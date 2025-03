Streetstyle-Safari in New York: Wo Mode zum Spektakel wird

Mehr «Spass»

Willkommen in der wilden Modewelt von New York City! Auf dem Instagram-Account WhatNewYorkWears tauchen wir ein in die Strassen der Metropole, um die kreativsten, schrägsten und absolut einzigartigen Outfits zusehen, die diese Stadt zu bieten hat.

Von Haute Couture bis hin zu Streetstyle-Exzentrik findet sich dort eine bunte Mischung an Inspiration.

Ob man die einzelnen Tasten individuell füllen kann?

So könnte das Problem mit den Einweg-Kaffeebechern gelöst werden.

Das mit den Löchern in den Jeans ist ja eigentlich nichts Neues, aber das hier …

Er hat seinen eigenen Style definitiv gefunden.

Die perfekte Winterjacke existiert ni...

Mode muss nicht immer praktisch sein.

Immerhin passt alles gut zusammen.

Da soll nochmal jemand sagen, Crocs seien nicht cool.

Schwarz kann ja jeder!

Sie wird bei Regen immerhin nicht nass.

Damit alle wissen, was Sache ist.

Dieser Rucksack ist wirklich sehr New York.

Vielleicht nicht der beste Sommerschuh …

… aber wohl auch nicht ideal im Winter.

Sie zeigt, was sie hat.

Nein, es geht nicht um die Tasche.

Ja, für diese Hose brauchst du zwei Gürtel.

Apropos mehrere Gürtel.

Diese Person scheint aber selber nicht sehr begeistert von ihrem Outfit.

Das ist mal eine Aussage.

«Ich bin mir nicht sicher, was ich ausserhalb des Bettes mache.»

Wer musste auch immer die Kleider der grösseren Geschwister nachtragen?

Definitiv die beste Kombi in dieser Sammlung.

Je mehr Müll, umso wärmer hat er.

Damit gehst du bestimmt nicht das Risiko ein, dass jemand dasselbe trägt.

Wir hoffen jetzt einfach, dass es Schuhe sind.

Je länger du es dir ansiehst, umso skurriler wird es.

Hast du auch schon mal so Mode-Schöpfungen gesehen? Dann poste es in die Kommentarspalte!

Mohr aus Storys aus der Welt der Mode:

(smi)