Spass

Leben

Ebay und Co.: Die 25 lustigsten und komischsten Produkt-Inserate



Nach diesen 25 Produkten weisst du, dass es im Internet wirklich alles zu kaufen gibt

Das Schöne am Online-Shopping ist ja, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Das Schlimme daran ist, dass es wirklich nichts gibt, was es nicht gibt.

Wir alle kennen die Krux mit dem Online-Shopping: Man will etwas, man kauft es – plus noch geschätzt 153 weitere, eigentlich nicht brauchbare Produkte, die ihren Weg mysteriöserweise auch in deinen Warenkorb geschafft haben. Aber zum Glück gibt es Re-Selling-Plattformen wie zum Beispiel Ebay.

Dort kannst du dann beim traditionellen Ausmisten jedes noch so kleine Gadget in immerhin ein paar Rappen verwandeln. Das bedingt unweigerlich, dass unzählige, äusserst fragwürdige Produkte auf der Plattform landen.

Diesen Umstand macht sich das Instagram-Profil @ebaybae zunutze und sammelt dort die skurrilsten Einträge. Mittlerweile erfreuen sich 68'000 Follower an den visualisierten Tiefen des Online-Shoppings.

Ein Kinderzimmer für schlappe 15'000 Stutz. Elternherz, was willst du mehr? Bild: instagram

Für den Fall eines Umzugs sogar mit Rollen! bild: instagram

Für Kunstliebhaber ein Muss: Die Geburt Christi als Cheetos-Skulptur! Bild: instagram

Für die Vermögenderen gibt es noch eine Alternative: Bild: instagram

Dinge, die man immer brauchen kann? Eine Gussform für Silikon-Babies. Bild: instagram

Natürlich will niemand die Katze im Sack kaufen, darum wird auch gleich gezeigt, wie das Resultat dann aussieht ... Bild: instagram

Eine (Sonnen (?))Brille für all jene, die den Blick auf die Tatsachen scheuen: Bild: instagram

Auch ein Business-Modell à la Generation Y lässt sich natürlich auf Ebay finden: Bild: instagram

Was wäre wohl das Produkt, das du nie nie nie nie nie nie nie am ehesten Occasion kaufen würdest? Die Antwort: Bild: instagram

Was du unbedingt brauchst, wenn deine Playmobil wieder mal nur Stuss reden und du ihr freches Maul züchtigen musst: Bild: instagram

Und nein, das ist keine blinde Drohung! Bild: instagram

Was dabei rauskommt, wenn sich niemand getraut, Tante Elsa-Doris zu sagen, dass ihre kreativen Ergüsse eigentlich scheisse sind: Bild: instagram

That body, tho! Bild: instagram

Man kann es ja mal probieren (wichtig wäre bei diesem Preis noch zu wissen, ob die Eiscreme im Preis enthalten ist!) Bild: instagram

Wenn du am 23.12. noch kein Geschenk für dein Göttikind hast, dann hier: Bild: instagram

«Und, was ziehst du so in den Ausgang an?» Bild: instagram

Das Kissen, auf das die Welt gewartet hat! Bild: instagram

So, und damit deine Barbie-Sammlung auch ein für allemal komplett ist: Bild: instagram

Welch Augenweide! Bild: instagram

Manche Produkte sprechen aufgrund ihrer Ästhetik schlicht für sich selber: Bild: instagram

Einfach nur schauen ... Bild: instagram

... und geniessen. Bild: instagram

Das Arztbesuch könnte durchaus etwas mehr Bling vertragen ... Bild: instagram

Und ich Idiot schmeisse die Korken einfach in den Abfall, anstatt meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen! Bild: instagram

Cameltoe goes Shoe-Business, yay! Bild: instagram

Und wenn du nicht willst, dass deine Cameltoe-Schuhe dreckig werden: Bild: instagram

Unheimliche Produkte sind das eine. Unheimliche Produktbeschriebe das andere. Die Kombination davon ... Naja. Etwa so: Bild: instagram

Und plötzlich merkst du, dass du deine Makaroni-Halsketten für einen Gewinn hättest verkaufen können, anstatt sie ohne Ertrag deiner Mutter zu schenken: Bild: instagram

Für alle, die an der Flughafen-Security austesten wollen, wo die Grenzen sind: Bild: instagram

Produktbeschrieb sei Dank, fallen wir hier nicht auf diese perfide Täuschung rein, ha! Bild: Instagram

Dinge, die du nicht (unbedingt) sehen willst, wenn du nach einem Date mit rauf gehst: Bild: instagram

Und jetzt mal ganz im Ernst, wer zur Hölle will denn bitte so etw- Ok. Vielleicht. Bild: instagram

(jdk)

Abonniere unseren Newsletter