21'500 Mal «Lass mich in RUHE!»

Das ultimative Rabbit Hole: Die wohl grösste Sammlung von Hotel-Privatsphäre-Schildern der Welt ist jetzt online.

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Spass»

Falls du jemals daran gezweifelt hast: Ja, im Internet findest du alles. Und zwar absolut alles. Das jüngste Beweisstück: Dieser eine Italiener, der seine gigantische Sammlung von «Bitte nicht stören»-Türchildern aus Hotels aus aller Welt ins Netz gestellt hat.

Was typische Hotel-Mitbringsel angeht, laufen Türhänger meist unter dem Radar – völlig zu Unrecht, denn viele davon sind echte Designperlen. Auftritt Eduardo Flores: Der pensionierte UNO-Mitarbeiter aus Torino hat über die Jahre eine riesige Sammlung dieser Privatsphäre-Schilder angehäuft. Eine grobe Schätzung anhand des Layouts seines Flickr-Accounts ergibt: Der Mann hat wohl um die 21'500 Stück davon gesammelt, akribisch kategorisiert und hochgeladen. Sie sind durchsuchbar nach Land oder Sprache, nach Material (z. B. Holzschilder vs. Karton) oder Konzept (etwa Plüschtiere oder Schallplatten, die als Türhänger fungieren). Hey – sogar eine eigene Kategorie für solche mit Rechtschreibfehlern gibt es.

«Mein erstes ‹Bitte nicht stören›-Schild habe ich vor fast 20 Jahren auf einer Geschäftsreise nach Pakistan mitgehen lassen», so Eduardo. «Ein Schild führte zum nächsten und ehe ich mich versah, ist das Ganze komplett eskaliert. Jedes Schild erzählt eine Geschichte – es sind Erinnerungen an faszinierende Reiseziele.»

Deshalb, ohne weiteres Aufhebens: Hier kommt eine Auslese aus diesem wunderbar skurrilen Online-Archiv …

… und zwar angefangen mit ein paar Schweizer Exemplaren:

Nova Park Hotel, Zürich (ca. 1970er) Bild: Eduardo Flores - Flickr

Noga Hilton, Genf (l.); Eden Hotel, Arosa (r.) Bild: Eduardo Flores – flickr

Hotel des Trois Couronnes, Vevey Bild: Eduardo Flores – flickr

Schweiz, Hotel und Ort unbekannt Bild: Eduardo Flores – flickr

Hotel Baur au Lac, Zürich (1960er) Bild: Eduardo Flores – flickr

Und nun ab ins Ausland:

Deutschland, 1920er, Hotel und Ort unbekannt. Bild: Eduardo Flores - Flickr

USA, Hotel und Ort unbekannt. Bild: Eduardo Flores - Flickr

Mutiara Beach Resort, Penang, Malaysia (l.). Renuka Hotel, Colombo, Sri Lanka (r.). Bild: Eduardo Flores - Flickr

Elma Arts Complex Hotel, Zichron Ya'akov, Israel (l.). Aletto Hotels, Deutschland (r.). Bild: Eduardo Flores - Flickr

Valley View Casino & Hotel, San Diego, USA, (l.). Ellsten Hotel, Stockholm, Schweden (r.). Bild: Eduardo Flores - Flickr

«Nehme mir ein Nach-Hummerbuffet-Nickerchen» … ob das das spezifischste Schild der Sammlung ist?

Krone Hotel, Matrei am Brenner, Österreich, Cumberland Hotel, London und Estancia La Jolla, San Diego, USA (v.l.) Bild: Eduardo Flores – flickr

Centara Grand Beach Resort & Villas., Krabi, Thailand (l.). Yaang Come Village, Chiang Mai, Thailand (r.). Bild: Eduardo Flores - Flickr

Tenaya Lodge at Yosemite, USA Bild: Eduardo Flores - flickr

Oh ja. Jetzt wird es tierisch!

Li River Hotel, Yangshuo, China Bild: Eduardo Flores - Flickr

«Nicht stören …»

«… sonst bekommst du es mit meinem Gepard zu tun!»

Auch das gibt's: die Subkategorie der Hotelzimmer-Türschilder …

The Lygon Arms in Broadway, England, Comfort Hotel in Prag, Tschechien, sowie ein unbekanntes Hotel in der Schweiz (v.l.) Bild: Eduardo Flores – flickr

… für wenn der Hund im Zimmer warten muss.

Sheraton Waikiki, Honolulu, Hawaii (l.), Ming Court Hotel, Singapur, (r.) Bild: Eduardo Flores - Flickr

Chaweng Regent Beach Resort, Koh Samui, Thailand (l.), Baan Borang, Chiang Rai, Thailand (r.) Bild: Eduardo Flores - flickr

Dolomites Hotel Valacia, Pozza di Fassa, Italien (l.), New World Center Tongpai Hotel, Beijing, China Bild: Eduardo Flores - flickr

«Ein epischer Traum», sowie eine «super Idee» – Ruhe bitte! Derweil «entdeckt» jemand «die neuen Freuden Nr. 5»:

Frankreich, Hotel und Ort unbekannt Bild: Eduardo Flores - Flickr

Aber weshalb Schilder aus Karton, wenn es ein bemalter Stein oder eine halbe Kokosnuss auch tut?

Coconuts Beach Club Resort, Apia, Samoa (o.), Hotel und Ort unbekannt, Mexiko (u.) Bild: Eduardo Flores – flickr

Okay, das hier ist nun wirklich ausgeklügelt:

Ana Mandara Villas Dalat Resort, Dalat, Vietnam Bild: Eduardo Flores - Flickr

Gecheckt? Die Augenlider lassen sich nach unten klappen, für wenn man nicht gestört werden will.

Niederlande, Hotel und Ort unbekannt, Clermont Hotel, Atlanta, USA, Moxy Hotels, Grossbritannien (v.l.) Bild: Eduardo Flores – flickr

Moxy East Village, New York City, Hard Rock Hotel, Pattaya. Thailand, Rocky Pop Hotel, Chamonix, Frankreich (v.l.) Bild: Eduardo Flores – flickr

USA – Hotel und Ort unbekannt. Bild: Eduardo Flores - Flickr

«NEIN …»

Petitpalace Hotelity, Spanien, Elaya Hotel, Augsburg, Deutschland Bild: Eduardo Flores – flickr

«… Denk nicht einmal daran!»