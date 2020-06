Spass

11 Luxus-Alltagsgegenstände, die absurd teuer sind



11 überteuerte Alltagsgegenstände, die du dir mit dem Corona-Ersparten gönnen kannst

Wenn du nicht schon alles für Online-Shopping verprasst hast, haben wir hier ein paar Luxus-Alltagsgegenstände, die du dir mit jenem Geld leisten kannst, das du dank Lockdown und Home-Office gespart hast. Oder auch nicht.

Immer wieder hört man, dass Menschen Corona-bedingt gespart haben. Kein Mittagessen (sogenannter «Löntsch»), keine Kneipentouren, kaum ausserhäusliche Bespassungsformen. Dafür Online-Shopping, klar.

Für die Disziplinierten unter euch haben wir hier nun einige Investitionsmöglichkeiten: absurd teure Alltagsgegenstände. Was für ein Spass.

1 Stein

Wenn du nicht weisst, was du mit all dem gesparten Geld anfangen sollst, hätten wir zum Einstieg eine interessante Investitionsmöglichkeit.

Diesen tollen Stein im feschen Ledersäckli gibt's bei der US-amerikanischen Versandhauskette Nordstrom zu kaufen. Der Preis ist der Funktionalität des Objekts entsprechend: umgerechnet CHF 83.- ($85.-) kostet das Produkt. Jetzt könnte man ja sagen: «Moment, das ist ja nur ein Stein, wieso soll ich da Geld für zahlen?». Doch ein Auszug aus dem Produktbeschrieb verschafft diesbezüglich Klarheit.

Voilà: «A paperweight? A conversation piece? A work of art? It's up to you, but this smooth Los Angeles-area stone—wrapped in rich, vegetable-tanned American leather secured by sturdy contrast backstitching—is sure to draw attention wherever it rests. (...)» nordstrom

Fertig-Nudeln

Du bist reich und faul? Perfekt. Denn dann gibt es für dich den Traum schlechthin: ein Fertig-Nudelgericht aus dem Behälter für viel Geld.

Wir präsentieren: Bild: twitter

Das Londoner Luxus-Warenhaus verkaufte die «Harrod's Posh Pot Noodles» für umgerechnet CHF 35.- (£29.95), produzierte 2008 jedoch nur eine kleine Auflage von gerade mal 100 Stück. Der Erlös – das muss natürlich an dieser Stelle noch angefügt werden – ging immerhin an die gute, alte «Charity».

Ein feudales Drumherum war immerhin ebenfalls gegeben ... Bild: twitter

Zahnpasta

Gut betuchte Beisserchen wollen gut geschruppt sein. Darum reichen herkömmliche Produkte nicht zur Pflege. Nein, es braucht da schon etwas Spezielleres, um all die Kaviarablagerungen, die Wagyu-Plaque und die Champagner-Rückstände fachgerecht zu beseitigen.

Hier die Lösung: Der Nimbus 2000 Theodent 300 Bild: theodent

Kostenpunkt dieser Zauberpaste? Ziemlich genau CHF 100.- (€93.95). Einer Recherche zufolge müssen die Zähne aber dennoch von Hand geputzt werden. ¯\_(ツ)_/¯

Kopfkissen

Insbesondere wohlhabende Köpfe brauchen einen tiefen und erholsamen Schlaf. Das geht keineswegs mit einem herkömmlichen Kissen aus Chinchilla-Wolle, Jungfrau-Haar und Engelswimpern. Nein, es muss echte Innovation her. Einige 3D-Scans, wahnwitzige Super-Materialien und ein wenig Schnörkel später und schon ist es fertig.

Der Rolls Royce unter den nächtlichen Genickstützen stammt aus dem Hause Van der Hilst Amsterdam und kostet (in der Luxusausstattung mit Gold und Diamanten) gerade mal CHF 55'348.- ($56'995). Das Fussvolk kann sich dann mit der «normalen» Edition für CHF 3'880 ($3'995) herumschlagen.

Und he: screenshot: tailormadepillow

Na dann! 🙃

Gesellschaftsspiele

Gehobene Geister verlangen nach Unterhaltung. Darum schaden Gesellschaftsspiele eigentlich nie. Es sei denn, man strebt intakten Familiensegen an. Schauen wir doch mal, was wir uns in dieser Sparte mal so gönnen könnten.

Ein Trivial Pursuit? Bild: geoffreyparker

Das einfache, unterhaltsame Wissensspiel in der etwas gehobeneren Variante kostet (je nach Wahl der Materialien) zwischen CHF 3'124 und CHF 6'373. (£2'640.00 – £5'386). Nice, oder?

Oder eine Runde Frisbee? Bild: geoffreyparker

Wer will schon Plastikscheiben nachrennen, wenn es sie auch in luxuriöser Leder-Ausführung gibt? Für CHF 414.- (£350.-) das Stück kannst du dir diesen Traum endlich erfüllen.

Oder einfach das unkomplizierteste Spiel ever aka Tic-Tac-Toe? Bild: prada

Wem vier Striche auf einem Blatt Papier (oder der Schulbank) zu aufwändig sind, der kann mal im Hause Prada vorbeischauen. Im Idealfall mit CHF 1'116.- ($1'1150.-) in der Tasche. Denn dann gehört dieses Schnäppli dir. Yay.

Heftklammern

Eigentlich ist Oooms eine Marke für hochwertige Küchenmesser aus Holland. Doch auch sie wissen, was wir eigentlich wirklich brauchen in unserem Leben. Was bringen uns schon fein geschnittene Zwiebeln, wenn wir gleichzeitig unsere Dokumente immer noch wie Hans und Heiri zusammen tackern? Eben.

24 Stück dieser 14-karätigen Herrlichkeit kosten denn auch lediglich CHF 62.50 (€59.-). Der Blickfang in jedem Altpapierstapel.

Flaschenöffner

Wenn du mal einen ganz exquisiten Tropfen Coca Cola im Haus hast und sich dieser zudem in einer Glasflasche befindet, gibt es nur eine richtige Wahl in Bezug auf den Flaschenöffner.

Von nendo designt und einfach unheimlich gut im Flaschenöffnen, kostet der Top Gear Bottle Opener, seines Zeichens ein Schmankerl des Produktdesigns, CHF 198.- ($204). Kann man ja mal machen.

Rasierer

Für das Beste im reichen Mann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit ...

... den Zafirro Irridium! Bild: zafirro

Damit sich deine Wangen von den exklusiven Saphir-Klingen küssen lassen dürfen, bedarf es einem monetären Aufwand von (das ist jetzt kein Witz) CHF 97'091.- ($100'000.-). Der Bart, so das Resultat einer tiefschürfenden Recherche, wächst danach jedoch wieder gleich schnell.

Toilettensitz

Kennst du den Moment, wenn du auf der Toilette hockst und förmlich spürst, wie du arm bist? Ja? Gut, denn diesem Gefühl kann Abhilfe verschaffen werden. Gemeinhin gilt ja: Neuer Toilettensitz, neues Ich. Unser Vorschlag (nachdem alle vergoldeten Kunst-Varianten aussortiert wurden) ist folgender.

Die Kohlenstofffaser sorgt während dem Stuhlgang für ein Gefühl, als würdest du auf einem Formel-1-Bolliden sitzen, der gerade beim GP von Monaco über die Ziellinie rast. Wow. Da vergisst man doch glatt die CHF 466.- ($480.-), die zum Erreichen dieses Gefühls investiert werden mussten.

Pommes-Chips

Ein unkomplizierter, bodenständiger Snack, der sich dennoch entschieden vom Durchschnittsbürger abhebt – ein Muss für alle Trendsetter. Das Pommes-Chip ist dabei das Symbol schlechthin für den unkomplizierten Snack zwischendurch.

Und das ist sein König: Bild: twitter

Die schwedische St. Erik's Brewery hat als Begleitung für ihr Premium Pale Ale den exklusivsten aller Pommes-Chips konzipiert. 2016 kam er in einer wiederum limitierten Auflage von 100 Stück auf den Markt. Preis insgesamt: CHF 54.50 ($56.-). Oder einfach gut 11 Franken pro Chip. Aber nicht zu viel vor dem Essen knabbern, sonst hast du keinen Hunger mehr, gell!

Dinge wie eine Dose oder eine Wäscheklammer

Du erinnerst dich noch an den Stein von Punkt 1? Unter uns: Ist ja schon ein wenig dämlich, oder? Denn mit dem Stein kann man ja nichts Wirkliches anfangen.

Im Gegensatz zu dieser Dose: Bild: tiffany

Die kann man zum Beispiel mit Kribbel-Werkzeug befüllen. Bild: tiffany

Aufgrund der enormen Vielfalt, was den Verwendungszweck betrifft, ist der Preis auch beinahe schon moderat: CHF 996.- ($1'025.-). Sollte dir dies zu teuer sein, hätten wir noch einen anderen brauchbaren Gegenstand für dich im Angebot:

1 Wäscheklammer. Bild: tiffany

Die kann man ja immer gebrauchen. Und kostet nur CHF 500.- ($515.-). Auf was wartest du noch?

