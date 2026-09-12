So hätten die Schweizer Promis in den 80ern ausgesehen

So sehen Schweizer Stars laut der KI im 80er-Look aus.Bild: watson mithilfe ki
Ein neuer Trend erobert die sozialen Medien: KI-Fotos zeigen, wie man in den 80er-Jahren ausgesehen hätte. Wir haben das Ganze mit Schweizer Promis getestet.
12.09.2026, 18:4312.09.2026, 18:43
Wer in den vergangenen zwei Tagen Instagram oder TikTok geöffnet hat, dürfte höchstwahrscheinlich von Bildern im 80er-Jahre-Look überschwemmt worden sein. Doch die Aufnahmen stammen nicht etwa aus dieser Zeit, sondern sie wurden mithilfe von KI erstellt. Vor allem Stars und Influencer liessen sich in Ballonseide-Jacken, mit Dauerwellen-Frisuren oder in knallbunten Neon-Jogginghosen ablichten.
Wir haben den Trend spasseshalber bei Schweizer Prominenten ausprobiert. Das Ergebnis:
Luca und Christina Hänni
Original
Bild: www.imago-images.de
Die 80er!
Bild: watson mithilfe KI
Beatrice Egli
Original
Bild: www.imago-images.de
Die 80er!
Bild: watson mithilfe KI
Marco Odermatt
Original
Bild: instagram/marcoodermatt
Die 80er!
Bild: watson mithilfe KI
Michelle Hunziker
Original
Bild: www.imago-images.de
Die 80er!
Bild: watson mithilfe ki
Granit Xhaka
Original
Bild: instagram/granitxhaka
Die 80er!
Bild: watson mithilfe ki
Roger Federer
Original
Bild: www.imago-images.de
Die 80er!
Christa Rigozzi
Original
Bild: instagram/christarigozzi
Die 80er!
Bild: watson mithilfe ki
Baschi
Original
Bild: Keystone
Die 80er!
Bild: watson mithilfe ki
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