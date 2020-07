Spass

Leben

19 absurde Dinge, die du online kaufen kannst



19 absurde Dinge, die du online kaufen kannst

Internet – der Ort, an dem es alles gibt. Zum Glück und leider. Denn arbeitet man sich erstmals in die Tiefen der Onlineshops vor, wird einem gewahr, dass es einfach nichts gibt, was es nicht gibt. Aber seht selbst.

Online shoppen ist sehr gefährlich. Denn nur allzu oft stolpert man auf der Suche nach einem schlichten Pullover über ein sarkastisches Star-Wars-Fanshirt, gelangt über die vorgeschlagenen Produkte zu einem anzüglichen Yoda-Kostüm, klickt sich durch und kauft sich schliesslich eine Pikachu-Kerze mit Bacon-Geschmack. Wer kennt es nicht.

Wie dem auch sei. Es gibt alles. Und sehr wenig davon kann man gebrauchen. Aber seht selbst. Ein weiteres Mal.

Der perfekte Schutz vor lüsternen Blicken am Strand oder am Pool. Und das für gerade mal rund 20 Franken.

Mh, lecker Lolli! Das perfekte Schleckzeug, aus Muttermilch bestehend (oder immerhin danach schmeckend), gibt's im Viererpack für rund 8 Franken.

Leider nur in Grossbritannien bestellbar, ist/wäre dieses fesche Albtraum-Einhorn für umgerechnet gut 20 Franken erhältlich. Wer wäre da nicht begeistert?

Wer will sich schon nicht in einem Bad voll Roastbeef wähnen? Eben. Ob als Feuerprobe-Geschenk für deine veganen Freunde oder den eigenen Gebrauch. Eine Investition von 16 Franken in dieses exklusive Badesalz und für Gesprächsstoff ist bestimmt gesorgt.

Für was man eine Eichhörnchen-Fingerpuppe braucht? Keine Ahnung. Für rund 10 Franken kannst du es aber herausfinden.

Die perfekte Lösung für all jene, die immer schon gedacht haben, dass ihr Küchenschwamm zu wenig zur Geltung kommt. 16 Franken und dieses Problem ist nicht länger deins!

Der Klassiker: Instant-Unterhosen. Gut 4 Franken und du hast deine Unterwäsche immer mit dabei – wie praktisch!

Das ideale Geschenk für alle Neugeborenen. Ganz im Stile von «Willkommen auf der Welt, wo Tiere wie der Blobfisch leben»! Da das Produkt momentan nicht erhältlich ist, ist der Preis auf Amazon nicht einsehbar. Aber sind wir mal ehrlich. Eigentlich ist er eh unbezahlbar.

Ebenfalls unbezahlbar dürfte dieses Teesieb sein. Oder zumindest die Gesichter deines Besuchs, wenn du zu Tee und Kuchen einlädst und den Tee so servierst.

Es kostet dich gerade mal 32 Franken und schon wird der Nastuchgebrauch zum erfüllenden Erlebnis.

Gönn dir!

Sonnenschutz ist das A und O. Nicht nur für die Haut, sondern insbesondere für die Augen. Und zwar für alle drei. Ja, drei. Stell keine Fragen, bezahl gut 13 Franken und schütze Dinge, von denen du nicht mal wusstest, dass du sie hast!

Für alle Fashion Victims haben wir hier das perfekte Accessoire zur Abrundung jeglicher stilvollen Kleiderkompositionen. Dies ist aus Sterlingsilber, ist offensichtlich wandelbar und kostet lediglich etwas über 110 Franken.

Du hast schon seit Ewigkeiten 16 Franken übrig und weisst einfach nicht, was du damit anstellen sollst? Heute ist dein Glückstag. Denn dafür kriegst du eine Paste und einen Silikonblock ...

... womit du grenzenlos Pickel ausdrücken kannst!

Es gibt noch SO. VIEL. MEHR:

Für die Freunde von Second-Hand-Artikeln ist im Internet natürlich auch bestens gesorgt. Ein kleines Schmankerl in dieser Hinsicht ist sicherlich diese angeschnittene Hochzeitstorte mit Originalverpackung, die angeblich aus den 50er-Jahren stammt. Über Authentizität, Geschmacksrichtung und Geruch konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Bei einem Preis von gerade mal 30 Franken kann man das Risiko aber auch mal eingehen. Oder auch einfach nicht.

Freunde, die nach zwei Bieren unbedingt in die nächste Karaokebar wollen, sind ein Segen. Es sei denn, man hat keine Lust. Die Lösung ist dieses Produkt. Ego-Karaoke quasi. Für gerade mal 90 Franken.

Ein Sparschwein im Kindesalter schadet nie. Dieses hier schädigt nur. Für umgerechnet knapp 15 Franken lernt man so, dass Sparen vor allem eines ist: unangenehm.

«Hoi. Gib Gäld. Susch chum ich i dini Träum.»

Für romantische Stunden sei zu Kinderhandkerzen geraten. Nicht von Kinderhänden hergestellt, sondern sie darstellend. Ein visueller Genuss der interessanteren Art. Das beste daran ist, dass du für den Preis von 14 Franken nicht zwei, nein, sondern gleich VIER Kinderhände kriegst. Sapperlott!

Ein ganz intimer Spass für die Stunden zu zweit ist die sogenannte «Experience Tube». Was die Hersteller als analoges Social Medium bezeichnen, ist eine Stoffröhre, die dich mit deinem Gegenüber verbindet. Mh. Ja, ist halt irgendwie einfach so. Für knapp 30 Franken könntest du diese Erfahrung (?) selber machen.

Du denkst, dass du doch kein Geld für solchen Müll hast? Du irrst! Du könntest zum Beispiel ganz locker die Lotterie gewinnen. Dank dieser exklusiven Lotterie-Glückskerze. Sie würde rund 40 Franken kosten – wenn sie denn nicht ausverkauft wäre ...

Bonus

Es gibt sie. Freunde, es gibt sie tatsächlich! FÜR NUR 150 US-DOLLAR! Jetzt zuschlagen und profitieren.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Es geht weiter! Noch mehr schräge Dinge aus dem Internet, die du kaufen kannst Shoppen kann richtig aufregend sein - mit diesen 9 Typen! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter