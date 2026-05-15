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Neuer James-Bond-Schauspieler: Suche laut Filmstudio im Gange

Studio bestätigt: «Suche nach nächstem James Bond im Gange»

15.05.2026, 11:0315.05.2026, 11:03

Das lange Warten auf einen neuen James-Bond-Darsteller könnte bald vorbei sein. «Die Suche nach dem nächsten James Bond ist im Gange», teilte Amazon MGM Studios auf der Plattform X mit. Doch viel mehr verrieten die Macher weiterhin nicht. Sie hätten nicht vor, während des Casting-Prozesses «spezifische Details» zu kommentieren. Aber sie freuten sich darauf, «weitere Neuigkeiten mit 007-Fans zu teilen, sobald die Zeit reif ist»., hiess es weiter.

ARCHIV - Daniel Craig als James Bond in der Szene eines Trailers zum James-Bond-Film
Zuletzt wurde James Bond von Daniel Craig verkörpert.Bild: sda

Seit Jahren wird darüber spekuliert, wer die Rolle des berühmten Geheimagenten übernehmen könnte. Mehrfach verkündeten Boulevardmedien eine angebliche Entscheidung, die sich nicht bestätigte. Nach den Briten Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner und dem Australier Jacob Elordi wurde zuletzt auch Louis Partridge als 007-Kandidat gehandelt. Laut Insidern soll die Rolle von einem eher unbekannten britischen Schauspieler besetzt werden, der Ende 20 oder Anfang 30 ist.

Dem Branchenblatt «Variety» zufolge hat das Studio die britische Casting-Direktorin Nina Gold («Konklave», «Hamnet», «Game of Thrones») für die Suche nach dem Hauptdarsteller eingeschaltet.

Teil des Teams steht

Für «Bond 26» – so der Arbeitstitel – wurden bereits erfahrene Filmgrössen verpflichtet: Regisseur Denis Villeneuve («Dune»-Reihe, «Arrival», «Blade Runner 2049»), die Produzenten Amy Pascal und David Heyman und Drehbuchautor Steven Knight («Peaky Blinders») sind an Bord.

Der bislang letzte James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» hatte 2021 Premiere gefeiert. Der britische Schauspieler Daniel Craig (58) verabschiedete sich damit nach fünf Filmen von der Rolle. (dab/sda/dpa)

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Sie Cannes tragen – er auch: Filmfestspiele in Südfrankreich eröffnet (Bilder, Bilder!!!)
Miese Wortspiele kann man gut finden oder nicht, hier jedenfalls: die schönsten Bilder der Eröffnung des Filmfestivals in Cannes am 12. Mai.
So! Viel! Spass!
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