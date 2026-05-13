Picdump

Picdump 187 – irgendetwas Lustiges mit dem Wort Meme im Titel

Sergio Minnig Folge mir

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Ja, ja, der Titel isch beabsichtig. Miär isch e bitz d Kreativitä üsgangu immer en Titel zmachu wa z Wort «Memes» dri vorchunt und de isch das der Titel wordu.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: Internet

Therapeut: Und, wie kommst du mit allem zurecht?

Ich:

Du kannst nicht sagen, dass es nicht wirklich genau so aussieht.

Wie meine Freunde und all unsere Väter zuhören, wie der Mitarbeiter des Lasertag-Anbieters die Anweisungen gibt:

Muss eine grausame Zeit gewesen sein.

Wenn man als Frau im 17. Jahrhundert lebt und versehentlich rechnet.

Die Dorfbewohner:

Also ganz ehrlich, ich bin auch etwas erschrocken.

Meine Lieblingsnichte.

Schämst du dich nicht, solche Fotos zu machen?

Das ist mein Arm auf dem Tisch, hör auf zu trinken.

Er ist ja auch noch Schüler.

Ich habe dieses Buch darüber gekauft, wie man stiehlt.

Das war dein erster Fehler.



Vorsicht bei der Kleiderwahl.

Zuerst dachte ich, sie stünde so da:

Was eigentlich immer passiert.

Meine Pflanzen, wenn ich vergesse, sie zu drehen.

Wir alle.

Weltpolitische Ereignisse, auf die ich keinen Einfluss habe.

Ich:

Das ist die richtige Einstellung.

Wenn jemand sagt, dass er mich nicht mag … Autsch … da triffst du mich genau dort, wo es mir scheissegal ist.

Zum Glück waren die Sorgen unbegründet. 👍🏻

Wir hatten Angst, dass die Eichhörnchen das ganze Vogelfutter auffressen würden – also haben wir eine Kamera aufgestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Eichhörnchen ist.

Die Person sieht wirklich immer genau so aus.

Warum hat jede Band aus den 2000ern einen Typen, der so aussieht:

Wie erklärst du das, Nasa?

Verrückt, wie die Natur das macht.

Und alle Planetennamen auf Englisch. 😬

Immerhin ein sehr pragmatisches Gespräch.

Erfinder der Fischstäbchen: Aber wie sollen wir sie nennen?

Der Typ, der die Fleischbällchen benannt hat: Welche Form haben sie?

Und danach ab in die Altkleidersammlung.

Wenn Mama dich dazu bringt, ein Foto in den Klamotten zu machen, die Oma dir geschickt hat.

Kein Meme, aber muss trotzdem gesehen werden.

Was für eine grossartige Werbung.

Noch mehr unterhaltsame und lustige Werbung:

1 / 72 So lustig und unterhaltsam kann Werbung sein Dieser Klassiker darf natürlich in so einer Sammlung nicht fehlen. quelle: reddit

Der Klassiker schlechthin!

Wenn er/sie nicht weiss, was das ist, ist er/sie zu jung für dich:

Sende das einer Person, die gerade eine Trennung hinter sich hat.

Keine Sorge, es gibt noch genug andere Fische im Meer.

Die Fische. Ich. Das Meer.

Das ist so tiefsinnig.

*«Star Wars» schauen*

*zieht an einem Joint*

Wenn es im Weltraum keine Schwerkraft gibt, warum fallen die Schiffe dann nach unten, wenn sie zerstört werden?

Ich habe es tatsächlich auch so gelesen.

Ich, wie ich das als «Kinder unter zwei Jahren» lese, als wäre ich irgendeine römische Kaiserin.

Das sind jeweils immer ganz lange Stunden.

Ich, wie ich darauf warte, dass der Boden trocknet, nachdem ich mich in eine Ecke gewischt habe.

Die Ähnlichkeit ist tatsächlich verblüffend.

Anscheinend hat Björk ein neues Album herausgebracht.

Krass, wie sich so etwas ändern kann.

Das ERSTE Mal, wenn du «Mama!» hörst:

Das 7567. Mal:



Viel akkurater geht es eigentlich gar nicht.

Lass dir ein Tattoo stechen, das zeigt, wer du bist.

Es gibt wohl keinen besseren Beweis dafür.

Der Kumpel meinte, er hätte den Honig frisch besorgt.

Zumindest lustig, wenn man nicht daran glaubt.

Was könnte schon Schlimmes passieren?

Ihr könnt nicht sagen, dass das nicht stimmt.

Wenn man Falkenhauben mit Wackelaugen versieht, sehen sie gleich viel besser aus.

Wäre eigentlich etwas für den FailDi.

Wenn man versucht, einen Regenbogenkuchen zu backen, und er am Ende aussieht wie das Arschloch eines Einhorns.



Ich wusste es!

Die Mitarbeiterbefragung ist zu 100 % anonym.

Mein Vorgesetzter am nächsten Tag:

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1: