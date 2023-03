Video: watson/Sabeth Vela, Emily Engkent

Darum kommen Trends immer wieder zurück – so wie diese schrecklichen 90er Jeans

Low-Waist-Jeans, Ballerinas und dünngezupfte Augenbrauen: Alles Trends, die langsam wieder an Popularität gewinnen. Doch wieso eigentlich?

Letzte Woche haben wir euch gezeigt, welche schrecklichen Shirts ihren Weg zurück in die Läden finde. Doch Ed Hardy ist nicht der einzige Trend, der gerade ein Comeback feiert. So sollen auch die dünngezupften Augenbrauen, Ballerinas und Low-Waist-Jeans wieder voll IN werden. Doch wie entsteht so ein Trend eigentlich? Und wieso kommen die Trends nach einigen Jahren immer wieder zurück? Das erklären wir dir im Video: