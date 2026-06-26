sonnig25°
DE | FR
burger
Spass
Film-News

Suche nach neuem James-Bond-Darsteller geht weiter

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 23: Daniel Craig attends a special event hosted by Omega to celebrate 60 years of James Bond on November 23, 2022 in London, England. (Photo by Mike Marsland/Getty Images fo ...
Daniel Craig war der letzte James-Bond-Darsteller.Bild: Getty Images Europe
Film-News

Aufwendiger Casting-Prozess im August: Suche nach neuem James Bond wird frisch lanciert

«James Bond» hat auch nach dem jüngsten Teil noch keinen neuen Hauptdarsteller für den wohl berühmtesten Agenten der Welt. Vor inzwischen fünf Jahren war Daniel Craig zum letzten Mal in seiner ikonischen Rolle zu sehen. Nun gibt es ein Update zum aktuellen Stand des Castings.
26.06.2026, 09:5326.06.2026, 09:53
Imke Gerriets / watson.de

Die Suche nach einem neuen James Bond geht weiter. Nach fünf Filmen und mit «Keine Zeit zu sterben» fiel die letzte Klappe von Daniel Craig. Er war der sechste Bond-Darsteller, wobei George Lazenby im Übrigen nur einmal im Jahr 1969 die Figur spielte. Besonders bekannt sind neben Craig vor allem Sean Connery als erster Bond, Roger Moore oder Pierce Brosnan.

In jedem Fall ist es für den neuen Darsteller eine grosse Chance und Aufgabe, die «James Bond»-Ära in der Hauptrolle fortzusetzen und sich in die Liste der berühmten Bond-Schauspieler einzureihen. Die neue Lizenz zum Töten ist allerdings nach wie vor noch nicht vergeben. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

Regisseur Sam Mendes und Produzentin Barbara Broccoli gaben am 4. Dezember live aus den Pinewood Studios bekannt, wer im neuen James-Bond-Streifen «Spectre» mitspielen wird.
Die James-Bond-Filmreihe wird definitiv fortgesetzt.bild: keystone

«Bond»-Verantwortliche hüllen sich ins Schweigen

Immer wieder dringen Neuigkeiten rund um den kommenden «James Bond»-Film durch. Nun will das Branchenmagazin «Deadline» wissen, in welcher Entwicklungsphase sich die Amazon-Produktion befindet. Dabei geht es vor allem auch darum, wie es um den nächsten James-Bond-Darsteller bestellt ist.

Demnach sollen Produzenten und der Regisseur Denis Villeneuve die Kandidaten informiert haben, die es in die nächste Casting-Runde geschafft haben. Im Spätsommer sollen diese stattfinden. Der Filmemacher soll dafür die potenziellen Schauspieler persönlich kontaktiert haben.

Das Branchenmagazin gibt zu verstehen, dass bisher keine Namen bestätigt werden können. Die Castings würden aber laut Quellen im August stattfinden. Amazon MGM Studios schweigt bisher dazu und gibt auch keinen Kommentar zum Stand der Bond-Castings ab.

Es ist zudem unklar, wie viele Schauspieler im August vorsprechen werden. Dennoch gibt es Insider, die mehr wissen wollen. So berichtet eine Quelle davon, dass die Produzenten ein breites Spektrum an Darstellern in Betracht ziehen würden. Wie viele es aber sind, dazu gibt es verschiedene Angaben.

«James Bond»-Team bittet zum Casting

Manche Insider sprechen von fünf bis sieben Schauspielern, andere gehen sogar davon aus, dass es sich bei den Kandidaten um eine Zahl von 20 handeln könnte. Weiter heisst es, dass Nina Gold sich seit einigen Wochen mit Schauspielern treffen würde. Sie ist seit April Casting-Direktorin für den neuen «James Bond».

epa12346622 British actor Idris Elba arrives for the screening of &#039;A House of Dynamite&#039; during the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 02 September 2025. The fi ...
Idris Elba war auch im Gespräch als neuer Bond, doch mittlerweile soll er aus dem Rennen sein.Bild: keystone

Ihre Aufgabe wäre es aber laut Quellen, zu prüfen, ob noch jemand auf der Liste der prominenten Schauspieler hinzugefügt werden sollte, die in die Auswahl für die nächste Casting-Runde kommen würden. Stand jetzt geht es nun darum, das Casting für August vorzubereiten.

Gerüchteweise sollen auch Harris Dickinson, Callum Turner und Jacob Elordi dem gesuchten Profil entsprechen. Namen wurden allerdings nicht bestätigt. Ende des Jahres soll eine finale Entscheidung gefallen sein. 2027 steht dann die Produktion des «Bond»-Films im Mittelpunkt.

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ranking: ALLE Bondfilme – von grottenschlecht bis hammergeil
1 / 27
Ranking: ALLE Bondfilme – von grottenschlecht bis hammergeil
Wir sagen euch, welches die besten – und die schlechtesten James-Bond-Streifen ever sind. Völlig subjektiv, natürlich.
quelle: thejamesbondsocialmediaproject.com / thejamesbondsocialmediaproject.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Du denkst, James Bond hatte krasse Geheimverstecke? Zieh dir mal dieses rein!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Amerika ist verloren – die treffendsten Karikaturen der Woche
Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Zur Story