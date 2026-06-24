Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!
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Best-of Kommentarspalte:
Picdump
Endlich wieder Mittwoch.
Manche sagen, der Hinduismus sei die beste …
Manche sagen, das Christentum sei die beste ...
Manche sagen, der Islam sei die beste ...
aber tief im Inneren wissen wir alle, dass der Picdump die beste Religion ist.
Seid doch mal ehrlich.
Der Sommer ist besser als der Winter.
Währenddessen im Sommer:
Wer kann es nachvollziehen?
Ich werde auf keinen Fall bis 65 arbeiten. Ich weiss nicht einmal, ob ich es heute bis 17 Uhr schaffe.
Die ganze Mühe für nichts.
Ich habe versehentlich eine Nachricht geöffnet, die ich ignoriert hatte, bis ich die nötige Konzentration hatte, um zu antworten.
Wir waren mit so wenig zufrieden.
Ich im Jahr 1997: Die Grafik kann nicht noch realistischer werden.
Die Grafik:
Ich hoffe, das war nicht während eines Dates.
Ein englisches Wortspiel.
Wow, was für ein Prachtstück.
Wir können alle aufhören. Dieser Typ hat den ultimativen Stock gefunden.
Gute Frage.
Was auch immer du im Leben tust, um Gottes Willen … sei nicht so ein Nachbar.
Welcher von beiden? Der, der nicht mäht, oder der, der nicht nochmal mit dem Rasenmäher rausnimmt und alles gründlich macht?
Also wenn das nicht Nähe und Vertrauen schafft ...
Langfristig definitiv keine gute Lösung.
Ich beim Augenarzt, wie ich versuche, die Buchstaben zu erraten, anstatt zuzugeben, dass ich blind bin.
Eltern können darüber nicht lachen.
Was du siehst.
Was meine Kinder sehen.
Durchbeissen!
Wie sich Leute, die sonst immer im Homeoffice arbeiten, auf ihren einen Tag im Büro vorbereiten.
Die Zukunft.
Filmst du?
Nein …
Ein Traum! 🥰
Zieht irgendwohin, wo wir euch besuchen können.
Introvertierte: Klar!
Wir alle kennen diese eine Person.
Wenn du so problematisch bist, dass nicht mal mehr Satan deine Seele will.
Zuerst einmal, oje.
Einfach weil es so grossartig ist.
Das Logo dieses japanischen Restaurants stellt gleichzeitig einen japanischen Kranich und eine Hand mit Stäbchen dar.
Das erklärt natürlich einiges.
Ich: Ich verstehe nicht, warum ich keine Freunde habe.
Irgendjemand: Freut mich, dich kennenzulernen.
Ich:
Ich weiss nicht, ob wir den schon hatten, aber ich mag ihn so sehr.
Ein englisches Wortspiel.
Ein Fussball-Meme gibts dann doch noch.
Ich freue mich auf die FIFA-Weltmeisterschaft!
Die Welt:
Immerhin schon mal etwas …
Ich nach fünf Stunden erfolgloser Versuche, einen Aufsatz zu schreiben.
Es ist so mühsam.
Ich, als ich im Sommer das Haus verliess vs. drei Minuten später.
Murphys Gesetz
Ich: *schneide mir die Nägel*
Die Aufgaben drei Minuten später:
Das erklärt einiges.
Ich: Was habe ich in meiner Vergangenheit getan, um dieses Karma zu verdienen?
Ich im Mesozoikum:
Das müsste ich mal ausprobieren.
«Schönen Tag noch» kann man problemlos sagen, aber «Geniessen die nächsten 24 Stunden» klingt irgendwie bedrohlich.
Ja, wann denn endlich?
Al wird deinen Job ersetzen.
Ich. Mein Job.
Die Auswahl ist aber auch riesig.
Ich bei der Wahl meiner Nagellackfarbe vs. ich bei der Wahl meines Freundes.
Ich weiss, es ist simpler Humor.
Ich: Ich habe einen überlegenen Sinn für Humor.
Worüber ich auch lache: Wingardium Leviorca
Wer kommt nur auf sowas?
Ein englisches Wortspiel.
Und gleich nochmal ein Wortspiel.
Echte Freunde tun sowas aber eigentlich auch nicht.
Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳
Sergio