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Picdump 186 – endlich wieder ein Tag voller Memes

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Picdump 186 – endlich wieder ein Tag voller Memes

06.05.2026, 04:5206.05.2026, 04:52
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Wiä grossartig wäris eigentlich, wenn der Mittwoch nöji in Memetwoch bennent würdi wärdu? (Wägs «Meme» plus «Mittwoch» = «Meme-twoch») Het eper irgend en Ahnig, wo mu ver das en Atrag chenti ireichu? De schribet mer doch gäru!
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Itchy
Leser-Kommentar von Itchy
29.04.2026 06:37
Step by step
Zu: Picdump 185 – komm schon, schau dir Memes an!
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
29.04.2026 07:20
Zu: Picdump 185 – komm schon, schau dir Memes an!
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
29.04.2026 06:03
Was ich heute wieder vor habe
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
29.04.2026 10:52
Aus der Rubrik, Wie ist das den?
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
29.04.2026 06:34
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goschi
Leser-Kommentar von goschi
29.04.2026 06:41
📦
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
29.04.2026 06:38
🛋️
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
29.04.2026 06:33
😸🖤
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
29.04.2026 06:39
Jepp
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
29.04.2026 07:31
Ja zum einschlafen langweilig 😴
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
29.04.2026 06:04
🎸🤘
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goschi
Leser-Kommentar von goschi
29.04.2026 06:42
🍾
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Picdump 185 вЂ“ komm schon, schau dir Memes an!\nрџЌѕ
Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
29.04.2026 11:12
Schwarz, aber wahr.
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
29.04.2026 06:32
Ist so... 😅
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
29.04.2026 06:05
Ein Ohrwurm für euch
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Picdump 185 – komm schon, schau dir Memes an!\nEin Ohrwurm für euch
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
29.04.2026 06:41
Oohh
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
29.04.2026 06:47
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
29.04.2026 06:20
😂😂😂😂
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Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
29.04.2026 08:44
Da sich gestern jemand beschwerte über was ich poste- hiermit lege ich nach
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
29.04.2026 06:32
Gute Frage... 🤔
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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Bild: Internet

Chef: Wie kommst du mit den Unterlagen voran?
Ich:

Hauptsache, die Arbeit wird erledigt.

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Bild: instagram

Wenn man versehentlich den falschen Jesus um Hilfe bittet.

Ausser am Mittwoch.

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Bild: imgur

Beginne den Tag mit einem Lächeln.
Ich:

Schachmatt.

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Bild: instagram

Lehrer: Du hast die Prüfung nicht bestanden.
Ich: Nein, Sie haben es versäumt, mich entsprechend zu unterrichten.
Lehrer:

Was für eine grossartige Idee.

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Bild: imgur

Brillengläser, die immer dunkler werden, je länger jemand mit dir spricht.

Für alle, die golfen (und schlecht darin sind):

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bild: imgur

Nasa: Ihr müsst Wasser auf dem Mars finden.
Ich: Kein Problem …

Ist doch wahr.

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Bild: imgur

Der Blick des Kassierers, wenn ich auf «kein Trinkgeld» drücke, nachdem alles, was er gemacht hat, lediglich war, das iPad umzudrehen.

Der sogenannte Vorführeffekt.

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bild: imgur

Wenn du irgendetwas vor jemandem machst.
Wenn du genau das Gleiche machst, wenn du alleine bist. ​

Was für eine Dramaturgie.

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bild: Imgur

Falls jemand zu viel Schnee auf dem Dach hat, habe ich einen Trick.
30 Sekunden später.

Ist es nicht romantisch.

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Bild: imgur

Wir, wenn wir Ratten wären, die im 17. Jahrhundert die Pest verbreiteten.

Bye-bye, Lebensqualität.

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Bild: imgur

Alle: Der Frühling ist da! Schluss mit dem kalten Winter! Schönes Wetter!
Ich:

Schmuddel-Dump.

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Bild: imgur

Immer etwas dramatisch.

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Bild: imgur

Niemand:
Zigarettenpackungswerbung:

😐😐😐

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Bild: imgur

Der All-you-can-eat-Buffet-Security, wie er mir dabei zusieht, wie ich einen Kunden esse.

Besonders dann, wenn man am nächsten Tag gut ausgeruht sein muss.

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Bild: imgur

Ich, die ganze Nacht vs. ich, fünf Minuten bevor mein Wecker klingelt.

Einmal im Jahr darf man sich doch wohl gehen lassen?!

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Bild: imgur

*8 Uhr morgens auf einem Campingausflug*
Freund: Wir sollten wirklich frühstücken, bevor wir anfangen zu sauf …
Ich:

Wie viele Male sie das wohl für das perfekte Bild machen mussten?

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Bild: Instagram

Scans von alten Patagonia-Katalogen.

Wenn es ihn doch so glücklich macht. 🤷🏻‍♂️

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Bild: instagram

Ich meine, klar kann ich ihn noch ein drittes Mal werfen …

Die haben alle kein Händchen für gutes Timing.

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Bild: imgur

Wenn der Kellner kommt, um zu fragen, wie das Essen schmeckt.

Das ist auch eine Geschäftsstrategie.

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Bild: imgur

Wie sich Fallschirmhersteller fühlen, wenn sie realisieren, dass sie keine schlechten Bewertungen bekommen können.

Das ist wirklich ein ganz Gemeiner.

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Bild: imgur

Dieser Escape Room ist unmöglich.

Ricky Gervais beste!

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Bild: instagram

Denk daran: Gesund zu sein bedeutet im Grunde, so langsam wie möglich zu sterben.

Jeder weiss doch, Kopfhörer sind das offizielle Symbol für «lass mich in Ruhe».

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Bild: imgur

Wenn ich meine Kopfhörer abnehmen muss, weil mich jemand anspricht.

Wurde bestimmt 1000-fach auf Facebook geteilt.

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Bild: instagram

Die schwierigste Aufgabe der Welt.

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Bild: imgur

20 Minuten? Schon bei der Frage nach einem Dessert.

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Ich: Ich bin so satt … Ich kann nichts mehr essen.
Ich 20 Minuten später:

Ein klassisches Missverständnis.

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Bild: instagram

Funktioniert nur auf Englisch richtig gut, oder?

Es ist so brutal!

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Bild: imgur

Wenn man jemandem etwas zeigt, auf das man wirklich stolz ist, und derjenige sagt «cool» und wechselt dann das Thema.

Alle mit Hunden und Katzen können das sehr gut nachvollziehen.

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Bild: instagram

So bereitest du dich auf ein Zoom-Meeting vor.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
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Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2: