Das sind unsere Lieblingsbadis – welche ist deine?

Reto Fehr

«Im Rhein baden, das kann man ja an verschiedenen Orten, aber nirgends ist es so gut wie in Dachsen (ZH). Weil da kannst du mit dem Badiboot hoch zum Rheinfall, dann wirst du dort vom Wasserfall kurz geduscht und kannst danach ins Wasser springen (an sicherer Stelle, natürlich) und dich die rund zwei Kilometer zurück in die Badi treiben lassen. Und ja, wer nicht in den Rhein will: Es hat auch ein kleines Schwimmbecken in der Badi und diverse Angebote für (kleine) Kinder, inklusive Grillstelle.»