenen Auto zu lassen.»

An dieser Stelle ein Hoch auf das parodistische News-Portal News Thump, das auch die folgende Schlagzeile kreiert hat:

British heatwave may 2026 https://newsthump.com/2026/05/27/sweat-gushes-from-train-doors-like-elevator-scene-in-the-shining/
Bild: newsthump

«Schweiss bricht aus den Zugtüren, wie in der Lift-Szene in ‹The Shining›.»

Während die obigen zwei Schlagzeilen erfundene Parodien sind, ist diese hier offenbar echt, ...

... weil: England, halt.

British heatwave May 2026 No Context Brits https://www.instagram.com/p/DY2AQLnsKia/
Bild: No Context Brits

«Frauen werden davor gewarnt, sich bei heissem Wetter Wasserglace in die Vagina zu stecken, um sich abzukühlen.»

Dieser Tipp hingegen ist gänzlich unbedenklich:

Heatwave england 2022 hitzewelle https://mobile.twitter.com/search?q=%23heatwaveuk&amp;src=typeahead_click
Bild: twatter

«Ein üppiger Busen kann bei heissem Wetter ein Albtraum sein, aber dieses Problem lässt sich ganz einfach lösen, indem man unter jede Brust ein Solero-Glace klemmt.»

Derweil die Männerwelt:

Great British heatwave of May 2026 https://www.reddit.com/r/GreatBritishMemes/
Bild: r/GreatBritishMemes

«Meine Eier, nachdem sie heute zum 13. Mal bei dieser Hitze von meinem Oberschenkel abgerissen wurden.»

Aber am schlimmsten sind ja die Nächte!

Great British heatwave of May 2026 https://www.reddit.com/r/GreatBritishMemes/
Bild: r/GreatBritishMemes

«Der Versuch, während einer britischen Hitzewelle zu schlafen»

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gif: tiktok

British heatwave may 2026 https://www.instagram.com/greatbritish.memes/
Bild: instabang - great british memes

«Die Hitze legt mich wie ein Seestern ausgestreckt füdliblutt auf meinem Bett, während ein 13-Franken-Ventilator von Denner sich anfühlt, als würde jemand neben mir gerade mal seufzen.»

Spiegeleier, irgendwer?

@tek_1210 I dont think ima make it till next week🙏 #Uk #ukcomedy #ukheatwave #ukweather #relatablevideos ♬ Saxophones getting louder - AntonioVivald

Weitere Ernährungsfragen:

British heatwave May 2026 https://bsky.app/profile/did:plc:b3sww2lvoprgdz56qtd4nbdz/post/3mmqtrx6ipk2v?ref_src=embed
Bild: bluesky

«Frage für einen Freund: Ist Glace zum Zmorge mittlerweile akzeptabel?»

Bei hohen Temperaturen gilt auch: unseren vierbeinigen Freunden Sorge tragen! Hier eine Anleitung:

British heatwave May 2026 https://bsky.app/profile/did:plc:b3sww2lvoprgdz56qtd4nbdz/post/3mmqtrx6ipk2v?ref_src=embed
Bild: bluesky

«1. Überlegen, wie ich meine Hunde an einem derart heissen Tag kühl halten kann.
2. Die Jalousien schliessen.
3. Den Ventilator einschalten.
4. Kühlmatten auslegen.
5. Feststellen, dass die Hunde gar nicht im Raum sind.
6. Nach den Hunden suchen.
7. Die Hunde finden, wie sie an genau der heissesten Stelle des Gartens liegen und am Hecheln sind wie Idioten.»

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gif: tiktok

«Was im Namen aller nur vorstellbaren Gesundheits- und Sicherheitsvorschriftenverstösse ist denn hier los?»

Hey, wenn einem die Strassen wegschmelzen, kann das keine gute Sache sein!

@mishalt88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #ukheatwave2026 #ukheatwave #manchester #fyp ♬ original sound - Mishal

Hier, zum Abschluss, also die britische Hitzewelle-Checkliste:

British heatwave may 2026 https://www.instagram.com/greatbritish.memes/
Bild: insta great british memes

«–Strassen am Schmelzen.
–Rothaarige stehen in Flammen.
–Alte Knacker mit nacktem Bauch und in Flip-Flops am Saufen.
–Stella Artois, als wäre es Limo.
–Alle sagen: ‹Es ist viel zu warm.›
–Dünne Prolls oben ohne, die sich für harte Siecher halten.
–Die Preise für Glace haben sich verdoppelt.
–Roadmen ziehen sogar ihre Fake-Moncler-Jacken aus.»

Immerhin: Bald kommt das kühlende Gewitter.

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Und auf einmal hiess es: HÄKELN! ALLE!
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