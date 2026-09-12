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80s-Trend: So hätten die Schweizer Promis in den 80ern ausgesehen

80er trend teaser
So sehen Schweizer Stars laut der KI im 80er-Look aus.Bild: watson mithilfe ki

So hätten die Schweizer Promis in den 80ern ausgesehen

Ein neuer Trend erobert die sozialen Medien: KI-Fotos zeigen, wie man in den 80er-Jahren ausgesehen hätte. Wir haben das Ganze mit Schweizer Promis getestet.
12.09.2026, 18:4312.09.2026, 18:43
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Wer in den vergangenen zwei Tagen Instagram oder TikTok geöffnet hat, dürfte höchstwahrscheinlich von Bildern im 80er-Jahre-Look überschwemmt worden sein. Doch die Aufnahmen stammen nicht etwa aus dieser Zeit, sondern sie wurden mithilfe von KI erstellt. Vor allem Stars und Influencer liessen sich in Ballonseide-Jacken, mit Dauerwellen-Frisuren oder in knallbunten Neon-Jogginghosen ablichten.

Wir haben den Trend spasseshalber bei Schweizer Prominenten ausprobiert. Das Ergebnis:

Luca und Christina Hänni

Original

Luca H�nni und Christina Luft- DAS ZELT Gala 2023 Schweizer S�nger Luca H�nni mit seiner Verlobten Christina Luft auf dem roten Teppich anl�sslich der Gala von DAS ZELT vom 16.04.2023 auf dem Kasernen ...
Bild: www.imago-images.de

Die 80er!

Luca und Christina Hänni 80s KI Trend
Bild: watson mithilfe KI

Beatrice Egli

Original

19/03/2026, Zurich, Hallenstadion , Swiss Music Awards 2026, Beatrice Egli Zurich Hallenstadion Zurich Switzerland *** 19 03 2026, Zurich, Hallenstadion , Swiss Music Awards 2026, Beatrice Egli Zurich ...
Bild: www.imago-images.de

Die 80er!

Beatrice Egli
Bild: watson mithilfe KI

Marco Odermatt

Original

Marco Odermatt
Bild: instagram/marcoodermatt

Die 80er!

Marco Odermatt 80er Trend
Bild: watson mithilfe KI

Michelle Hunziker

Original

Sexy Swiss model Michelle Hunziker has a fun day out with fiance Tomaso Trussardi in Miami beach, Florida 79315, MIAMI, FLORIDA - Thursday June 07, 2012. Sexy Swiss model Michelle Hunziker has a fun d ...
Bild: www.imago-images.de

Die 80er!

Michelle Hunzuker 80er Trend
Bild: watson mithilfe ki

Granit Xhaka

Original

Granit Xhaka
Bild: instagram/granitxhaka

Die 80er!

Granit Xhaka 80er Trend
Bild: watson mithilfe ki

Roger Federer

Original

NEWPORT, RI - AUGUST 28: Swiss former tennis player Roger Federer warms up before playing tennis during the International Tennis Hall of Fame Celebrity Pro Classic on August 28, 2026 at the Internatio ...
Bild: www.imago-images.de

Die 80er!

Bild

Christa Rigozzi

Original

Christa Rigozzi
Bild: instagram/christarigozzi

Die 80er!

Christa Rigozzi 80er
Bild: watson mithilfe ki

Baschi

Original

Der Schweizer Musiker Baschi posiert auf dem roten Teppich anlaesslich der Swiss Music Awards vom Mittwoch, 17. Mai 2023 in Zug. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Bild: Keystone

Die 80er!

Baschi 80er Trend
Bild: watson mithilfe ki
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Beliebt oder peinlich: watson-Community bewertet Schweizer Promis
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