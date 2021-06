Das VBS weiss nicht, welcher Jet es sein soll? Diese 20 Kundenbewertungen könnten helfen

Die polarisierte Diskussion rund um die Kampfjet-Beschaffung ist eigentlich müssig – wenn sich die Beteiligten wie clevere, moderne Käufer verhalten und nur die Kundenrezensionen in Betracht ziehen würden.

Die Kampfflugzeuge sind in der Schweiz wieder in aller Munde, seit kürzlich durchgesickert ist, dass sich das VBS rund um Viola Amherd angeblich für den F-35, ein Hightech-Jet aus den USA, entschieden haben soll. Zu aufwändig im Unterhalt, zu fehleranfällig, zu wenig auf die Bedürfnisse der Schweiz zugeschnitten – so der Tenor der Kritik. Zudem soll das Kampfjet-Geschäft auch als diplomatisches Zückerli für die EU-Beziehungen eingesetzt werden, indem Deutschland oder vor allem Frankreich – und nicht die USA – mit dem Auftrag betraut wird.

Eigentlich alles irrelevant. Denn wenn die Politik von uns Millennials etwas lernen kann, dann ist es, wie man erfolgreich shoppt. Und da sind Testberichte und Reviews lediglich ein Teil des Prozesses. Der wahre Gradmesser sind dabei eher die Kundenrezensionen, die unschöne Mängel oder versteckte Vorteile hervorheben.

Darum haben wir hier die hilfreichsten Kundenrezensionen zu den Kampfjets erfunden zusammengestellt, um Viola Amherd und dem VBS diesen Entscheid etwas zu erleichtern.

Anmerkung: Die genannten Preise sind Schätzwerte, da sie letztendlich Verhandlungssache sind. Sie basieren auf den Angaben der Luzerner Zeitung.

Eurofighter Typhoon

Hersteller: Airbus

Land: Deutschland, Grossbritannien, Italien, Spanien

Geschätzter Systempreis: ca. 156 Mio. CHF



Kundenrezensionen:

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Rafale

Hersteller: Dassault

Land: Frankreich

Geschätzter Systempreis: ca. 92 Mio. CHF

Kundenrezensionen:

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

F/A-18 Super Hornet

Hersteller: Boeing

Land: USA

Geschätzter Systempreis: ca. 85 Mio. CHF

Kundenrezensionen:

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

F-35A

Hersteller: Lockheed Martin Aeronautics

Land: USA

Geschätzter Systempreis: ca. 83 Mio. CHF

Kundenrezensionen:

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

