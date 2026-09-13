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Eine neue Folge von: Leute, die ihre Umgebung angezogen haben

Eine neue Folge von: Leute, die ihre Umgebung angezogen haben

13.09.2026, 04:55

Fans der ersten watson-Stunden kennen unsere beliebte Bildstrecke «Menschen, die ihre Umgebung angezogen haben».

Oh, ein Suchspiel! 37 Menschen, die aus Versehen ihre Umgebung angezogen haben
Oh, ein Suchspiel! 37 Menschen, die aus Versehen ihre Umgebung angezogen haben

Die ganze Slideshow folgt am Ende des Artikels.

Es ist nun also höchste Zeit für neuen Bildstoff von Leuten, die mit ihren Kleidern, Haaren oder anderen Körperteilen zufälligerweise mit ihrer Umwelt verschmolzen.

Hurra!

Wie schön, Kirschblüten überall!

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Oder hier: Unterhosen passend zum Interieur!

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Wer ganz genau hinsieht, erspäht vielleicht eine Frau auf diesen zwei Sofas.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Was für ein Match zwischen Hose und Tapete. Dort muss sie nun stehen bleiben für immer.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Wenn ihre Hose auch gemustert wäre, müsste sie vielleicht nicht mal ein Zugbillet kaufen.

Leute, die ihre Umwelt angezogen haben
Bild: via boredpanda

Hier hat jemand seine Küchenfliesen getrunken.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Dieses Muster muss wohl sehr in Mode (gewesen) sein.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit
Lustige und unglückliche Zufälle – in 19 Bildern (und einem Bonus-GIF)
Lustige und unglückliche Zufälle – in 19 Bildern (und einem Bonus-GIF)

Böse Zungen behaupten, dass das nicht die Beauty-Maske ist, die die Frau im Gesicht trägt.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Ich bin dieselbe Farbe wie meine Wand

DAS ist wirklich eindrücklich.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Diese Frau am Flughafen sieht genau gleich aus wie mein Deodorant

Dieser Herr trägt die Londoner Bahnkarte.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Fingernägel? Welche Fingernägel?

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Dieses Augen-Make-up hat einen Schmetterling angezogen.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Und dieser Schmetterling hatte sich vermutlich mehr erhofft als ein Menschen-Shirt.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Wer jenes Feuerzeug auf diesen Boden fallen lässt, wird es nie wieder finden.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Zeit, diese Treppe zu benutzen. Das Schicksal will es so.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Der Mann ohne Füsse.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Das passende Getränk zur Sommerbluse.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Ein Strauch mit einem sehr seltsamen Stamm. Und Schuhen.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben
Bild: imgur

Wenn der Flyer so perfekt zu den Schuhen passt, darf man den Event wohl nicht verpassen!

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Welcher Mann an der Wand?

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben
Bild: instagram

Wenn du bei jemandem zu Besuch bist und plötzlich dein Shirt als Lappen vorfindest.

Leute, die ihre Umgebung aus Versehen angezogen haben
Bild: imgur

Dann ist man selbst der Lappen, genau.

Rosa-gold-metallic scheint eine gefragte Farbkombination zu sein – hat noch nie jemand gesagt.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

Auch das lassen wir gelten.

Leute, die ihre Umgebung angezogen haben (witzige Bilder)
Bild: reddit

(Iih, Zigi-Schuhe.)

Hast du auch Bilder von dir und deiner (zu dir passenden) Umgebung? Dann ab in die Kommentare damit!

Und hier natürlich noch einmal unsere Lieblings-Bildstrecke:

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37 Menschen, die aus Versehen ihre Umgebung angezogen haben
Der Teppich hat sein Outfit geklaut. Frechheit! Bild: instagram/agrimisadventures
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(sim)

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