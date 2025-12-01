Bild: reddit/watson

Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

Oder: Wenn man die Qualität vom Produkt schon an der Werbung erkennt.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Es gibt Leute, die sich gerne bei Shein, AliExpress und Co. mit allerlei Kram eindecken. Wir freuen uns aber lieber über deren schlechte Werbung – bei der wir inzwischen fast nicht mehr glauben können, dass sie ernst gemeint ist.

Hier kommen ein paar der witzigsten Photoshop-Fails von Billig-Onlineshops, die unfreiwillig grossartig sind.

Hier wird das «58 % off» noch wörtlich genommen.

Also ... irgendwie glauben wir nicht, dass das so aussehen würde. Unter keinen Umständen.

Die grösste Matratze der Welt oder die kleinste Familie ever? Vermutlich weder noch.

Was ist vorne und was hinten? Man beachte das Schuhwerk.

Die Marketingabteilung so: Macht ihn noch ein bisschen weniger faltig, mit einer peppigen Trump-Frisur!

Hello Ladiiiiiies ...

Bild: reddit

Solange das Kind lächelt, kann es so schlimm nicht sein.

Bild: reddit

Organe? Braucht kein Mensch.

Auch hier können wir nicht wirklich glauben, dass dieses Büsi und sein Gestell je in diesem Katzenklo standen.

Armes Büsi.

Bild: reddit

By the way, Ohrwurm für zwischendurch:

Was los, Beine?

M-hm, okay ...

Wir würden gerne wissen, was beim Model links vorne so los ist.

Da hat MS Paint wieder ganze Arbeit geleistet.

Der perfekte Hocker, wenn du nur so zehn Zentimeter über dem Boden sein und gleichzeitig nur mit einer Fudibacke hocken willst.

Wenn das Foto vom olivfarbenen Pullover in der Bilddatenbank fehlt.

Wenn Grillieren bei dir nicht so aussieht, machst du möglicherweise etwas falsch.

Eine ganz alltägliche Szene in einer ganz normalen Wohnung.

Seit wann weiss das Internet nicht mehr, wie Katzen aussehen?

Bild: reddit

So. Genug trashy Internetz für heute!

Oder auch nicht. Mehr Photoshop- und KI-Fails gibt's hier: