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Die grösste Sammlung von «Bitte nicht Stören»-Türschildern der Welt

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Bild: Eduardo Flores - flickr

21'500 Mal «Lass mich in RUHE!»

Das ultimative Rabbit Hole: Die wohl grösste Sammlung von Hotel-Privatsphäre-Schildern der Welt ist jetzt online.
27.08.2026, 05:0027.08.2026, 05:00
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Falls du jemals daran gezweifelt hast: Ja, im Internet findest du alles. Und zwar absolut alles. Das jüngste Beweisstück: Dieser eine Italiener, der seine gigantische Sammlung von «Bitte nicht stören»-Türchildern aus Hotels aus aller Welt ins Netz gestellt hat.

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Frankreich, Hotel unbekannt.Bild: Eduardo Flores – flickr

Was typische Hotel-Mitbringsel angeht, laufen Türhänger meist unter dem Radar – völlig zu Unrecht, denn viele davon sind echte Designperlen. Auftritt Eduardo Flores: Der pensionierte UNO-Mitarbeiter aus Torino hat über die Jahre eine riesige Sammlung dieser Privatsphäre-Schilder angehäuft. Eine grobe Schätzung anhand des Layouts seines Flickr-Accounts ergibt: Der Mann hat wohl um die 21'500 Stück davon gesammelt, akribisch kategorisiert und hochgeladen. Sie sind durchsuchbar nach Land oder Sprache, nach Material (z. B. Holzschilder vs. Karton) oder Konzept (etwa Plüschtiere oder Schallplatten, die als Türhänger fungieren). Hey – sogar eine eigene Kategorie für solche mit Rechtschreibfehlern gibt es.

«Mein erstes ‹Bitte nicht stören›-Schild habe ich vor fast 20 Jahren auf einer Geschäftsreise nach Pakistan mitgehen lassen», so Eduardo. «Ein Schild führte zum nächsten und ehe ich mich versah, ist das Ganze komplett eskaliert. Jedes Schild erzählt eine Geschichte – es sind Erinnerungen an faszinierende Reiseziele.»

Eduardo Flores, Torino – Sammler von &quot;bitte nicht Stören&quot;-Schilder. https://www.flickr.com/people/11068524@N04/
Bild: Eduardo Flores

Deshalb, ohne weiteres Aufhebens: Hier kommt eine Auslese aus diesem wunderbar skurrilen Online-Archiv …

… und zwar angefangen mit ein paar Schweizer Exemplaren:

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Nova Park Hotel, Zürich (ca. 1970er)Bild: Eduardo Flores - Flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Kulm Hotel, St.Moritz (1970er)Bild: Eduardo Flores - Flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Noga Hilton, Genf (l.); Eden Hotel, Arosa (r.)Bild: Eduardo Flores – flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Hotel des Trois Couronnes, VeveyBild: Eduardo Flores – flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Schweiz, Hotel und Ort unbekanntBild: Eduardo Flores – flickr
Romantik Hotel Stern. Chur. Switzerland &quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/ ...
Romantik-Hotel Stern, ChurBild: Eduardo Flores – flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Hotel Baur au Lac, Zürich (1960er)Bild: Eduardo Flores – flickr

Und nun ab ins Ausland:

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Deutschland, 1920er, Hotel und Ort unbekannt.Bild: Eduardo Flores - Flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
USA, Hotel und Ort unbekannt.Bild: Eduardo Flores - Flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Mutiara Beach Resort, Penang, Malaysia (l.). Renuka Hotel, Colombo, Sri Lanka (r.).Bild: Eduardo Flores - Flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Barringer Hotels, USA, 1930erBild: Eduardo Flores - Flickr
Elma Arts Complex Luxury Hotel. Zichron Ya&#039;akov. Israel (l.) Aletto Hotels. Germany (r.) &quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduard ...
Elma Arts Complex Hotel, Zichron Ya'akov, Israel (l.). Aletto Hotels, Deutschland (r.).Bild: Eduardo Flores - Flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Kaboom Hotel, Maastricht, NiederlandeBild: Eduardo Flores – flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Valley View Casino & Hotel, San Diego, USA, (l.). Ellsten Hotel, Stockholm, Schweden (r.).Bild: Eduardo Flores - Flickr

«Nehme mir ein Nach-Hummerbuffet-Nickerchen» … ob das das spezifischste Schild der Sammlung ist?

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Krone Hotel, Matrei am Brenner, Österreich, Cumberland Hotel, London und Estancia La Jolla, San Diego, USA (v.l.)Bild: Eduardo Flores – flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Centara Grand Beach Resort & Villas., Krabi, Thailand (l.). Yaang Come Village, Chiang Mai, Thailand (r.).Bild: Eduardo Flores - Flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Block Hotels, KeniaBild: Eduardo Flores - Flickr
Tenaya Lodge at Yosemite. Fish Camp. USA - 21336 &quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.co ...
Tenaya Lodge at Yosemite, USABild: Eduardo Flores - flickr

Oh ja. Jetzt wird es tierisch!

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Li River Hotel, Yangshuo, ChinaBild: Eduardo Flores - Flickr

«Nicht stören …»

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Armada Hotel, Istanbul, TürkeiBild: Eduardo Flores - Flickr

«… sonst bekommst du es mit meinem Gepard zu tun!»

Auch das gibt's: die Subkategorie der Hotelzimmer-Türschilder …

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
The Lygon Arms in Broadway, England, Comfort Hotel in Prag, Tschechien, sowie ein unbekanntes Hotel in der Schweiz (v.l.)Bild: Eduardo Flores – flickr

… für wenn der Hund im Zimmer warten muss.

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Sheraton Waikiki, Honolulu, Hawaii (l.), Ming Court Hotel, Singapur, (r.)Bild: Eduardo Flores - Flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Chaweng Regent Beach Resort, Koh Samui, Thailand (l.), Baan Borang, Chiang Rai, Thailand (r.)Bild: Eduardo Flores - flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Dolomites Hotel Valacia, Pozza di Fassa, Italien (l.), New World Center Tongpai Hotel, Beijing, ChinaBild: Eduardo Flores - flickr

«Ein epischer Traum», sowie eine «super Idee» – Ruhe bitte! Derweil «entdeckt» jemand «die neuen Freuden Nr. 5»:

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Frankreich, Hotel und Ort unbekanntBild: Eduardo Flores - Flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Hotel Villa Medici, Florenz, Italien.Bild: Eduardo Flores - Flickr

Aber weshalb Schilder aus Karton, wenn es ein bemalter Stein oder eine halbe Kokosnuss auch tut?

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Coconuts Beach Club Resort, Apia, Samoa (o.), Hotel und Ort unbekannt, Mexiko (u.)Bild: Eduardo Flores – flickr

Okay, das hier ist nun wirklich ausgeklügelt:

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Ana Mandara Villas Dalat Resort, Dalat, VietnamBild: Eduardo Flores - Flickr

Gecheckt? Die Augenlider lassen sich nach unten klappen, für wenn man nicht gestört werden will.

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Niederlande, Hotel und Ort unbekannt, Clermont Hotel, Atlanta, USA, Moxy Hotels, Grossbritannien (v.l.)Bild: Eduardo Flores – flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Moxy East Village, New York City, Hard Rock Hotel, Pattaya. Thailand, Rocky Pop Hotel, Chamonix, Frankreich (v.l.)Bild: Eduardo Flores – flickr
&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by a collector named Eduardo of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
USA – Hotel und Ort unbekannt.Bild: Eduardo Flores - Flickr

«NEIN …»

&quot;Do Not Disturb” signs from hotels around the world, painstakingly put together by collector Eduardo Flores of Turin, Italy. https://www.flickr.com/photos/11068524@N04/
Petitpalace Hotelity, Spanien, Elaya Hotel, Augsburg, DeutschlandBild: Eduardo Flores – flickr

«… Denk nicht einmal daran!»

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