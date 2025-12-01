Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

bedeckt
Gerechtigkeit siegt

Shein und Co.: Billiger Mist? Die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

Lustige Fails von Shein und Co.
Bild: reddit/watson

Oder: Wenn man die Qualität vom Produkt schon an der Werbung erkennt.
Madeleine Sigrist
Es gibt Leute, die sich gerne bei Shein, AliExpress und Co. mit allerlei Kram eindecken. Wir freuen uns aber lieber über deren schlechte Werbung – bei der wir inzwischen fast nicht mehr glauben können, dass sie ernst gemeint ist.

Hier kommen ein paar der witzigsten Photoshop-Fails von Billig-Onlineshops, die unfreiwillig grossartig sind.

Hier wird das «58 % off» noch wörtlich genommen.

Shein Photoshop Fail
Bild: reddit

Also ... irgendwie glauben wir nicht, dass das so aussehen würde. Unter keinen Umständen.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

Die grösste Matratze der Welt oder die kleinste Familie ever? Vermutlich weder noch.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

Was ist vorne und was hinten? Man beachte das Schuhwerk.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

Die Marketingabteilung so: Macht ihn noch ein bisschen weniger faltig, mit einer peppigen Trump-Frisur!

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

Hello Ladiiiiiies ...

Surprise
Bild: reddit

Solange das Kind lächelt, kann es so schlimm nicht sein.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit
Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

Organe? Braucht kein Mensch.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit
Hoffentlich sind die Guetzli besser als die Verpackung – finde den Fehler

Auch hier können wir nicht wirklich glauben, dass dieses Büsi und sein Gestell je in diesem Katzenklo standen.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

Armes Büsi.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

By the way, Ohrwurm für zwischendurch:

Was los, Beine?

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

M-hm, okay ...

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit
So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

Wir würden gerne wissen, was beim Model links vorne so los ist.

Bild
bild: reddit

Da hat MS Paint wieder ganze Arbeit geleistet.

Der perfekte Hocker, wenn du nur so zehn Zentimeter über dem Boden sein und gleichzeitig nur mit einer Fudibacke hocken willst.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

Wenn das Foto vom olivfarbenen Pullover in der Bilddatenbank fehlt.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

Wenn Grillieren bei dir nicht so aussieht, machst du möglicherweise etwas falsch.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

Eine ganz alltägliche Szene in einer ganz normalen Wohnung.

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

Seit wann weiss das Internet nicht mehr, wie Katzen aussehen?

Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit
Shein und Co.: Photoshop- und KI-Fails
Bild: reddit

So. Genug trashy Internetz für heute!

Shein Photoshop fail
Bild: reddit

Oder auch nicht. Mehr Photoshop- und KI-Fails gibt's hier:

Diese 21 KI-generierten Bilder sind der Stoff, aus dem Albträume sind
