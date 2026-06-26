Daniel Craig war der letzte James-Bond-Darsteller. Bild: Getty Images Europe

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Aufwendiger Casting-Prozess im August: Suche nach neuem James Bond wird frisch lanciert

«James Bond» hat auch nach dem jüngsten Teil noch keinen neuen Hauptdarsteller für den wohl berühmtesten Agenten der Welt. Vor inzwischen fünf Jahren war Daniel Craig zum letzten Mal in seiner ikonischen Rolle zu sehen. Nun gibt es ein Update zum aktuellen Stand des Castings.

Imke Gerriets / watson.de

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Die Suche nach einem neuen James Bond geht weiter. Nach fünf Filmen und mit «Keine Zeit zu sterben» fiel die letzte Klappe von Daniel Craig. Er war der sechste Bond-Darsteller, wobei George Lazenby im Übrigen nur einmal im Jahr 1969 die Figur spielte. Besonders bekannt sind neben Craig vor allem Sean Connery als erster Bond, Roger Moore oder Pierce Brosnan.



In jedem Fall ist es für den neuen Darsteller eine grosse Chance und Aufgabe, die «James Bond»-Ära in der Hauptrolle fortzusetzen und sich in die Liste der berühmten Bond-Schauspieler einzureihen. Die neue Lizenz zum Töten ist allerdings nach wie vor noch nicht vergeben. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.



Die James-Bond-Filmreihe wird definitiv fortgesetzt. bild: keystone

«Bond»-Verantwortliche hüllen sich ins Schweigen

Immer wieder dringen Neuigkeiten rund um den kommenden «James Bond»-Film durch. Nun will das Branchenmagazin «Deadline» wissen, in welcher Entwicklungsphase sich die Amazon-Produktion befindet. Dabei geht es vor allem auch darum, wie es um den nächsten James-Bond-Darsteller bestellt ist.

Demnach sollen Produzenten und der Regisseur Denis Villeneuve die Kandidaten informiert haben, die es in die nächste Casting-Runde geschafft haben. Im Spätsommer sollen diese stattfinden. Der Filmemacher soll dafür die potenziellen Schauspieler persönlich kontaktiert haben.

Das Branchenmagazin gibt zu verstehen, dass bisher keine Namen bestätigt werden können. Die Castings würden aber laut Quellen im August stattfinden. Amazon MGM Studios schweigt bisher dazu und gibt auch keinen Kommentar zum Stand der Bond-Castings ab.



Es ist zudem unklar, wie viele Schauspieler im August vorsprechen werden. Dennoch gibt es Insider, die mehr wissen wollen. So berichtet eine Quelle davon, dass die Produzenten ein breites Spektrum an Darstellern in Betracht ziehen würden. Wie viele es aber sind, dazu gibt es verschiedene Angaben.

«James Bond»-Team bittet zum Casting

Manche Insider sprechen von fünf bis sieben Schauspielern, andere gehen sogar davon aus, dass es sich bei den Kandidaten um eine Zahl von 20 handeln könnte. Weiter heisst es, dass Nina Gold sich seit einigen Wochen mit Schauspielern treffen würde. Sie ist seit April Casting-Direktorin für den neuen «James Bond».



Idris Elba war auch im Gespräch als neuer Bond, doch mittlerweile soll er aus dem Rennen sein. Bild: keystone

Ihre Aufgabe wäre es aber laut Quellen, zu prüfen, ob noch jemand auf der Liste der prominenten Schauspieler hinzugefügt werden sollte, die in die Auswahl für die nächste Casting-Runde kommen würden. Stand jetzt geht es nun darum, das Casting für August vorzubereiten.

Gerüchteweise sollen auch Harris Dickinson, Callum Turner und Jacob Elordi dem gesuchten Profil entsprechen. Namen wurden allerdings nicht bestätigt. Ende des Jahres soll eine finale Entscheidung gefallen sein. 2027 steht dann die Produktion des «Bond»-Films im Mittelpunkt.