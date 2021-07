Pistenfahrzeug stĂŒrzt am Titlis ab – MaschinenfĂŒhrer verletzt

Der FĂŒhrer eines Pistenfahrzeugs ist am Sonntagnachmittag am Titlis OW bei einem Unfall erheblich verletzt worden. Der 38-JĂ€hrige wollte bei der Bergstation das Raupenfahrzeug in die Einstellhalle bringen, als er vom Weg abkam.

Das Pistenfahrzeug rutschte darauf ab und stĂŒrzt, sich ĂŒberschlagend, rund 400 Meter den Hang Richtung Steinerberg hinunter, teilte die Kantonspolizei Obwalden am Montag mit. Es kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Weil das UnglĂŒcksfahrzeug in unwegsamen GelĂ€nde lag