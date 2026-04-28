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James Bond: Ein neuer Name wird als Craig-Nachfolger gehandelt

Es ist die wohl meistgestellte Frage unter den Fans: Wer wird der nächste 007? Nun macht ein Name die Runde, der die Filmreihe grundlegend verändern würde.

Jennifer Doemkes / t-online

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Seit 2019 steht fest: Daniel Craig wird nach «Keine Zeit zu sterben» kein weiteres Mal als James Bond auf der Leinwand erscheinen. Nach 15 Jahren als Geheimagent hat der 58-Jährige die legendäre Rolle offiziell abgegeben, war 2021 zum letzten Mal als 007 im Kino zu sehen. Seitdem brodelt die Gerüchteküche: Wer wird den fünfmaligen Bond-Darsteller beerben?

Einer der ersten Namen, der rund um die Spekulationen genannt wurde, war Idris Elba. Lange galt der Hollywoodstar als Wunschkandidat der Fans. Bei den Buchmachern lagen hingegen immer wieder «Avengers»-Star Aaron Taylor-Johnson und Henry Cavill, bekannt aus «The Witcher» und als Superman, vorne. Auch Namen wie Tom Hardy, Gerard Butler, Cillian Murphy und James Norton fielen. Zuletzt wurden «The White Lotus»-Darsteller Theo James und «Masters of the Air»-Star Callum Turner als Favoriten auf die Bond-Nachfolge gehandelt.

Jüngster James Bond aller Zeiten?

Doch nun macht ein neuer Name die Runde – der die Filmreihe grundlegend verändern würde. Laut dem US-Branchenmagazin «Variety» soll Louis Partridge echte Chancen auf die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt haben. Der Brite, der vor allem als Lord Tewkesbury aus den Netflix-Filmen «Enola Holmes» bekannt ist, ist erst 22 jahre alt – und damit deutlich jünger als jeder Bond-Darsteller vor ihm.

Louis Partridge ist erst 22-jährig. Bild: keystone

«Variety» zufolge hatte Louis Partridge bei der Premiere der Netflix-Serie «House of Guinness», in der er die Hauptrolle spielt, bereits Interesse an der 007-Nachfolge angedeutet. Dafür arbeitete er übrigens mit Steven Knight zusammen – der als Drehbuchautor für den kommenden Bond-Film verpflichtet wurde.

Amazon hat «James Bond» übernommen

Das letzte Wort bei dr Wahl hat allerdings Amazon. Nachdem die «James Bond»-Filme über 60 Jahre lang Familiensache waren, gaben die Produzenten Barbara Broccoli und ihr Stiefbruder Michael G. Wilson die Rechte an den US-Techgiganten ab. Seither steht das Projekt unter direkter Beobachtung des Amazon-Gründers Jeff Bezos.

Dieser sei laut eines Unternehmenssprechers «eng in alle Aspekte der Weiterentwicklung eingebunden». Der neue Bond müsse «perfekt passen. Das Drehbuch muss sensationell sein, mit spektakulären Actionszenen und ikonischen Bond-Girls. Gleichzeitig muss es für eine neue Generation spannend und frisch wirken» – was für einen jungen Darsteller sprechen würde.

Jeff Bezos hat den neuen Bond-Film zu seinem Herzensprojekt gemacht. Bild: keystone

Die legendäre Figur des James Bond geht zurück auf den 1953 veröffentlichten Roman «Casino Royal» von Ian Fleming. Im Oktober 1962 kam mit «007 jagt Dr. No» der erste Teil der bis heute erfolgreichen Filmreihe in die Kinos, damals mit Sean Connery in der Hauptrolle. 1983 war dieser zum letzten Mal als Bond in «Sag niemals nie» zu sehen.

George Lazenby durfte nur einmal in die Rolle des Geheimagenten schlüpfen. Roger Moore spielte dann zwischen 1973 und 1985 in sieben Teilen den Titelhelden. Auf ihn folgte Ende der Achtzigerjahre Timothy Dalton, bevor Pierce Brosnan bis 2002 übernahm. Bond Nummer sechs wurde dann Daniel Craig. Er spielte zwischen 2006 und 2021 in fünf 007-Filmen mit.

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