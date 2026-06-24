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Picdump 193 – Fussball? Nein, Memes!

Sergio Minnig Folge mir

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Okay, der Titl tüscht e bitz uber mini eigendu Vorliäbine, will Füässball isch scho öi sehr geil. Aber Memes sind scho öi sehr geil. Nu geiler sind aber natirlich Füässball-Memes ... aber kei Angst, äs git keis WM-Special. Der PiDi plibt öi näbs Wälteregnissi neutral. Darum wie gwohnt, gniässets!

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Best-of Kommentarspalte:

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Endlich wieder Mittwoch.

bild: internet

Manche sagen, der Hinduismus sei die beste …

Manche sagen, das Christentum sei die beste ...

Manche sagen, der Islam sei die beste ...

aber tief im Inneren wissen wir alle, dass der Picdump die beste Religion ist.

Seid doch mal ehrlich.

Der Sommer ist besser als der Winter.

Währenddessen im Sommer:

Wer kann es nachvollziehen?

Ich werde auf keinen Fall bis 65 arbeiten. Ich weiss nicht einmal, ob ich es heute bis 17 Uhr schaffe.

Die ganze Mühe für nichts.

Ich habe versehentlich eine Nachricht geöffnet, die ich ignoriert hatte, bis ich die nötige Konzentration hatte, um zu antworten.

Wir waren mit so wenig zufrieden.

Ich im Jahr 1997: Die Grafik kann nicht noch realistischer werden.

Die Grafik:

Ich hoffe, das war nicht während eines Dates.

Ein englisches Wortspiel.

Wow, was für ein Prachtstück.

Wir können alle aufhören. Dieser Typ hat den ultimativen Stock gefunden.

Gute Frage.

Was auch immer du im Leben tust, um Gottes Willen … sei nicht so ein Nachbar.

Welcher von beiden? Der, der nicht mäht, oder der, der nicht nochmal mit dem Rasenmäher rausnimmt und alles gründlich macht?

Also wenn das nicht Nähe und Vertrauen schafft ...

Langfristig definitiv keine gute Lösung.

Ich beim Augenarzt, wie ich versuche, die Buchstaben zu erraten, anstatt zuzugeben, dass ich blind bin.

Eltern können darüber nicht lachen.

Was du siehst.

Was meine Kinder sehen.​

Durchbeissen!

Wie sich Leute, die sonst immer im Homeoffice arbeiten, auf ihren einen Tag im Büro vorbereiten.

Die Zukunft.

Filmst du?

Nein …

Ein Traum! 🥰

Zieht irgendwohin, wo wir euch besuchen können.

Introvertierte: Klar!

Wir alle kennen diese eine Person.

Wenn du so problematisch bist, dass nicht mal mehr Satan deine Seele will.

Zuerst einmal, oje.

Einfach weil es so grossartig ist.

Das Logo dieses japanischen Restaurants stellt gleichzeitig einen japanischen Kranich und eine Hand mit Stäbchen dar.

Das erklärt natürlich einiges.

Ich: Ich verstehe nicht, warum ich keine Freunde habe.

Irgendjemand: Freut mich, dich kennenzulernen.

Ich:

Ich weiss nicht, ob wir den schon hatten, aber ich mag ihn so sehr.

Ein englisches Wortspiel.

Ein Fussball-Meme gibts dann doch noch.

Ich freue mich auf die FIFA-Weltmeisterschaft!

Die Welt:

Immerhin schon mal etwas …

Ich nach fünf Stunden erfolgloser Versuche, einen Aufsatz zu schreiben.

Es ist so mühsam.

Ich, als ich im Sommer das Haus verliess vs. drei Minuten später.

Murphys Gesetz

Ich: *schneide mir die Nägel*

Die Aufgaben drei Minuten später:

Das erklärt einiges.

Ich: Was habe ich in meiner Vergangenheit getan, um dieses Karma zu verdienen?

Ich im Mesozoikum:

Das müsste ich mal ausprobieren.

«Schönen Tag noch» kann man problemlos sagen, aber «Geniessen die nächsten 24 Stunden» klingt irgendwie bedrohlich.

Ja, wann denn endlich?

Al wird deinen Job ersetzen.

Ich. Mein Job.

Die Auswahl ist aber auch riesig.

Ich bei der Wahl meiner Nagellackfarbe vs. ich bei der Wahl meines Freundes.

Ich weiss, es ist simpler Humor.

Ich: Ich habe einen überlegenen Sinn für Humor.

Worüber ich auch lache: Wingardium Leviorca

Wer kommt nur auf sowas?

Ein englisches Wortspiel.

Und gleich nochmal ein Wortspiel.

Echte Freunde tun sowas aber eigentlich auch nicht.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2: