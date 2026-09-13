Eine neue Folge von: Leute, die ihre Umgebung angezogen haben

Mehr «Spass»

Fans der ersten watson-Stunden kennen unsere beliebte Bildstrecke «Menschen, die ihre Umgebung angezogen haben».

Die ganze Slideshow folgt am Ende des Artikels.

Es ist nun also höchste Zeit für neuen Bildstoff von Leuten, die mit ihren Kleidern, Haaren oder anderen Körperteilen zufälligerweise mit ihrer Umwelt verschmolzen.

Hurra!

Wie schön, Kirschblüten überall!

Oder hier: Unterhosen passend zum Interieur!

Wer ganz genau hinsieht, erspäht vielleicht eine Frau auf diesen zwei Sofas.

Was für ein Match zwischen Hose und Tapete. Dort muss sie nun stehen bleiben für immer.

Wenn ihre Hose auch gemustert wäre, müsste sie vielleicht nicht mal ein Zugbillet kaufen.

Hier hat jemand seine Küchenfliesen getrunken.

Dieses Muster muss wohl sehr in Mode (gewesen) sein.

Böse Zungen behaupten, dass das nicht die Beauty-Maske ist, die die Frau im Gesicht trägt.

Ich bin dieselbe Farbe wie meine Wand

DAS ist wirklich eindrücklich.

Diese Frau am Flughafen sieht genau gleich aus wie mein Deodorant

Dieser Herr trägt die Londoner Bahnkarte.

Fingernägel? Welche Fingernägel?

Dieses Augen-Make-up hat einen Schmetterling angezogen.

Und dieser Schmetterling hatte sich vermutlich mehr erhofft als ein Menschen-Shirt.

Wer jenes Feuerzeug auf diesen Boden fallen lässt, wird es nie wieder finden.

Zeit, diese Treppe zu benutzen. Das Schicksal will es so.

Der Mann ohne Füsse.

Das passende Getränk zur Sommerbluse.

Ein Strauch mit einem sehr seltsamen Stamm. Und Schuhen.

Wenn der Flyer so perfekt zu den Schuhen passt, darf man den Event wohl nicht verpassen!

Welcher Mann an der Wand?

Wenn du bei jemandem zu Besuch bist und plötzlich dein Shirt als Lappen vorfindest.

Dann ist man selbst der Lappen, genau.

Rosa-gold-metallic scheint eine gefragte Farbkombination zu sein – hat noch nie jemand gesagt.

Auch das lassen wir gelten.

(Iih, Zigi-Schuhe.)

Hast du auch Bilder von dir und deiner (zu dir passenden) Umgebung? Dann ab in die Kommentare damit!

Und hier natürlich noch einmal unsere Lieblings-Bildstrecke:

1 / 38 37 Menschen, die aus Versehen ihre Umgebung angezogen haben Der Teppich hat sein Outfit geklaut. Frechheit! Bild: instagram/agrimisadventures

(sim)