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Picdump 186 – endlich wieder ein Tag voller Memes

Sergio Minnig Folge mir

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Wiä grossartig wäris eigentlich, wenn der Mittwoch nöji in Memetwoch bennent würdi wärdu? (Wägs «Meme» plus «Mittwoch» = «Meme-twoch») Het eper irgend en Ahnig, wo mu ver das en Atrag chenti ireichu? De schribet mer doch gäru!

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: Internet

Chef: Wie kommst du mit den Unterlagen voran?

Ich:

Hauptsache, die Arbeit wird erledigt.

Wenn man versehentlich den falschen Jesus um Hilfe bittet.

Ausser am Mittwoch.

Beginne den Tag mit einem Lächeln.

Ich:

Schachmatt.

Lehrer: Du hast die Prüfung nicht bestanden.

Ich: Nein, Sie haben es versäumt, mich entsprechend zu unterrichten.

Lehrer:

Was für eine grossartige Idee.

Brillengläser, die immer dunkler werden, je länger jemand mit dir spricht.

Für alle, die golfen (und schlecht darin sind):

Nasa: Ihr müsst Wasser auf dem Mars finden.

Ich: Kein Problem …

Ist doch wahr.

Der Blick des Kassierers, wenn ich auf «kein Trinkgeld» drücke, nachdem alles, was er gemacht hat, lediglich war, das iPad umzudrehen.

Der sogenannte Vorführeffekt.

Wenn du irgendetwas vor jemandem machst.

Wenn du genau das Gleiche machst, wenn du alleine bist. ​

Was für eine Dramaturgie.

Falls jemand zu viel Schnee auf dem Dach hat, habe ich einen Trick.

30 Sekunden später.

Ist es nicht romantisch.

Wir, wenn wir Ratten wären, die im 17. Jahrhundert die Pest verbreiteten.

Bye-bye, Lebensqualität.

Alle: Der Frühling ist da! Schluss mit dem kalten Winter! Schönes Wetter!

Ich:

Schmuddel-Dump.

Immer etwas dramatisch.

Niemand:

Zigarettenpackungswerbung:



😐😐😐

Der All-you-can-eat-Buffet-Security, wie er mir dabei zusieht, wie ich einen Kunden esse.

Besonders dann, wenn man am nächsten Tag gut ausgeruht sein muss.

Ich, die ganze Nacht vs. ich, fünf Minuten bevor mein Wecker klingelt.

Einmal im Jahr darf man sich doch wohl gehen lassen?!

*8 Uhr morgens auf einem Campingausflug*

Freund: Wir sollten wirklich frühstücken, bevor wir anfangen zu sauf …

Ich:

Wie viele Male sie das wohl für das perfekte Bild machen mussten?

Scans von alten Patagonia-Katalogen.

Wenn es ihn doch so glücklich macht. 🤷🏻‍♂️

Ich meine, klar kann ich ihn noch ein drittes Mal werfen …

Die haben alle kein Händchen für gutes Timing.

Wenn der Kellner kommt, um zu fragen, wie das Essen schmeckt.

Das ist auch eine Geschäftsstrategie.

Wie sich Fallschirmhersteller fühlen, wenn sie realisieren, dass sie keine schlechten Bewertungen bekommen können.

Das ist wirklich ein ganz Gemeiner.

Dieser Escape Room ist unmöglich.

Ricky Gervais beste!

Denk daran: Gesund zu sein bedeutet im Grunde, so langsam wie möglich zu sterben.

Jeder weiss doch, Kopfhörer sind das offizielle Symbol für «lass mich in Ruhe».

Wenn ich meine Kopfhörer abnehmen muss, weil mich jemand anspricht.

Wurde bestimmt 1000-fach auf Facebook geteilt.

Die schwierigste Aufgabe der Welt.

20 Minuten? Schon bei der Frage nach einem Dessert.

Ich: Ich bin so satt … Ich kann nichts mehr essen.

Ich 20 Minuten später:

Ein klassisches Missverständnis.

Funktioniert nur auf Englisch richtig gut, oder?

Es ist so brutal!

Wenn man jemandem etwas zeigt, auf das man wirklich stolz ist, und derjenige sagt «cool» und wechselt dann das Thema.

Alle mit Hunden und Katzen können das sehr gut nachvollziehen.

So bereitest du dich auf ein Zoom-Meeting vor.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2: