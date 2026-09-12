So sehen Schweizer Stars laut der KI im 80er-Look aus. Bild: watson mithilfe ki

So hätten die Schweizer Promis in den 80ern ausgesehen

Ein neuer Trend erobert die sozialen Medien: KI-Fotos zeigen, wie man in den 80er-Jahren ausgesehen hätte. Wir haben das Ganze mit Schweizer Promis getestet.

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Wer in den vergangenen zwei Tagen Instagram oder TikTok geöffnet hat, dürfte höchstwahrscheinlich von Bildern im 80er-Jahre-Look überschwemmt worden sein. Doch die Aufnahmen stammen nicht etwa aus dieser Zeit, sondern sie wurden mithilfe von KI erstellt. Vor allem Stars und Influencer liessen sich in Ballonseide-Jacken, mit Dauerwellen-Frisuren oder in knallbunten Neon-Jogginghosen ablichten.

Wir haben den Trend spasseshalber bei Schweizer Prominenten ausprobiert. Das Ergebnis:

Luca und Christina Hänni

Original

Bild: www.imago-images.de

Die 80er!

Bild: watson mithilfe KI

Beatrice Egli

Original

Bild: www.imago-images.de

Die 80er!

Bild: watson mithilfe KI

Marco Odermatt

Original

Bild: instagram/marcoodermatt

Die 80er!

Bild: watson mithilfe KI

Michelle Hunziker

Original

Bild: www.imago-images.de

Die 80er!

Bild: watson mithilfe ki

Granit Xhaka

Original

Bild: instagram/granitxhaka

Die 80er!

Bild: watson mithilfe ki

Roger Federer

Original

Bild: www.imago-images.de

Die 80er!

Christa Rigozzi

Original

Bild: instagram/christarigozzi

Die 80er!

Bild: watson mithilfe ki

Baschi

Original

Bild: Keystone

Die 80er!